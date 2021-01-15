https://ria.ru/20210115/pomilovanie-1593173896.html

Адвокат призвал Трампа помиловать "викинга", штурмовавшего Капитолий

Адвокат призвал Трампа помиловать "викинга", штурмовавшего Капитолий

Адвокат штурмовавшего Капитолий Джейкоба Энтони Ченсли, ставшего известным в соцсетях как "викинг", призвал президента США Дональда Трампа помиловать своего... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:37

2021-01-15T12:37

2021-01-15T12:37

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Адвокат штурмовавшего Капитолий Джейкоба Энтони Ченсли, ставшего известным в соцсетях как "викинг", призвал президента США Дональда Трампа помиловать своего клиента, сообщает местное издание Kansas City Star со ссылкой на заявление юриста.Ранее прокуратура предъявила обвинения Ченсли, который получил широкую известность как "викинг" после того, как он в ходе протеста ворвался в здание Конгресса США в меховой шапке с рогами и копьем. "Викингу" из штата Аризона предъявили обвинения в преднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании или на территории без законных полномочий, а также вторжении с применением силы и нарушении порядка на территории Капитолия. Ченсли был взят под стражу.Его адвокат Альберт Уоткинс, однако, считает, что Ченсли действовал по приглашению Трампа при штурме Капитолия и потому заслуживает помилования."Он серьезно отнесся к бесчисленным посланиям президента Трампа. Он верил в президента Трампа. Как и десятки миллионов американцев, Ченсли чувствовал - впервые в жизни - так, словно его голос, наконец, услышан", - заявил Уоткинс."Слова и приглашение президента должны что-то значить. С учетом миролюбивого и исполнительного поведения господина Ченсли, было бы уместно и порядочно со стороны президента помиловать господина Ченсли и других единомышленников, действовавших мирно, которые приняли приглашение президента с благородными намерениями", - приводит издание заявление адвоката.Уоткинс отметил, что его клиент не принимал участия в насильственных действиях в Капитолии и незамедлительно сдался властям, когда узнал, что его разыскивают. "Он не был вооружен. Он не проявлял жестокости. Он не нес разрушение. Его облик соответствовал его давним убеждениям как шамана", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, сша, в мире