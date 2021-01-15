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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210115/pomilovanie-1593173896.html
Адвокат призвал Трампа помиловать "викинга", штурмовавшего Капитолий
Адвокат призвал Трампа помиловать "викинга", штурмовавшего Капитолий
Адвокат штурмовавшего Капитолий Джейкоба Энтони Ченсли, ставшего известным в соцсетях как "викинг", призвал президента США Дональда Трампа помиловать своего... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:37
2021-01-15T12:37
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Адвокат штурмовавшего Капитолий Джейкоба Энтони Ченсли, ставшего известным в соцсетях как "викинг", призвал президента США Дональда Трампа помиловать своего клиента, сообщает местное издание Kansas City Star со ссылкой на заявление юриста.Ранее прокуратура предъявила обвинения Ченсли, который получил широкую известность как "викинг" после того, как он в ходе протеста ворвался в здание Конгресса США в меховой шапке с рогами и копьем. "Викингу" из штата Аризона предъявили обвинения в преднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании или на территории без законных полномочий, а также вторжении с применением силы и нарушении порядка на территории Капитолия. Ченсли был взят под стражу.Его адвокат Альберт Уоткинс, однако, считает, что Ченсли действовал по приглашению Трампа при штурме Капитолия и потому заслуживает помилования."Он серьезно отнесся к бесчисленным посланиям президента Трампа. Он верил в президента Трампа. Как и десятки миллионов американцев, Ченсли чувствовал - впервые в жизни - так, словно его голос, наконец, услышан", - заявил Уоткинс."Слова и приглашение президента должны что-то значить. С учетом миролюбивого и исполнительного поведения господина Ченсли, было бы уместно и порядочно со стороны президента помиловать господина Ченсли и других единомышленников, действовавших мирно, которые приняли приглашение президента с благородными намерениями", - приводит издание заявление адвоката.Уоткинс отметил, что его клиент не принимал участия в насильственных действиях в Капитолии и незамедлительно сдался властям, когда узнал, что его разыскивают. "Он не был вооружен. Он не проявлял жестокости. Он не нес разрушение. Его облик соответствовал его давним убеждениям как шамана", - подчеркнул он.
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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капитолий, дональд трамп, сша, в мире

Адвокат призвал Трампа помиловать "викинга", штурмовавшего Капитолий

12:37 15.01.2021
 
© REUTERS / Mike TheilerАкция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© REUTERS / Mike Theiler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Адвокат штурмовавшего Капитолий Джейкоба Энтони Ченсли, ставшего известным в соцсетях как "викинг", призвал президента США Дональда Трампа помиловать своего клиента, сообщает местное издание Kansas City Star со ссылкой на заявление юриста.
Ранее прокуратура предъявила обвинения Ченсли, который получил широкую известность как "викинг" после того, как он в ходе протеста ворвался в здание Конгресса США в меховой шапке с рогами и копьем. "Викингу" из штата Аризона предъявили обвинения в преднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании или на территории без законных полномочий, а также вторжении с применением силы и нарушении порядка на территории Капитолия. Ченсли был взят под стражу.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
Американцы восстали против режима
Его адвокат Альберт Уоткинс, однако, считает, что Ченсли действовал по приглашению Трампа при штурме Капитолия и потому заслуживает помилования.
"Он серьезно отнесся к бесчисленным посланиям президента Трампа. Он верил в президента Трампа. Как и десятки миллионов американцев, Ченсли чувствовал - впервые в жизни - так, словно его голос, наконец, услышан", - заявил Уоткинс.
"Слова и приглашение президента должны что-то значить. С учетом миролюбивого и исполнительного поведения господина Ченсли, было бы уместно и порядочно со стороны президента помиловать господина Ченсли и других единомышленников, действовавших мирно, которые приняли приглашение президента с благородными намерениями", - приводит издание заявление адвоката.
Уоткинс отметил, что его клиент не принимал участия в насильственных действиях в Капитолии и незамедлительно сдался властям, когда узнал, что его разыскивают. "Он не был вооружен. Он не проявлял жестокости. Он не нес разрушение. Его облик соответствовал его давним убеждениям как шамана", - подчеркнул он.
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
© Sputnik / Перейти в фотобанк

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
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© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампСШАВ мире
 
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