Названы победители Всероссийской Премии имени Андрея Дементьева
© Предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиНазваны победители Всероссийской Премии имени Андрея Дементьева
© Предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 15 янв – РИА Новости. Объявлены победители премии имени Андрея Дементьева, учрежденной правительством Тверской области и "Домом поэзии Андрея Дементьева", сообщает пресс-служба областного правительства.
Победителем в номинации "Молодой поэт" стал липецкий учитель истории Александр Лошкарев – автор сборника стихотворений "В туманах окраин". В номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" лучшим признан поэт, публицист, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени А.М. Горького Геннадий Красников.
По информации пресс-службы, в конкурсе принимали участие представители Алтайского края, Удмуртии, Башкирии, Санкт-Петербурга, Москвы, Амурской, Тверской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Ярославской и других областей.
Жюри приняло решение учредить свои специальные призы, один из которых получит поэтесса Юлия Агейкина из Твери.
На церемонии награждения победителей, которую планируется провести в День поэзии 21 марта, будут вручены денежная премия, диплом, а также золотая медаль Лауреата и фрачный значок, изготовленные на Волго-Вятском монетном дворе. Размер премии в номинации "Молодой поэт" составила 300 тысяч рублей, в номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" – 700 тысяч рублей.