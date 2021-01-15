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Тверская область
https://ria.ru/20210115/pobediteli-1593175977.html
Названы победители Всероссийской Премии имени Андрея Дементьева
Названы победители Всероссийской Премии имени Андрея Дементьева
Объявлены победители премии имени Андрея Дементьева, учрежденной правительством Тверской области и "Домом поэзии Андрея Дементьева", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:55
2021-01-15T12:55
тверская область
андрей дементьев
тверская область
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ТВЕРЬ, 15 янв – РИА Новости. Объявлены победители премии имени Андрея Дементьева, учрежденной правительством Тверской области и "Домом поэзии Андрея Дементьева", сообщает пресс-служба областного правительства.Победителем в номинации "Молодой поэт" стал липецкий учитель истории Александр Лошкарев – автор сборника стихотворений "В туманах окраин". В номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" лучшим признан поэт, публицист, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени А.М. Горького Геннадий Красников.По информации пресс-службы, в конкурсе принимали участие представители Алтайского края, Удмуртии, Башкирии, Санкт-Петербурга, Москвы, Амурской, Тверской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Ярославской и других областей.Жюри приняло решение учредить свои специальные призы, один из которых получит поэтесса Юлия Агейкина из Твери.На церемонии награждения победителей, которую планируется провести в День поэзии 21 марта, будут вручены денежная премия, диплом, а также золотая медаль Лауреата и фрачный значок, изготовленные на Волго-Вятском монетном дворе. Размер премии в номинации "Молодой поэт" составила 300 тысяч рублей, в номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" – 700 тысяч рублей.
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андрей дементьев, тверская область

Названы победители Всероссийской Премии имени Андрея Дементьева

12:55 15.01.2021
 
© Предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиНазваны победители Всероссийской Премии имени Андрея Дементьева
Названы победители Всероссийской Премии имени Андрея Дементьева - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 15 янв – РИА Новости. Объявлены победители премии имени Андрея Дементьева, учрежденной правительством Тверской области и "Домом поэзии Андрея Дементьева", сообщает пресс-служба областного правительства.
Победителем в номинации "Молодой поэт" стал липецкий учитель истории Александр Лошкарев – автор сборника стихотворений "В туманах окраин". В номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" лучшим признан поэт, публицист, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени А.М. Горького Геннадий Красников.
По информации пресс-службы, в конкурсе принимали участие представители Алтайского края, Удмуртии, Башкирии, Санкт-Петербурга, Москвы, Амурской, Тверской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Ярославской и других областей.
Жюри приняло решение учредить свои специальные призы, один из которых получит поэтесса Юлия Агейкина из Твери.
На церемонии награждения победителей, которую планируется провести в День поэзии 21 марта, будут вручены денежная премия, диплом, а также золотая медаль Лауреата и фрачный значок, изготовленные на Волго-Вятском монетном дворе. Размер премии в номинации "Молодой поэт" составила 300 тысяч рублей, в номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" – 700 тысяч рублей.
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Тверская областьАндрей ДементьевТверская область
 
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