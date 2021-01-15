https://ria.ru/20210115/peterburg-1593187243.html

В Петербурге задержали двух подозреваемых в контрабанде нефтепродуктов

В Петербурге задержали двух подозреваемых в контрабанде нефтепродуктов

Двух контрабандистов, переправивших в Прибалтику нефтепродукты на сумму более 1 миллиарда рублей, задержали в Санкт-Петербурге, сообщила официальный... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T13:46

2021-01-15T13:46

2021-01-15T13:46

ирина волк

прибалтика

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Двух контрабандистов, переправивших в Прибалтику нефтепродукты на сумму более 1 миллиарда рублей, задержали в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Нефтепродукты предназначались "для реализации на территории одной из прибалтийских стран", отметила она. В соответствии с установленной классификацией вывезенный ими груз относится к перечню стратегически важных ресурсов.Правоохранители работают для установления всех участников криминальной схемы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/kokain-1591344936.html

прибалтика

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, прибалтика, санкт-петербург, происшествия