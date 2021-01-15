В Петербурге задержали двух подозреваемых в контрабанде нефтепродуктов
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Двух контрабандистов, переправивших в Прибалтику нефтепродукты на сумму более 1 миллиарда рублей, задержали в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Задержаны двое подозреваемых в контрабанде нефтепродуктов на сумму более миллиарда рублей... В 2019 году злоумышленники разработали криминальную схему вывоза из нашей страны крупной партии топочного мазута. Для этого от имени подконтрольной фирмы-участницы внешнеэкономической деятельности они подали в таможенные органы документы, которые содержали заведомо недостоверные сведения об экспортируемом товаре", - сказала Волк.
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Нефтепродукты предназначались "для реализации на территории одной из прибалтийских стран", отметила она. В соответствии с установленной классификацией вывезенный ими груз относится к перечню стратегически важных ресурсов.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В совершении противоправного деяния подозреваются двое граждан: 44-летний мужчина и 38-летняя женщина", - добавила Волк.
Правоохранители работают для установления всех участников криминальной схемы.