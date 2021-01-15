https://ria.ru/20210115/nasos-1593157346.html

Сила земли стала источником тепла для школы в Ленобласти

Сила земли стала источником тепла для школы в Ленобласти

"Холодильник наоборот" – так специалисты называют геотермальные тепловые насосы. Один из таких насосов в конце прошлого года установили в школе поселка Житково... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:44

2021-01-15T11:44

2021-01-15T11:45

хорошие новости

хорошие новости

сергей харлашкин

выборгский район

ленинградская область

тосно

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. "Холодильник наоборот" – так специалисты называют геотермальные тепловые насосы. Один из таких насосов в конце прошлого года установили в школе поселка Житково Выборгского района Ленинградской области. Как они работают, в чем их преимущество перед другими системами отопления и при чем тут сила земли, разбирались корреспонденты РИА Новости. Сплошная экономияРаньше школа в поселке отапливалась масляными радиаторами. Счета за электроэнергию по итогам сезона получались весьма внушительными, а иногда даже критичными для учреждения. Но выход нашелся: осенью на заднем дворе пробурили 14 скважин глубиной 145 метров, в небольшом техническом помещении установили теплоузел. Получаемое тепло позволяет обогревать свыше тысячи квадратных метров здания. Все работы заняли не более двух месяцев. При этом удалось добиться экономии средств почти в четыре раза, а все затраты на установку нового оборудования полностью окупятся через пять лет, уточнили в Центре энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области."Во всем должна быть бюджетная эффективность. Пример Житково: они тратили почти 4 миллиона в год, а сейчас сумма уменьшилась до 800–900 тысяч рублей. С учетом роста тарифа через 5–6 лет проект полностью окупится. При этом заявленный срок эксплуатации насоса 25 лет", – рассказал в интервью РИА Новости руководитель центра Павел Дудкевич, добавив, что стоимость всех работ составила 15 миллионов рублей.По его словам, самый трудоемкий и дорогой этап в процессе установки насосов – это непосредственно бурение грунта. При этом все остальные работы (от размещения и наладки оборудования в тепловом пункте до реконструкции внутренней системы теплоснабжения на объекте) не требуют больших финансовых затрат. Расход электричества и обслуживаниеРемонт и содержание оборудования тоже не бьют по карману, так как все комплектующие произведены в России. Сами геотермальные насосы разработаны и собираются в городе Тосно Ленинградской области. Однако вероятность поломки – минимальна, так как весной и осенью в обязательном порядке будет организована наладка всей системы отопления. Важным плюсом такой системы отопления специалисты также называют энергоэффективность."Если мы включаем простой электрический конвектор, то за счет потребления одного киловатта энергии будет вырабатываться один киловатт тепла. А здесь за счет потребления одного киловатта энергии вырабатывается четыре киловатта тепла. То же самое потребление электрической энергии, но ее нужно в четыре раза меньше для выработки того же объема тепла, что и от конвектора", – отметил Павел.Сила землиПочему так происходит? Секрет кроется в принципе работы оборудования. Говоря простыми словами, геотермальные насосы преобразуют энергию земли в необходимое для помещений тепло. "Хладагент циркулирует в земле, забирает ее тепловую энергию, а в камере при непосредственном потреблении электроэнергии и работе компрессора это тепло преобразуется в более высокую тепловую энергию и нагревает теплообменный аппарат", – объяснил руководитель центра. Для более искушенных специалисты компании – производителя оборудования формулируют всю схему работы следующим образом: тепловая энергия грунта поступает в насос из скважин в земле через геозонды (ПНД-трубы), по которым циркулирует незамерзающий теплоноситель. Затем собранное тепло через испаритель передается хладагенту, тот нагревается и переходит в газообразное состояние. Далее компрессор насоса всасывает получившийся газ и сжимает его, при этом сильно повышая его давление и температуру. И в завершение процесса этот горячий субстрат поступает в конденсатор, в котором происходит передача тепла в отопительную систему.Несмотря на задействованные в процессе химические элементы, система полностью безопасна как для учеников и персонала школы, так и для экологии района, заверил Павел. "Нам часто задают вопросы по поводу химического состава хладагента, который циркулирует в земле по замкнутому контуру. Спрашивают, не будет ли загрязнения почвы, если он разорвется. Но это экологически чистая история: если во время работ что-то произойдет, хладагент просто рассасывается водами в почве, и никаких последствий не несет", – сказал он, добавив, что основное оборудование размещено в закрытом техническом помещении учебного учреждения.Строить дальшеВпрочем, сама технология не нова: по словам руководителя центра, она активно используется при строительстве спа-комплексов, а впервые возникла примерно в 60-х годах прошлого века. Помимо этого, такие тепловые установки довольно часто можно увидеть в частном секторе и в нескольких бюджетных организациях. А в социально значимом объекте реализовать проект решились впервые. "Сами понимаете – дети, хотели несколько раз все перепроверить, чтобы все работало как часы", – признался Дудкевич.В итоге запуск был признан успешным, и власти региона дали добро на дальнейшую установку тепловых насосов в разных структурах."Технология доказала свою эффективность. Продолжим использовать ее в Ленинградской области. Сейчас решаем вопрос по установке тепловых насосов в четырех дошкольных учреждениях Выборгского района", – заявил в комментарии РИА Новости заместитель председатель областного правительства по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин. Но останавливаться на достигнутом в регионе не намерены: комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области совместно с администрациями муниципальных районов организовали отбор объектов, где будет целесообразно установить геотермальные тепловые насосы для отопления и горячего водоснабжения. Среди потенциальных претендентов – объекты из сфер образования и культуры, а также многоквартирные дома.

https://realty.ria.ru/20210106/platezhka-1590377320.html

https://ria.ru/20201231/varyagi-1591597389.html

выборгский район

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тосно

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, сергей харлашкин, выборгский район, ленинградская область, тосно