Зюганов назвал угрозы, стоящие перед правительством Мишустина
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что перед правительством Михаила Мишустина стоят три угрозы, которые непосредственно связаны с финансовой политикой: падение уровня доходов людей, планы по приватизации в не самый подходящий для этого момент, а также технологическое отставание; попытки справиться с ними, по мнению политика, не подкреплены главной "финансовой конституцией" страны - бюджетом.
Правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку 15 января минувшего года. Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел 16 января, а состав нового кабмина был назначен 21 января. Предполагалось, что основной задачей нового правительства станет эффективная реализация нацпроектов, однако из-за пандемии его работу пришлось перестраивать в соответствии с повесткой дня.
"Я надеялся, что правительство Мишустина представит более широкую развернутую программу вывода страны из кризиса и борьбы с новой напастью (коронавирусом). В его официальных заявлениях, выступлениях были высказаны серьезные наметки - поддержать производство, оказать помощь гражданам, более эффективно вести борьбу с бедностью, особое внимание уделить новейшим технологиям", - сказал Зюганов РИА Новости.
Он напомнил, что передавал Мишустину свою записку с предложениями по развитию технологий в России, в которой обратил внимание, что без развития электроники "мы даже систему безопасности не сможем обеспечить".
"Отдать должное - Мишустин поддержал эту программу, и в новом бюджете выделено более 150 миллиардов рублей на эти цели. В целом на "ремонт" экономики выделили всего 700 миллиардов. Мы полагали, что надо выделить гораздо больше", - отметил лидер компартии, по мнению которого "системной поддержки экономики, стратегической программы развития не сформулировано".
Зюганов также добавил, что, когда обсуждался бюджет, он предлагал обсудить программу КПРФ - " бюджет развития" в 33 триллиона.
"Но (министр финансов Антон) Силуанов принес бюджет, в котором и не пахнет выполнением установок указов президента и установок, которые прозвучали в отчете Мишустина в Государственной Думе. По сути дела экономический блок саботирует решения президента и премьера. Не знаю почему, но это абсолютно ненормально и плохо, потому что у страны есть деньги", - считает Зюганов.
По мнению политика, перед нынешним кабмином стоят три масштабные угрозы, которые непосредственно связаны с финансовой политикой. Первая – расслоение общества и падение доходов людей: невозможно остановить этот процесс, если прожиточный минимум в стране 11 тысяч 653 рубля, убежден лидер КПРФ.
"Вторая "бомба" связана с дальнейшей приватизацией. Я не знаю, кто надоумил Мишустина - он опытный, грамотный, я вижу, что он хочет что-то сделать, - но дальнейшая приватизация на фоне системного кризиса, где тебе никто не даст нормальную цену, это не просто оплошность, это огромная угроза потерять возможность управлять страной", - считает Зюганов.
Третья угроза, по его словам, заключена в технологическом отставании, что связано с образованием и наукой. В бюджете, который подготовил Минфин и приняла ГД, финансирование образования значительно урезается, что недопустимо, подчеркивает Зюганов. В этой связи, политик убежден, что бюджет не отражает реальных попыток вывести страну из кризиса.
"На мой взгляд, осуществляются робкие попытки выбраться из колеи, но они не подкреплены главным документом - бюджетом. А бюджет - это финансовая конституция", - заявил Зюганов.
Среди основных задач, которые стоят перед правительством Мишустина, - преодоление системного кризиса, а для этого, по словам лидера КПРФ, нужно стратегическое планирование, ясная программа, слаженная и дружная работа в кабмине.
"Я вижу, что Мишустин наводит порядок, старается укрепить дисциплину, ответственность, систему контроля, но она будет эффективна, если будет стратегическое планирование, если будет Госплан, если будет программа развития промышленности и научных технологий, если откажутся от программы по оптимизации здравоохранения и образования", - заключил Зюганов.