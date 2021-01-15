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https://ria.ru/20210115/mishustin-1593195083.html
Зюганов назвал угрозы, стоящие перед правительством Мишустина
Зюганов назвал угрозы, стоящие перед правительством Мишустина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что перед правительством Михаила Мишустина стоят три угрозы, которые непосредственно связаны с финансовой политикой:... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:19
2021-01-15T14:19
михаил мишустин
кпрф
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
геннадий зюганов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что перед правительством Михаила Мишустина стоят три угрозы, которые непосредственно связаны с финансовой политикой: падение уровня доходов людей, планы по приватизации в не самый подходящий для этого момент, а также технологическое отставание; попытки справиться с ними, по мнению политика, не подкреплены главной "финансовой конституцией" страны - бюджетом.Правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку 15 января минувшего года. Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел 16 января, а состав нового кабмина был назначен 21 января. Предполагалось, что основной задачей нового правительства станет эффективная реализация нацпроектов, однако из-за пандемии его работу пришлось перестраивать в соответствии с повесткой дня.Он напомнил, что передавал Мишустину свою записку с предложениями по развитию технологий в России, в которой обратил внимание, что без развития электроники "мы даже систему безопасности не сможем обеспечить".Зюганов также добавил, что, когда обсуждался бюджет, он предлагал обсудить программу КПРФ - " бюджет развития" в 33 триллиона.По мнению политика, перед нынешним кабмином стоят три масштабные угрозы, которые непосредственно связаны с финансовой политикой. Первая – расслоение общества и падение доходов людей: невозможно остановить этот процесс, если прожиточный минимум в стране 11 тысяч 653 рубля, убежден лидер КПРФ.Третья угроза, по его словам, заключена в технологическом отставании, что связано с образованием и наукой. В бюджете, который подготовил Минфин и приняла ГД, финансирование образования значительно урезается, что недопустимо, подчеркивает Зюганов. В этой связи, политик убежден, что бюджет не отражает реальных попыток вывести страну из кризиса.Среди основных задач, которые стоят перед правительством Мишустина, - преодоление системного кризиса, а для этого, по словам лидера КПРФ, нужно стратегическое планирование, ясная программа, слаженная и дружная работа в кабмине.
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михаил мишустин, кпрф, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), геннадий зюганов

Зюганов назвал угрозы, стоящие перед правительством Мишустина

14:19 15.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что перед правительством Михаила Мишустина стоят три угрозы, которые непосредственно связаны с финансовой политикой: падение уровня доходов людей, планы по приватизации в не самый подходящий для этого момент, а также технологическое отставание; попытки справиться с ними, по мнению политика, не подкреплены главной "финансовой конституцией" страны - бюджетом.
Правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку 15 января минувшего года. Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел 16 января, а состав нового кабмина был назначен 21 января. Предполагалось, что основной задачей нового правительства станет эффективная реализация нацпроектов, однако из-за пандемии его работу пришлось перестраивать в соответствии с повесткой дня.
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"Я надеялся, что правительство Мишустина представит более широкую развернутую программу вывода страны из кризиса и борьбы с новой напастью (коронавирусом). В его официальных заявлениях, выступлениях были высказаны серьезные наметки - поддержать производство, оказать помощь гражданам, более эффективно вести борьбу с бедностью, особое внимание уделить новейшим технологиям", - сказал Зюганов РИА Новости.
Он напомнил, что передавал Мишустину свою записку с предложениями по развитию технологий в России, в которой обратил внимание, что без развития электроники "мы даже систему безопасности не сможем обеспечить".
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"Отдать должное - Мишустин поддержал эту программу, и в новом бюджете выделено более 150 миллиардов рублей на эти цели. В целом на "ремонт" экономики выделили всего 700 миллиардов. Мы полагали, что надо выделить гораздо больше", - отметил лидер компартии, по мнению которого "системной поддержки экономики, стратегической программы развития не сформулировано".
Зюганов также добавил, что, когда обсуждался бюджет, он предлагал обсудить программу КПРФ - " бюджет развития" в 33 триллиона.
"Но (министр финансов Антон) Силуанов принес бюджет, в котором и не пахнет выполнением установок указов президента и установок, которые прозвучали в отчете Мишустина в Государственной Думе. По сути дела экономический блок саботирует решения президента и премьера. Не знаю почему, но это абсолютно ненормально и плохо, потому что у страны есть деньги", - считает Зюганов.
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По мнению политика, перед нынешним кабмином стоят три масштабные угрозы, которые непосредственно связаны с финансовой политикой. Первая – расслоение общества и падение доходов людей: невозможно остановить этот процесс, если прожиточный минимум в стране 11 тысяч 653 рубля, убежден лидер КПРФ.
"Вторая "бомба" связана с дальнейшей приватизацией. Я не знаю, кто надоумил Мишустина - он опытный, грамотный, я вижу, что он хочет что-то сделать, - но дальнейшая приватизация на фоне системного кризиса, где тебе никто не даст нормальную цену, это не просто оплошность, это огромная угроза потерять возможность управлять страной", - считает Зюганов.
Третья угроза, по его словам, заключена в технологическом отставании, что связано с образованием и наукой. В бюджете, который подготовил Минфин и приняла ГД, финансирование образования значительно урезается, что недопустимо, подчеркивает Зюганов. В этой связи, политик убежден, что бюджет не отражает реальных попыток вывести страну из кризиса.
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"На мой взгляд, осуществляются робкие попытки выбраться из колеи, но они не подкреплены главным документом - бюджетом. А бюджет - это финансовая конституция", - заявил Зюганов.
Среди основных задач, которые стоят перед правительством Мишустина, - преодоление системного кризиса, а для этого, по словам лидера КПРФ, нужно стратегическое планирование, ясная программа, слаженная и дружная работа в кабмине.
"Я вижу, что Мишустин наводит порядок, старается укрепить дисциплину, ответственность, систему контроля, но она будет эффективна, если будет стратегическое планирование, если будет Госплан, если будет программа развития промышленности и научных технологий, если откажутся от программы по оптимизации здравоохранения и образования", - заключил Зюганов.
 
Михаил МишустинКПРФГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Геннадий Зюганов
 
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