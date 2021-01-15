https://ria.ru/20210115/mishustin-1593195083.html

Зюганов назвал угрозы, стоящие перед правительством Мишустина

Зюганов назвал угрозы, стоящие перед правительством Мишустина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что перед правительством Михаила Мишустина стоят три угрозы, которые непосредственно связаны с финансовой политикой:... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:19

2021-01-15T14:19

2021-01-15T14:19

михаил мишустин

кпрф

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

геннадий зюганов

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что перед правительством Михаила Мишустина стоят три угрозы, которые непосредственно связаны с финансовой политикой: падение уровня доходов людей, планы по приватизации в не самый подходящий для этого момент, а также технологическое отставание; попытки справиться с ними, по мнению политика, не подкреплены главной "финансовой конституцией" страны - бюджетом.Правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку 15 января минувшего года. Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел 16 января, а состав нового кабмина был назначен 21 января. Предполагалось, что основной задачей нового правительства станет эффективная реализация нацпроектов, однако из-за пандемии его работу пришлось перестраивать в соответствии с повесткой дня.Он напомнил, что передавал Мишустину свою записку с предложениями по развитию технологий в России, в которой обратил внимание, что без развития электроники "мы даже систему безопасности не сможем обеспечить".Зюганов также добавил, что, когда обсуждался бюджет, он предлагал обсудить программу КПРФ - " бюджет развития" в 33 триллиона.По мнению политика, перед нынешним кабмином стоят три масштабные угрозы, которые непосредственно связаны с финансовой политикой. Первая – расслоение общества и падение доходов людей: невозможно остановить этот процесс, если прожиточный минимум в стране 11 тысяч 653 рубля, убежден лидер КПРФ.Третья угроза, по его словам, заключена в технологическом отставании, что связано с образованием и наукой. В бюджете, который подготовил Минфин и приняла ГД, финансирование образования значительно урезается, что недопустимо, подчеркивает Зюганов. В этой связи, политик убежден, что бюджет не отражает реальных попыток вывести страну из кризиса.Среди основных задач, которые стоят перед правительством Мишустина, - преодоление системного кризиса, а для этого, по словам лидера КПРФ, нужно стратегическое планирование, ясная программа, слаженная и дружная работа в кабмине.

https://ria.ru/20210115/pravitelstvo-1593162421.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/1593145576.html

https://ria.ru/20210115/mishustin-1593134129.html

https://ria.ru/20210115/otstavka-1593129565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, кпрф, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), геннадий зюганов