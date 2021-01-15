https://ria.ru/20210115/makron-1593228684.html

Макрон предложил Эрдогану нормализовать отношения

Макрон предложил Эрдогану нормализовать отношения

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон прислал "очень хорошее" письмо, адресованное турецкому президенту Тайипу... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:49

2021-01-15T16:49

2021-01-15T19:31

мевлют чавушоглу

эммануэль макрон

франция

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 15 янв – РИА Новости. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон прислал "очень хорошее" письмо, адресованное турецкому президенту Тайипу Эрдогану, о желании нормализовать отношения между Анкарой и Парижем.По его словам, турецкий лидер положительно отреагировал на письмо французского коллеги."Наш президент сказал: "Встретимся с удовольствием". Речь идет, прежде всего, о видеоконференции и телефонных переговорах", - добавил турецкий министр.После убийства учителя истории Самюэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем и заявлений Макрона о том, что страна не откажется от публикации карикатур на пророка Мухаммеда, в ряде мусульманских стран стали звучать призывы к бойкоту французской продукции.Эрдоган призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран. За несколько дней до этого, после прозвучавших оскорблений со стороны Эрдогана, заявившего, что его французскому коллеге, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику", Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций.

https://ria.ru/20201210/erdogan-1588665581.html

франция

турция

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мевлют чавушоглу, эммануэль макрон, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире