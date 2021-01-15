https://ria.ru/20210115/lisa-1593159806.html

Жители Петербурга отметили рост числа лис на улицах города

Жители Петербурга отметили рост числа лис на улицах города

Специалисты советуют не беспокоить лисиц, которые приходят на территорию Санкт-Петербурга в поисках пищи, сообщает городской комитет по природопользованию,... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:31

2021-01-15T11:31

2021-01-15T11:31

колпино

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Специалисты советуют не беспокоить лисиц, которые приходят на территорию Санкт-Петербурга в поисках пищи, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.Недавно в комитет поступили сообщения о лисе, гуляющей по Колпино. По словам специалистов, лисиц на территорию города может привлечь запах пищи, бытовые отходы.В комитете советуют горожанам не беспокоить животных. Если их не трогать, опасности для человека они не представляют. "Важно помнить, что лисица – дикое животное: не надо пытаться накормить или привлечь к себе внимание зверя, это может его напугать и вызвать агрессивное поведение", - добавили в комитете.

колпино

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

колпино, санкт-петербург, общество