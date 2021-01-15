Жители Петербурга отметили рост числа лис на улицах города
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Специалисты советуют не беспокоить лисиц, которые приходят на территорию Санкт-Петербурга в поисках пищи, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Недавно в комитет поступили сообщения о лисе, гуляющей по Колпино. По словам специалистов, лисиц на территорию города может привлечь запах пищи, бытовые отходы.
"Дикие животные не приходят просто так на территорию людей – чаще всего они находятся в поисках кормовой базы. Голодная лиса — здоровая лиса. Больная бешенством не ест и не пьет, она агрессивна. Кроме того, для предотвращения случаев заболеваний зверей бешенством специалисты Петербурга и Ленинградской области ежегодно размещают в местах обитания диких животных подкормку с вакциной", - отметил начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николай Ахматович.
В комитете советуют горожанам не беспокоить животных. Если их не трогать, опасности для человека они не представляют. "Важно помнить, что лисица – дикое животное: не надо пытаться накормить или привлечь к себе внимание зверя, это может его напугать и вызвать агрессивное поведение", - добавили в комитете.