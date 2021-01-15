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Жители Петербурга отметили рост числа лис на улицах города
Жители Петербурга отметили рост числа лис на улицах города
Специалисты советуют не беспокоить лисиц, которые приходят на территорию Санкт-Петербурга в поисках пищи, сообщает городской комитет по природопользованию,... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:31
2021-01-15T11:31
колпино
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Специалисты советуют не беспокоить лисиц, которые приходят на территорию Санкт-Петербурга в поисках пищи, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.Недавно в комитет поступили сообщения о лисе, гуляющей по Колпино. По словам специалистов, лисиц на территорию города может привлечь запах пищи, бытовые отходы.В комитете советуют горожанам не беспокоить животных. Если их не трогать, опасности для человека они не представляют. "Важно помнить, что лисица – дикое животное: не надо пытаться накормить или привлечь к себе внимание зверя, это может его напугать и вызвать агрессивное поведение", - добавили в комитете.
колпино
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колпино, санкт-петербург, общество

Жители Петербурга отметили рост числа лис на улицах города

11:31 15.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛисенок на острове Русский во Владивостоке
Лисенок на острове Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Специалисты советуют не беспокоить лисиц, которые приходят на территорию Санкт-Петербурга в поисках пищи, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Недавно в комитет поступили сообщения о лисе, гуляющей по Колпино. По словам специалистов, лисиц на территорию города может привлечь запах пищи, бытовые отходы.
"Дикие животные не приходят просто так на территорию людей – чаще всего они находятся в поисках кормовой базы. Голодная лиса — здоровая лиса. Больная бешенством не ест и не пьет, она агрессивна. Кроме того, для предотвращения случаев заболеваний зверей бешенством специалисты Петербурга и Ленинградской области ежегодно размещают в местах обитания диких животных подкормку с вакциной", - отметил начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николай Ахматович.
В комитете советуют горожанам не беспокоить животных. Если их не трогать, опасности для человека они не представляют. "Важно помнить, что лисица – дикое животное: не надо пытаться накормить или привлечь к себе внимание зверя, это может его напугать и вызвать агрессивное поведение", - добавили в комитете.
 
КолпиноСанкт-ПетербургОбщество
 
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