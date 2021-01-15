https://ria.ru/20210115/gudkov-1593182946.html

Гудков признался в ненависти к комику Щербакову

Гудков признался в ненависти к комику Щербакову

Телеведущий и шоумен Александр Гудков в недавнем выпуске юмористического YouTube-шоу "Что было дальше?" ("ЧБД") открыто признался в ненависти к одному из... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T20:42

2021-01-15T20:42

2021-01-15T20:42

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шоубиз

алексей щербаков (комик)

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Телеведущий и шоумен Александр Гудков в недавнем выпуске юмористического YouTube-шоу "Что было дальше?" ("ЧБД") открыто признался в ненависти к одному из ведущих — стендап-комику Алексею Щербакову. Гудков объяснил, что изначально не шел на это шоу из-за патологической неприязни к Щербакову.Он рассказал, что когда смотрел "ЧБД", то "заставлял себя все больше и больше любить этого человека", но в результате "все больше и больше ненавидел".Шоумен добавил, что недавно, когда их вместе пригласили участвовать в комедийно-развлекательном проекте "Студия СОЮЗ" телеканала ТНТ, его ненависть к Алексею наконец-то прошла."Щербаков разрушил мой "миф". Ведь он был в моем "топе ненависти" вместе с ротавирусом. И вот я познакомился с Алексеем на съемках передачи "Союз", и у меня рухнула мечта: теперь мне некого ненавидеть", — иронично отметил Гудков.

https://ria.ru/20201028/kvn-1581947816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тнт (телеканал), алексей щербаков (комик), александр гудков, знаменитости, звезды