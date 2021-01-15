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https://ria.ru/20210115/gudkov-1593182946.html
Гудков признался в ненависти к комику Щербакову
Гудков признался в ненависти к комику Щербакову
Телеведущий и шоумен Александр Гудков в недавнем выпуске юмористического YouTube-шоу "Что было дальше?" ("ЧБД") открыто признался в ненависти к одному из... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T20:42
2021-01-15T20:42
тнт (телеканал)
шоубиз
алексей щербаков (комик)
александр гудков
знаменитости
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Телеведущий и шоумен Александр Гудков в недавнем выпуске юмористического YouTube-шоу "Что было дальше?" ("ЧБД") открыто признался в ненависти к одному из ведущих — стендап-комику Алексею Щербакову. Гудков объяснил, что изначально не шел на это шоу из-за патологической неприязни к Щербакову.Он рассказал, что когда смотрел "ЧБД", то "заставлял себя все больше и больше любить этого человека", но в результате "все больше и больше ненавидел".Шоумен добавил, что недавно, когда их вместе пригласили участвовать в комедийно-развлекательном проекте "Студия СОЮЗ" телеканала ТНТ, его ненависть к Алексею наконец-то прошла."Щербаков разрушил мой "миф". Ведь он был в моем "топе ненависти" вместе с ротавирусом. И вот я познакомился с Алексеем на съемках передачи "Союз", и у меня рухнула мечта: теперь мне некого ненавидеть", — иронично отметил Гудков.
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тнт (телеканал), алексей щербаков (комик), александр гудков, знаменитости, звезды

Гудков признался в ненависти к комику Щербакову

20:42 15.01.2021
 
© @LABELCOM/YouTubeАлександр Гудков и Алексей Щербаков. Кадр шоу "Что было дальше?"
Александр Гудков и Алексей Щербаков. Кадр шоу Что было дальше? - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© @LABELCOM/YouTube
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Телеведущий и шоумен Александр Гудков в недавнем выпуске юмористического YouTube-шоу "Что было дальше?" ("ЧБД") открыто признался в ненависти к одному из ведущих — стендап-комику Алексею Щербакову.
Гудков объяснил, что изначально не шел на это шоу из-за патологической неприязни к Щербакову.
Он рассказал, что когда смотрел "ЧБД", то "заставлял себя все больше и больше любить этого человека", но в результате "все больше и больше ненавидел".

"Я даже прочитал, что в психологии есть такой термин, как идиосинкразия: это когда генетически не можешь переваривать что-то. Поэтому каждый раз, когда я начинал смотреть выпуски "ЧБД" и видел тебя, то выключал", — признался Гудков Щербакову.

Шоумен добавил, что недавно, когда их вместе пригласили участвовать в комедийно-развлекательном проекте "Студия СОЮЗ" телеканала ТНТ, его ненависть к Алексею наконец-то прошла.
"Щербаков разрушил мой "миф". Ведь он был в моем "топе ненависти" вместе с ротавирусом. И вот я познакомился с Алексеем на съемках передачи "Союз", и у меня рухнула мечта: теперь мне некого ненавидеть", — иронично отметил Гудков.
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