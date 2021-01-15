https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593149249.html

Артисты вспоминают яркие моменты работы с Грачевским

Артисты вспоминают яркие моменты работы с Грачевским

Не стало Бориса Грачевского. Художественный руководитель легендарного юмористического журнала "Ералаш" умер от коронавируса. Друзья и коллеги переживают из-за... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:50

2021-01-15T11:50

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кирилл емельянов

елена воробей

сергей лазарев

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Не стало Бориса Грачевского. Художественный руководитель легендарного юмористического журнала "Ералаш" умер от коронавируса. Друзья и коллеги переживают из-за его ухода из жизни, соболезнуют близким и вспоминают в Сети о самых ярких моментах работы с ним.Сергей ЛазаревСергей также рассказал, что в последнее время они с Борисом Грачевским редко виделись, но при встрече всегда хорошо общались. "Он всегда с уважением и гордостью рассказывал про воспитанников "Ералаша"! Спасибо, Борис Юрьевич, за увлекательный детский киноопыт", — написал Лазарев. Яна ПоплавскаяФилипп Киркоров"Ровно полгода назад мы снимали очередную серию легендарного киножурнала "Ералаш", как обычно смеялись, шутили, планировали. Уже и Мартин с Аллой-Викторией прошли пробы. У нас, как обычно, были грандиозные идеи и на 2021 год. Всегда с юной душой! Всегда с улыбкой! Для всех — часть детства. Светлая память, гений", — написал Филипп Киркоров. Кирилл ЕмельяновКирилл Емельянов, который тоже начал свой актерский путь с этого киножурнала, поделился в Instagram ссылкой на первый сюжет в "Ералаше" с его участием и написал: "Борис Юрьевич, спасибо вам за все. Буду всегда о вас помнить с благодарностью". Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова)Она отмечает, что на легендарном "Ералаше" выросло не одно поколение, дети мечтали сниматься в нем, а истории из киножурнала передавались от родителей к детям.Певица также рассказала, что несколько лет назад в "Ералаше" снялась ее старшая дочь Лида.Гарик Харламов Артист признается, что не может поверить в смерть Бориса Грачевского."Буквально 10 дней назад общались по телефону, смеялись. Я вообще не помню Борю (он всегда не любил обращения по имени отчеству) в плохом настроении. И вот так. Как же жалко…", — пишет Харламов.Лера Кудрявцева"Я не знаю тебя без улыбки. Всегда в хорошем настроении, добрый, внимательный. Что же это такое, да что же это происходит? Боря, дорогой, ты подарил столько улыбок и тепла людям, пусть тебе там будет тепло", — написала в своем Instagram телеведущая.Елена Воробей

https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593158633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл емельянов, елена воробей, сергей лазарев, филипп киркоров, борис грачевский, знаменитости, звезды