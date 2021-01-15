https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593149249.html
Артисты вспоминают яркие моменты работы с Грачевским
Артисты вспоминают яркие моменты работы с Грачевским
Не стало Бориса Грачевского. Художественный руководитель легендарного юмористического журнала "Ералаш" умер от коронавируса. Друзья и коллеги переживают из-за... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:50
2021-01-15T11:50
2021-01-15T12:45
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Не стало Бориса Грачевского. Художественный руководитель легендарного юмористического журнала "Ералаш" умер от коронавируса. Друзья и коллеги переживают из-за его ухода из жизни, соболезнуют близким и вспоминают в Сети о самых ярких моментах работы с ним.Сергей ЛазаревСергей также рассказал, что в последнее время они с Борисом Грачевским редко виделись, но при встрече всегда хорошо общались. "Он всегда с уважением и гордостью рассказывал про воспитанников "Ералаша"! Спасибо, Борис Юрьевич, за увлекательный детский киноопыт", — написал Лазарев. Яна ПоплавскаяФилипп Киркоров"Ровно полгода назад мы снимали очередную серию легендарного киножурнала "Ералаш", как обычно смеялись, шутили, планировали. Уже и Мартин с Аллой-Викторией прошли пробы. У нас, как обычно, были грандиозные идеи и на 2021 год. Всегда с юной душой! Всегда с улыбкой! Для всех — часть детства. Светлая память, гений", — написал Филипп Киркоров. Кирилл ЕмельяновКирилл Емельянов, который тоже начал свой актерский путь с этого киножурнала, поделился в Instagram ссылкой на первый сюжет в "Ералаше" с его участием и написал: "Борис Юрьевич, спасибо вам за все. Буду всегда о вас помнить с благодарностью". Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова)Она отмечает, что на легендарном "Ералаше" выросло не одно поколение, дети мечтали сниматься в нем, а истории из киножурнала передавались от родителей к детям.Певица также рассказала, что несколько лет назад в "Ералаше" снялась ее старшая дочь Лида.Гарик Харламов Артист признается, что не может поверить в смерть Бориса Грачевского."Буквально 10 дней назад общались по телефону, смеялись. Я вообще не помню Борю (он всегда не любил обращения по имени отчеству) в плохом настроении. И вот так. Как же жалко…", — пишет Харламов.Лера Кудрявцева"Я не знаю тебя без улыбки. Всегда в хорошем настроении, добрый, внимательный. Что же это такое, да что же это происходит? Боря, дорогой, ты подарил столько улыбок и тепла людям, пусть тебе там будет тепло", — написала в своем Instagram телеведущая.Елена Воробей
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кирилл емельянов, елена воробей, сергей лазарев, филипп киркоров, борис грачевский, знаменитости, звезды
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Не стало Бориса Грачевского. Художественный руководитель легендарного юмористического журнала "Ералаш" умер
от коронавируса. Друзья и коллеги переживают из-за его ухода из жизни, соболезнуют близким и вспоминают в Сети о самых ярких моментах работы с ним.
Сергей Лазарев
Мне тогда было 13 лет, и я очень хорошо запомнил день съемок, потому что накануне я впервые побрился, так как детский черный пушок над губой меня дико раздражал, и я не хотел войти в "историю кинематографа" с этим безобразием на лице. Помню, съемки прошли быстро, а сюжет был милым и незатейливым, но сам факт участия в "Ералаше" оставил яркий след в моей памяти", — признался артист.
Сергей также рассказал, что в последнее время они с Борисом Грачевским редко виделись, но при встрече всегда хорошо общались. "Он всегда с уважением и гордостью рассказывал про воспитанников "Ералаша"! Спасибо, Борис Юрьевич, за увлекательный детский киноопыт", — написал Лазарев.
Яна Поплавская
"Всю свою сознательную жизнь я знала Борю Грачевского. В первый раз я снялась в "Ералаше", когда была первоклашкой, потом были еще серии, еще работа. Не только "Ералаш" объединял нас, мы много ездили вместе по стране и миру: были вместе в Сирии, на космодроме Плесецк, в Иркутске, на разных фестивалях и концертах, снимались в программах. Мы дружили семьями, часто сидели за одним столом, его задор и смех притягивали самых разных людей", — рассказала актриса.
Филипп Киркоров
"Ровно полгода назад мы снимали очередную серию легендарного киножурнала "Ералаш", как обычно смеялись, шутили, планировали. Уже и Мартин с Аллой-Викторией прошли пробы. У нас, как обычно, были грандиозные идеи и на 2021 год. Всегда с юной душой! Всегда с улыбкой! Для всех — часть детства. Светлая память, гений", — написал Филипп Киркоров.
Кирилл Емельянов
Кирилл Емельянов, который тоже начал свой актерский путь с этого киножурнала, поделился в Instagram ссылкой на первый сюжет в "Ералаше" с его участием и написал: "Борис Юрьевич, спасибо вам за все. Буду всегда о вас помнить с благодарностью".
Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова)
"Я бесконечно благодарна Борису Юрьевичу за все, что он сделал. Он сыграл огромную роль в моей жизни, он первый увидел во мне что-то особенное. Именно благодаря ему и "Ералашу" начался мой творческий путь!" — пишет певица и актриса.
Она отмечает, что на легендарном "Ералаше" выросло не одно поколение, дети мечтали сниматься в нем, а истории из киножурнала передавались от родителей к детям.
Певица также рассказала, что несколько лет назад в "Ералаше" снялась ее старшая дочь Лида.
Гарик Харламов
Артист признается, что не может поверить в смерть Бориса Грачевского.
"Буквально 10 дней назад общались по телефону, смеялись. Я вообще не помню Борю (он всегда не любил обращения по имени отчеству) в плохом настроении. И вот так. Как же жалко…", — пишет Харламов.
Лера Кудрявцева
"Я не знаю тебя без улыбки. Всегда в хорошем настроении, добрый, внимательный. Что же это такое, да что же это происходит? Боря, дорогой, ты подарил столько улыбок и тепла людям, пусть тебе там будет тепло", — написала в своем Instagram телеведущая.
Елена Воробей
"Кажется, совсем недавно мы сидели за одним столом в "Виторган-клубе", столько планов, столько света и счастья было в его глазах! Спасибо судьбе, что даровала мне счастье знать, дружить и работать с этим талантливым человеком! Соболезнования родным и близким", — пишет Елена Воробей.