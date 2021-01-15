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Миронов выразил соболезнования в связи со смертью Грачевского
Миронов выразил соболезнования в связи со смертью Грачевского
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выразил соболезнования родным и близким худрука "Ерлаша" Бориса Грачевского. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T08:48
2021-01-15T08:48
умер борис грачевский
владимир долинский
борис грачевский
сергей миронов
справедливая россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выразил соболезнования родным и близким худрука "Ерлаша" Бориса Грачевского.Ранее поэт Симон Осиашвили сообщил о смерти Грачевского, боровшегося с коронавирусом.Ранее Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в городскую больницу №52 в Москве, его состояние оценивалось как тяжелое. Позднее самочувствие улучшилось, Грачевского выводили из медикаментозного сна. В четверг днем его друг актер Владимир Долинский сообщал, что Грачевский находится в медикаментозном сне, состояние - стабильно тяжелое.Грачевский - кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Известен как режиссер фильмов "Крыша", "Между нот, или Тантрическая симфония".
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умер борис грачевский, владимир долинский, борис грачевский, сергей миронов, справедливая россия, москва

Миронов выразил соболезнования в связи со смертью Грачевского

08:48 15.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРежиссер Борис Грачевский
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выразил соболезнования родным и близким худрука "Ерлаша" Бориса Грачевского.
Ранее поэт Симон Осиашвили сообщил о смерти Грачевского, боровшегося с коронавирусом.

"Ушёл из жизни основатель "Ералаша" Борис Грачевский... Совсем недавно общался с Борисом Юрьевичем. Обсуждали проблемы актёрского цеха в этот нелёгкий период. И вот такая весть. Проклятый коронавирус забирает всё больше людей. Соболезнования родным и близким... Берегите себя!", - написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Ранее Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в городскую больницу №52 в Москве, его состояние оценивалось как тяжелое. Позднее самочувствие улучшилось, Грачевского выводили из медикаментозного сна. В четверг днем его друг актер Владимир Долинский сообщал, что Грачевский находится в медикаментозном сне, состояние - стабильно тяжелое.
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
00:39
Биография Бориса Грачевского
Грачевский - кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Известен как режиссер фильмов "Крыша", "Между нот, или Тантрическая симфония".
 
Умер Борис ГрачевскийВладимир ДолинскийБорис ГрачевскийСергей МироновСправедливая РоссияМосква
 
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