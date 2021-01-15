https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593131787.html

Миронов выразил соболезнования в связи со смертью Грачевского

Миронов выразил соболезнования в связи со смертью Грачевского

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выразил соболезнования родным и близким худрука "Ерлаша" Бориса Грачевского. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T08:48

2021-01-15T08:48

2021-01-15T08:48

умер борис грачевский

владимир долинский

борис грачевский

сергей миронов

справедливая россия

москва

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выразил соболезнования родным и близким худрука "Ерлаша" Бориса Грачевского.Ранее поэт Симон Осиашвили сообщил о смерти Грачевского, боровшегося с коронавирусом.Ранее Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в городскую больницу №52 в Москве, его состояние оценивалось как тяжелое. Позднее самочувствие улучшилось, Грачевского выводили из медикаментозного сна. В четверг днем его друг актер Владимир Долинский сообщал, что Грачевский находится в медикаментозном сне, состояние - стабильно тяжелое.Грачевский - кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Известен как режиссер фильмов "Крыша", "Между нот, или Тантрическая симфония".

https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593114428.html

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2021

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умер борис грачевский, владимир долинский, борис грачевский, сергей миронов, справедливая россия, москва