https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593131787.html
Миронов выразил соболезнования в связи со смертью Грачевского
Миронов выразил соболезнования в связи со смертью Грачевского
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выразил соболезнования родным и близким худрука "Ерлаша" Бориса Грачевского. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T08:48
2021-01-15T08:48
2021-01-15T08:48
умер борис грачевский
владимир долинский
борис грачевский
сергей миронов
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москва
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выразил соболезнования родным и близким худрука "Ерлаша" Бориса Грачевского.Ранее поэт Симон Осиашвили сообщил о смерти Грачевского, боровшегося с коронавирусом.Ранее Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в городскую больницу №52 в Москве, его состояние оценивалось как тяжелое. Позднее самочувствие улучшилось, Грачевского выводили из медикаментозного сна. В четверг днем его друг актер Владимир Долинский сообщал, что Грачевский находится в медикаментозном сне, состояние - стабильно тяжелое.Грачевский - кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Известен как режиссер фильмов "Крыша", "Между нот, или Тантрическая симфония".
https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593114428.html
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умер борис грачевский, владимир долинский, борис грачевский, сергей миронов, справедливая россия, москва