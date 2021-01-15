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Биография Бориса Грачевского
Биография Бориса Грачевского
Режиссер, художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Юрьевич Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве в семье культработника. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T00:39
2021-01-15T00:39
борис грачевский
справки
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Режиссер, художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Юрьевич Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве в семье культработника.С пяти лет участвовал в концертных номерах отца. В 10 лет как режиссер спланировал и поставил новогодний праздник.В 1968 году окончил в Калининградский механический техникум (ныне - Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова) в подмосковном Калининграде (ныне – Королев).В 1969 году поступил во ВГИК, который окончил спустя 23 года. Диплом ему был вручен ректором ВГИКа в 2017 году.С 1968 года трудовая деятельность Бориса Грачевского связана с кино. Работал на Киностудии имени М. Горького, был организатором производства на фильмах режиссеров Марка Донского, Александра Роу, Василия Шукшина.В 1974 году совместно с драматургом Александром Хмеликом организовал детский юмористический киножурнал "Ералаш", став директором и художественным руководителем киножурнала.Под руководством Бориса Грачевского в киножурнале снимались будущие звезды Влад Топалов, Саша Лойе, Александр Головин, Сергей Лазарев, Юля Волкова, Федор Стуков, Наташа Ионова (певица Глюко'Zа). В "Ералаше" снимались и состоявшиеся артисты – Спартак Мишулин, Лев Дуров, Валентин Гафт, Геннадий Хазанов, Наталья Крачковская, Александр Панкратов-Черный, Максим Галкин, Филипп Киркоров и др.В 2009 году Грачевский снял свой первый полнометражный фильм "Крыша", выступив также соавтором сценария картины.В 2011 году вышла короткометражная лента Грачевского "Важный разговор".В 2015 году он выпустил кинофильм "Между нот, или Тантрическая симфония", где выступил также соавтором сценария и продюсером.Борис Грачевский – автор проекта "Социальная реклама", создатель нескольких документальных фильмов.Он также снимался в фильмах: "Трое сверху" (2006), "Крыша" (2009), "Укрощение строптивых" (2009), "Короткие волны" (2017), "Красная шапочка. Онлайн" (2018) и других.Выпустил сборник прозы для детей "Ералаш. Сюрпри-и-из! Самые прикольные сюжеты наших дней" (2007), книгу "Крыша" (2009, совместно с Ириной Бурденковой), а также сборник афоризмов и шуток "Идиотизмы Бориса Грачевского" (2009).14 января 2021 года Борис Грачевский скончался.Борис Грачевский был членом Российской академии кинематографических искусств.Входил в большое жюри национальной литературной премии "Поэт года".Был удостоен различных званий и наград. В 2000 году ему было присвоено звание Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. В 2009 году награжден орденом Почета. В 2010 году Грачевскому была присуждена премия правительства РФ в области культуры, в 2019 он был награжден орденом Дружбы.Он был обладателем приза "Золотой овен" и двух призов "Золотой Остап".Борис Грачевский был женат третьим браком на Екатерине Белоцерковской, у него остался сын. От двух предыдущих браков у него осталось трое детей – сын и две дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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борис грачевский, справки

Биография Бориса Грачевского

00:39 15.01.2021
 
© РИА Новости / Евгения НовоженинаРежиссер Борис Грачевский
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Режиссер, художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Юрьевич Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве в семье культработника.
С пяти лет участвовал в концертных номерах отца. В 10 лет как режиссер спланировал и поставил новогодний праздник.
В 1968 году окончил в Калининградский механический техникум (ныне - Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова) в подмосковном Калининграде (ныне – Королев).
В 1969 году поступил во ВГИК, который окончил спустя 23 года. Диплом ему был вручен ректором ВГИКа в 2017 году.
С 1968 года трудовая деятельность Бориса Грачевского связана с кино. Работал на Киностудии имени М. Горького, был организатором производства на фильмах режиссеров Марка Донского, Александра Роу, Василия Шукшина.
В 1974 году совместно с драматургом Александром Хмеликом организовал детский юмористический киножурнал "Ералаш", став директором и художественным руководителем киножурнала.
Под руководством Бориса Грачевского в киножурнале снимались будущие звезды Влад Топалов, Саша Лойе, Александр Головин, Сергей Лазарев, Юля Волкова, Федор Стуков, Наташа Ионова (певица Глюко'Zа). В "Ералаше" снимались и состоявшиеся артисты – Спартак Мишулин, Лев Дуров, Валентин Гафт, Геннадий Хазанов, Наталья Крачковская, Александр Панкратов-Черный, Максим Галкин, Филипп Киркоров и др.
В 2009 году Грачевский снял свой первый полнометражный фильм "Крыша", выступив также соавтором сценария картины.
В 2011 году вышла короткометражная лента Грачевского "Важный разговор".
В 2015 году он выпустил кинофильм "Между нот, или Тантрическая симфония", где выступил также соавтором сценария и продюсером.
Борис Грачевский – автор проекта "Социальная реклама", создатель нескольких документальных фильмов.
Он также снимался в фильмах: "Трое сверху" (2006), "Крыша" (2009), "Укрощение строптивых" (2009), "Короткие волны" (2017), "Красная шапочка. Онлайн" (2018) и других.
Выпустил сборник прозы для детей "Ералаш. Сюрпри-и-из! Самые прикольные сюжеты наших дней" (2007), книгу "Крыша" (2009, совместно с Ириной Бурденковой), а также сборник афоризмов и шуток "Идиотизмы Бориса Грачевского" (2009).
14 января 2021 года Борис Грачевский скончался.
Борис Грачевский был членом Российской академии кинематографических искусств.
Входил в большое жюри национальной литературной премии "Поэт года".
Был удостоен различных званий и наград. В 2000 году ему было присвоено звание Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. В 2009 году награжден орденом Почета. В 2010 году Грачевскому была присуждена премия правительства РФ в области культуры, в 2019 он был награжден орденом Дружбы.
Он был обладателем приза "Золотой овен" и двух призов "Золотой Остап".
Борис Грачевский был женат третьим браком на Екатерине Белоцерковской, у него остался сын. От двух предыдущих браков у него осталось трое детей – сын и две дочери.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Борис ГрачевскийСправки
 
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