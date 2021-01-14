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Умер Борис Грачевский
Умер Борис Грачевский
Художественный руководитель юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский умер от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Общественного... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T23:07
2021-01-14T23:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Художественный руководитель юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский умер от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин. Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19 в больницу №52 в Москве в тяжелом состоянии в конце декабря. Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш", автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония", а также автор проекта "Социальная реклама", создатель нескольких документальных фильмов.
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коронавирус covid-19, борис грачевский

Умер Борис Грачевский

23:07 14.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРежиссер Борис Грачевский
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Художественный руководитель юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский умер от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.
Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19 в больницу №52 в Москве в тяжелом состоянии в конце декабря.
Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш", автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония", а также автор проекта "Социальная реклама", создатель нескольких документальных фильмов.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Борис Грачевский
 
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