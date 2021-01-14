https://ria.ru/20210114/grachevskiy-1593111945.html

Умер Борис Грачевский

Умер Борис Грачевский

Художественный руководитель юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский умер от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Общественного... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T23:07

2021-01-14T23:07

2021-01-14T23:07

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

борис грачевский

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Художественный руководитель юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский умер от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин. Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19 в больницу №52 в Москве в тяжелом состоянии в конце декабря. Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш", автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония", а также автор проекта "Социальная реклама", создатель нескольких документальных фильмов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, борис грачевский