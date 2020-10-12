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https://ria.ru/20201012/grachevskiy-1579349354.html
Жена Грачевского впервые показала маленького сына
Жена художественного руководителя журнала "Ералаш" Бориса Грачевского впервые опубликовала фотографию их общего сына Филиппа. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T09:24
2020-10-12T09:26
борис грачевский
шоубиз
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Молодая жена Грачевского впервые показала их маленького сына
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Жена художественного руководителя журнала "Ералаш" <a href="https://ria.ru/person_boris-grachevskiy/" target="_blank">Бориса Грачевского</a> впервые опубликовала фотографию их общего сына Филиппа.Екатерина Белоцерковская выложила в Instagram несколько снимков мальчика."Знакомьтесь! Грачевский Филипп Борисович!" — подписала она фотографии.Среди снимков был и коллаж с фотографией Грачевского-старшего в детстве. Грачевскому 71 года, Белоцерковской — 35 лет. Пара поженилась в 2016 году, ребенок родился в апреле 2020 года. Для Белоцерковской Филипп стал первым ребенком, у Грачевского есть еще сын и две дочери от предыдущих браков.
https://ria.ru/20201004/brukhunova-1578186112.html
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борис грачевский

Жена Грачевского впервые показала маленького сына

09:24 12.10.2020 (обновлено: 09:26 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРежиссер Борис Грачевский с супругой, актрисой Екатериной Белоцерковской
Режиссер Борис Грачевский с супругой, актрисой Екатериной Белоцерковской - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Жена художественного руководителя журнала "Ералаш" Бориса Грачевского впервые опубликовала фотографию их общего сына Филиппа.
Екатерина Белоцерковская выложила в Instagram несколько снимков мальчика.
"Знакомьтесь! Грачевский Филипп Борисович!" — подписала она фотографии.
Среди снимков был и коллаж с фотографией Грачевского-старшего в детстве.

"Папа и сын. И этим все сказано!" — отметила Белоцерковская.

Грачевскому 71 года, Белоцерковской — 35 лет. Пара поженилась в 2016 году, ребенок родился в апреле 2020 года.
Для Белоцерковской Филипп стал первым ребенком, у Грачевского есть еще сын и две дочери от предыдущих браков.
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ШоубизБорис Грачевский
 
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