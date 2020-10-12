https://ria.ru/20201012/grachevskiy-1579349354.html

Жена Грачевского впервые показала маленького сына

Жена художественного руководителя журнала "Ералаш" Бориса Грачевского впервые опубликовала фотографию их общего сына Филиппа. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T09:24

2020-10-12T09:24

2020-10-12T09:26

борис грачевский

шоубиз

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Молодая жена Грачевского впервые показала их маленького сына

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Жена художественного руководителя журнала "Ералаш" <a href="https://ria.ru/person_boris-grachevskiy/" target="_blank">Бориса Грачевского</a> впервые опубликовала фотографию их общего сына Филиппа.Екатерина Белоцерковская выложила в Instagram несколько снимков мальчика."Знакомьтесь! Грачевский Филипп Борисович!" — подписала она фотографии.Среди снимков был и коллаж с фотографией Грачевского-старшего в детстве. Грачевскому 71 года, Белоцерковской — 35 лет. Пара поженилась в 2016 году, ребенок родился в апреле 2020 года. Для Белоцерковской Филипп стал первым ребенком, у Грачевского есть еще сын и две дочери от предыдущих браков.

https://ria.ru/20201004/brukhunova-1578186112.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис грачевский