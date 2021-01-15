https://ria.ru/20210115/erdogan-1593196318.html

Эрдоган рассказал о состоянии после вакцинации от коронавируса

Эрдоган рассказал о состоянии после вакцинации от коронавируса

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил на следующий день после вакцинации от коронавируса, что чувствует себя хорошо, через 28 дней получит вторую дозу. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:23

2021-01-15T14:23

2021-01-15T14:23

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 15 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил на следующий день после вакцинации от коронавируса, что чувствует себя хорошо, через 28 дней получит вторую дозу.Начавшаяся в четверг в Турции вакцинация от коронавируса вакциной СoronaVac китайской компании SinoVac пройдет в четыре этапа. Сначала вакцину получают медики и входящие в группу риска, на первом этапе вакцинацией будут охвачены около 9 миллионов человек. В первые два дня вакцину получили около 500 тысяч человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591389832.html

турция

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2021

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире