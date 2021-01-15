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Эрдоган рассказал о состоянии после вакцинации от коронавируса
Эрдоган рассказал о состоянии после вакцинации от коронавируса
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил на следующий день после вакцинации от коронавируса, что чувствует себя хорошо, через 28 дней получит вторую дозу. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:23
2021-01-15T14:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 15 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил на следующий день после вакцинации от коронавируса, что чувствует себя хорошо, через 28 дней получит вторую дозу.Начавшаяся в четверг в Турции вакцинация от коронавируса вакциной СoronaVac китайской компании SinoVac пройдет в четыре этапа. Сначала вакцину получают медики и входящие в группу риска, на первом этапе вакцинацией будут охвачены около 9 миллионов человек. В первые два дня вакцину получили около 500 тысяч человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган рассказал о состоянии после вакцинации от коронавируса

14:23 15.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Турции / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Тайип Эрдоган во время вакцинации от коронавируса вакциной Sinovac CoronaVac в городской больнице Анкары
Президент Турции Тайип Эрдоган во время вакцинации от коронавируса вакциной Sinovac CoronaVac в городской больнице Анкары - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Турции
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АНКАРА, 15 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил на следующий день после вакцинации от коронавируса, что чувствует себя хорошо, через 28 дней получит вторую дозу.

"У меня нет никакого побочного воздействия после вакцинации, чувствую себя превосходно, через 28 дней собираюсь получить вторую дозу", - сказал Эрдоган журналистам.

Начавшаяся в четверг в Турции вакцинация от коронавируса вакциной СoronaVac китайской компании SinoVac пройдет в четыре этапа. Сначала вакцину получают медики и входящие в группу риска, на первом этапе вакцинацией будут охвачены около 9 миллионов человек. В первые два дня вакцину получили около 500 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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