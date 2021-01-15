https://ria.ru/20210115/ege-1593255310.html
ЕГЭ не планируют повторно переносить в 2021 году
ЕГЭ не планируют повторно переносить в 2021 году
Министерство просвещения РФ пока не рассматривает повторный перенос единого государственного экзамена, однако корректировки ближе к срокам проведения возможны,... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T18:45
2021-01-15T18:45
2021-01-15T18:53
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министерство просвещения РФ пока не рассматривает повторный перенос единого государственного экзамена, однако корректировки ближе к срокам проведения возможны, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк."Нет как таковых сейчас решений, решения все принятые уже озвучены, пока все в те сроки, которые определено. Но все мы понимаем, что непосредственно перед самой государственной итоговой аттестацией все будет скорректироваться, исходя из эпидемиологической ситуации", - заявил он журналистам.
https://ria.ru/20210115/ege-1593156935.html
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