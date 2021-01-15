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ЕГЭ не планируют повторно переносить в 2021 году
ЕГЭ не планируют повторно переносить в 2021 году
Министерство просвещения РФ пока не рассматривает повторный перенос единого государственного экзамена, однако корректировки ближе к срокам проведения возможны,... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T18:45
2021-01-15T18:53
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министерство просвещения РФ пока не рассматривает повторный перенос единого государственного экзамена, однако корректировки ближе к срокам проведения возможны, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк."Нет как таковых сейчас решений, решения все принятые уже озвучены, пока все в те сроки, которые определено. Но все мы понимаем, что непосредственно перед самой государственной итоговой аттестацией все будет скорректироваться, исходя из эпидемиологической ситуации", - заявил он журналистам.
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социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), здоровье - общество, общество

ЕГЭ не планируют повторно переносить в 2021 году

18:45 15.01.2021 (обновлено: 18:53 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ по русскому языку
Сдача ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министерство просвещения РФ пока не рассматривает повторный перенос единого государственного экзамена, однако корректировки ближе к срокам проведения возможны, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.
"Нет как таковых сейчас решений, решения все принятые уже озвучены, пока все в те сроки, которые определено. Но все мы понимаем, что непосредственно перед самой государственной итоговой аттестацией все будет скорректироваться, исходя из эпидемиологической ситуации", - заявил он журналистам.
Бланки ответов на пробном ЕГЭ по математике в московской школе с углубленным изучением английского языка № 1284 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
Вчера, 11:20
В России отменили ЕГЭ по математике базового уровня в этом году
 
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