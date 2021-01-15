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В России отменили ЕГЭ по математике базового уровня в этом году
В России отменили ЕГЭ по математике базового уровня в этом году
Единый госэкзамен базового уровня по математике в этом году проводиться не будет, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:20
2021-01-15T11:20
2021-01-15T11:31
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Единый госэкзамен базового уровня по математике в этом году проводиться не будет, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
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