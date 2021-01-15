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В России отменили ЕГЭ по математике базового уровня в этом году

В России отменили ЕГЭ по математике базового уровня в этом году

Единый госэкзамен базового уровня по математике в этом году проводиться не будет, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:20

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Единый госэкзамен базового уровня по математике в этом году проводиться не будет, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, общество