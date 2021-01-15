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В России отменили ЕГЭ по математике базового уровня в этом году
В России отменили ЕГЭ по математике базового уровня в этом году
Единый госэкзамен базового уровня по математике в этом году проводиться не будет, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 15.01.2021
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Единый госэкзамен базового уровня по математике в этом году проводиться не будет, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
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социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, общество

В России отменили ЕГЭ по математике базового уровня в этом году

11:20 15.01.2021 (обновлено: 11:31 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБланки ответов на пробном ЕГЭ по математике в московской школе с углубленным изучением английского языка № 1284
Бланки ответов на пробном ЕГЭ по математике в московской школе с углубленным изучением английского языка № 1284 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Единый госэкзамен базового уровня по математике в этом году проводиться не будет, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Особо отмечу, что ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет", - сказал Кравцов на брифинге.
 
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