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В Дагестане убившую ребенка няню приговорили к восьми годам колонии
В Дагестане убившую ребенка няню приговорили к восьми годам колонии
Няня, убившая ребенка по неосторожности, приговорена к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщила РИА Новости пресс-служба... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:59
2021-01-15T16:59
республика дагестан
москва
дербент
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 15 янв – РИА Новости. Няня, убившая ребенка по неосторожности, приговорена к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщила РИА Новости пресс-служба Дербентского городского суда.По материалам дела, в мае 2019 года подсудимая, 1996 года рождения, договорилась со своей знакомой, проживающей в Москве, что за оплату будет присматривать за ее трехлетней дочерью. Спустя время няня начала систематически бить ребенка и грубо с ним обращаться. 2 декабря 2019 года подсудимая, зайдя в кухню, увидела, что девочка залезла за сладостями на верхнюю полку кухонного шкафа. Разозлившись, она столкнула ребенка на пол. После падения девочка, поднявшись, вновь попыталась залезть на кухонную мебель, но няня повторила свои действия. Девочка ударилась головой и перестала подавать признаки жизни. Няня побежала искать помощи у соседей, однако девочка скончалась до приезда врачей."Дербентский городской суд вынес приговор в отношении жительницы Дербента, обвинявшейся в совершении преступлений, предусмотренных п."г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", – сообщил собеседник агентства.В суде рассказали, что на заседании подсудимая полностью признала свою вину и в содеянном раскаялась, пояснив, что наказывала ребенка в воспитательных целях.
https://ria.ru/20200921/moskva-1577552179.html
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республика дагестан, москва, дербент, происшествия

В Дагестане убившую ребенка няню приговорили к восьми годам колонии

16:59 15.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МАХАЧКАЛА, 15 янв – РИА Новости. Няня, убившая ребенка по неосторожности, приговорена к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщила РИА Новости пресс-служба Дербентского городского суда.
По материалам дела, в мае 2019 года подсудимая, 1996 года рождения, договорилась со своей знакомой, проживающей в Москве, что за оплату будет присматривать за ее трехлетней дочерью. Спустя время няня начала систематически бить ребенка и грубо с ним обращаться. 2 декабря 2019 года подсудимая, зайдя в кухню, увидела, что девочка залезла за сладостями на верхнюю полку кухонного шкафа. Разозлившись, она столкнула ребенка на пол. После падения девочка, поднявшись, вновь попыталась залезть на кухонную мебель, но няня повторила свои действия. Девочка ударилась головой и перестала подавать признаки жизни. Няня побежала искать помощи у соседей, однако девочка скончалась до приезда врачей.
"Дербентский городской суд вынес приговор в отношении жительницы Дербента, обвинявшейся в совершении преступлений, предусмотренных п."г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", – сообщил собеседник агентства.
В суде рассказали, что на заседании подсудимая полностью признала свою вину и в содеянном раскаялась, пояснив, что наказывала ребенка в воспитательных целях.
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