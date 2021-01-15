Жириновский заявил, что будущее за такими, как Трамп
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожелал президенту США Дональду Трампу не отчаиваться и копить силы: по мнению российского политика, будущее планеты - за такими личностями как он, а его взгляды разделяет большинство американцев.
В своем Telegram-канале политик написал, что "у всех граждан планеты Земля" Трамп оставляет "самое положительное впечатление". Жириновский уверен, что тот "вернется в Белый дом", а народ Америки "обязательно снова изберет его президентом".
"Мы желаем вам хорошего настроения, побольше приятных дней в этом 2021 году. И помните, за вашей спиной не только те избиратели, которые отдали вам голоса – а это почти 75 млн человек – но и в целом большинство американцев, даже тех, кто голосовал за демократов... Будущее за такими, как вы, и я уверен, что вы или другой президент США еще покажут пример честности, открытости и, самое главное, остановит тех, кто через коронавирус и другие заболевания, соцсети и финансовые структуры пытаются оставаться у власти бесконечно долго. Это у них не пройдет", - добавил Жириновский.
Он также пожелал уходящему президенту США "держаться и крепиться, копить силы".
"С вами сегодня все демократы Земли, все люди доброй воли, все, кто хотят настоящей демократии и настоящей защиты прав человека, настоящей свободы. Всем надоели фальшь и обман не только в вашей стране, но и по всему миру – весь мир поражен коррупцией и фальсификациями разного рода…" - добавил Жириновский.
Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января. Шестого января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.