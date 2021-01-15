https://ria.ru/20210115/buduschee-1593168077.html

Жириновский заявил, что будущее за такими, как Трамп

Жириновский заявил, что будущее за такими, как Трамп

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожелал президенту США Дональду Трампу не отчаиваться и копить силы: по мнению российского политика, будущее планеты - за такими РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:08

2021-01-15T12:08

2021-01-15T12:08

захват капитолия в вашингтоне

второй импичмент дональду трампу

капитолий

дональд трамп

лдпр

джо байден

владимир жириновский

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожелал президенту США Дональду Трампу не отчаиваться и копить силы: по мнению российского политика, будущее планеты - за такими личностями как он, а его взгляды разделяет большинство американцев.В своем Telegram-канале политик написал, что "у всех граждан планеты Земля" Трамп оставляет "самое положительное впечатление". Жириновский уверен, что тот "вернется в Белый дом", а народ Америки "обязательно снова изберет его президентом"."Мы желаем вам хорошего настроения, побольше приятных дней в этом 2021 году. И помните, за вашей спиной не только те избиратели, которые отдали вам голоса – а это почти 75 млн человек – но и в целом большинство американцев, даже тех, кто голосовал за демократов... Будущее за такими, как вы, и я уверен, что вы или другой президент США еще покажут пример честности, открытости и, самое главное, остановит тех, кто через коронавирус и другие заболевания, соцсети и финансовые структуры пытаются оставаться у власти бесконечно долго. Это у них не пройдет", - добавил Жириновский.Он также пожелал уходящему президенту США "держаться и крепиться, копить силы".Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января. Шестого января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/tramp-1593146071.html

вашингтон (город)

сша

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