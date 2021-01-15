В Бразилии выявили повторное заражение новым штаммом коронавируса
22:53 15.01.2021 (обновлено: 00:02 16.01.2021)
© REUTERS / Adriano MachadoМужчина в костюме Санта-Клауса внутри пластикового пузыря, приветствует ребенка в торговом центре в Бразилиа, Бразилия
МЕХИКО, 15 янв — РИА Новости. Власти бразильского штата Амазонас подтвердили повторный случай заражения новым характерным для этого региона штаммом COVID-19, сообщил Минздрав страны.
"Инфекция у женщины впервые была диагностирована 24 марта 2020 года, а 30 декабря 2020 года (девять месяцев спустя. — Прим. ред.) ПЦР-тест показал второй положительный диагноз COVID-19. Проведенный анализ показал набор мутаций, совместимый с вариантом вируса SARS-CoV-2, недавно идентифицированным Министерством здравоохранения Японии, но происходящим из Амазонаса", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Второй возможный случай повторного заражения COVID расследуют в штате Баия, речь о "южноафриканском" штамме, однако окончательных результатов тестов пока нет.
Предварительные исследования показали, что новые штаммы, обнаруженные в Великобритании и ЮАР, являются более заразными, однако пока нет данных, что они влияют на тяжесть хода заболевания.
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