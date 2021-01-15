https://ria.ru/20210115/braziliya-1593281013.html

В Бразилии выявили повторное заражение новым штаммом коронавируса

В Бразилии выявили повторное заражение новым штаммом коронавируса

Власти бразильского штата Амазонас подтвердили повторный случай заражения новым характерным для этого региона штаммом COVID-19, сообщил Минздрав страны. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-15T22:53

2021-01-15T22:53

2021-01-16T00:02

распространение коронавируса

баия

амазонас

юар

в мире

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МЕХИКО, 15 янв — РИА Новости. Власти бразильского штата Амазонас подтвердили повторный случай заражения новым характерным для этого региона штаммом COVID-19, сообщил Минздрав страны.Второй возможный случай повторного заражения COVID расследуют в штате Баия, речь о "южноафриканском" штамме, однако окончательных результатов тестов пока нет.Предварительные исследования показали, что новые штаммы, обнаруженные в Великобритании и ЮАР, являются более заразными, однако пока нет данных, что они влияют на тяжесть хода заболевания. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

баия

амазонас

юар

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

баия, амазонас, юар, в мире