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В Бразилии выявили повторное заражение новым штаммом коронавируса
В Бразилии выявили повторное заражение новым штаммом коронавируса
Власти бразильского штата Амазонас подтвердили повторный случай заражения новым характерным для этого региона штаммом COVID-19, сообщил Минздрав страны. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-15T22:53
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распространение коронавируса
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МЕХИКО, 15 янв — РИА Новости. Власти бразильского штата Амазонас подтвердили повторный случай заражения новым характерным для этого региона штаммом COVID-19, сообщил Минздрав страны.Второй возможный случай повторного заражения COVID расследуют в штате Баия, речь о "южноафриканском" штамме, однако окончательных результатов тестов пока нет.Предварительные исследования показали, что новые штаммы, обнаруженные в Великобритании и ЮАР, являются более заразными, однако пока нет данных, что они влияют на тяжесть хода заболевания. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Бразилии выявили повторное заражение новым штаммом коронавируса

22:53 15.01.2021 (обновлено: 00:02 16.01.2021)
 
© REUTERS / Adriano MachadoМужчина в костюме Санта-Клауса внутри пластикового пузыря, приветствует ребенка в торговом центре в Бразилиа, Бразилия
Мужчина в костюме Санта-Клауса внутри пластикового пузыря, приветствует ребенка в торговом центре в Бразилиа, Бразилия - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© REUTERS / Adriano Machado
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МЕХИКО, 15 янв — РИА Новости. Власти бразильского штата Амазонас подтвердили повторный случай заражения новым характерным для этого региона штаммом COVID-19, сообщил Минздрав страны.

"Инфекция у женщины впервые была диагностирована 24 марта 2020 года, а 30 декабря 2020 года (девять месяцев спустя. — Прим. ред.) ПЦР-тест показал второй положительный диагноз COVID-19. Проведенный анализ показал набор мутаций, совместимый с вариантом вируса SARS-CoV-2, недавно идентифицированным Министерством здравоохранения Японии, но происходящим из Амазонаса", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Второй возможный случай повторного заражения COVID расследуют в штате Баия, речь о "южноафриканском" штамме, однако окончательных результатов тестов пока нет.
Предварительные исследования показали, что новые штаммы, обнаруженные в Великобритании и ЮАР, являются более заразными, однако пока нет данных, что они влияют на тяжесть хода заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаБаияАмазонасЮАРВ мире
 
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