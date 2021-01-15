https://ria.ru/20210115/besporyadki-1593260610.html

В США начали проверку действий министерств во время беспорядков

В США начали проверку действий министерств во время беспорядков

Управления генерального инспектора (OIG) нескольких министерств США, в том числе министерства обороны, внутренних дел и юстиции, объявили о начале проверки... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T19:15

2021-01-15T19:15

2021-01-15T19:15

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

министерство юстиции сша

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Управления генерального инспектора (OIG) нескольких министерств США, в том числе министерства обороны, внутренних дел и юстиции, объявили о начале проверки действий ведомств во время беспорядков в Капитолии."Управление генерального инспектора министерства юстиции США начинает проверку с целью изучения роли и деятельности минюста и его подразделений по готовности и реагированию на события в Капитолии 6 января 2021 года. Управление генерального инспектора министерства юстиции будет координировать свою проверку с проверками, также проводящимися управлениями генерального инспектора министерства обороны, министерства внутренней безопасности и министерства внутренних дел", - говорится в заявлении на сайте управления.Похожие заявления были опубликованы на сайтах OIG других министерств.Сторонники президента США Дональда Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html

вашингтон (город)

сша

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капитолий, дональд трамп, министерство юстиции сша, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире