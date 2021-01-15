Индонезия продлила поиски на месте крушения самолета

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Поиски жертв крушения Boeing 737-524 в Яванском море продлеваются до 18 января, сообщает издание Tempo со ссылкой на заявление национального поисково-спасательного агентства Индонезии.По данным издания, поиски продолжатся в море, при этом зона поисковых работ сместится ближе к береговой линии, так как обломки лайнера может уносить течением. В операции будут задействованы судна с эхолокаторами для поиска речевого самописца и крупных обломков, а также будет произведена аэросъемка.Решение о завершении или продлении поисковых работ национальное поисково-спасательное агентство примет в понедельник после подведения результатов.Ранее сообщалось, что со дна был поднят бортовой самописец и экспертам удалось извлечь из него все данные.Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air 9 января упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщалось, что найдены обломки самолета и части тел. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте сказал, что на борту были только граждане Индонезии.
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Поиски жертв крушения Boeing 737-524 в Яванском море продлеваются до 18 января, сообщает издание Tempo со ссылкой на заявление национального поисково-спасательного агентства Индонезии.
"Было решено, что поиски жертв и обломков самолета авиакомпании Sriwijaya Air будут продлены на три дня до понедельника", - заявил министр транспорта Индонезии Буду Кариа Сумади.
По данным издания, поиски продолжатся в море, при этом зона поисковых работ сместится ближе к береговой линии, так как обломки лайнера может уносить течением. В операции будут задействованы судна с эхолокаторами для поиска речевого самописца и крупных обломков, а также будет произведена аэросъемка.
Решение о завершении или продлении поисковых работ национальное поисково-спасательное агентство примет в понедельник после подведения результатов.
Ранее сообщалось, что со дна был поднят бортовой самописец и экспертам удалось извлечь из него все данные.
Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air 9 января упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщалось, что найдены обломки самолета и части тел. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте сказал, что на борту были только граждане Индонезии.
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