https://ria.ru/20210115/aviakatastrofa-1593181716.html

Индонезия продлила поиски на месте крушения самолета

Индонезия продлила поиски на месте крушения самолета

Поиски жертв крушения Boeing 737-524 в Яванском море продлеваются до 18 января, сообщает издание Tempo со ссылкой на заявление национального... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T13:13

2021-01-15T13:13

2021-01-15T13:13

яванское море

boeing 737

индонезия

катастрофа пассажирского "боинга-737" в индонезии

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Поиски жертв крушения Boeing 737-524 в Яванском море продлеваются до 18 января, сообщает издание Tempo со ссылкой на заявление национального поисково-спасательного агентства Индонезии.По данным издания, поиски продолжатся в море, при этом зона поисковых работ сместится ближе к береговой линии, так как обломки лайнера может уносить течением. В операции будут задействованы судна с эхолокаторами для поиска речевого самописца и крупных обломков, а также будет произведена аэросъемка.Решение о завершении или продлении поисковых работ национальное поисково-спасательное агентство примет в понедельник после подведения результатов.Ранее сообщалось, что со дна был поднят бортовой самописец и экспертам удалось извлечь из него все данные.Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air 9 января упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщалось, что найдены обломки самолета и части тел. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте сказал, что на борту были только граждане Индонезии.

https://ria.ru/20210111/samolet-1592510967.html

яванское море

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яванское море, boeing 737, индонезия, катастрофа пассажирского "боинга-737" в индонезии, в мире