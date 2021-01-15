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Индонезия продлила поиски на месте крушения самолета
Индонезия продлила поиски на месте крушения самолета
Поиски жертв крушения Boeing 737-524 в Яванском море продлеваются до 18 января, сообщает издание Tempo со ссылкой на заявление национального... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T13:13
2021-01-15T13:13
яванское море
boeing 737
индонезия
катастрофа пассажирского "боинга-737" в индонезии
в мире
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Поиски жертв крушения Boeing 737-524 в Яванском море продлеваются до 18 января, сообщает издание Tempo со ссылкой на заявление национального поисково-спасательного агентства Индонезии.По данным издания, поиски продолжатся в море, при этом зона поисковых работ сместится ближе к береговой линии, так как обломки лайнера может уносить течением. В операции будут задействованы судна с эхолокаторами для поиска речевого самописца и крупных обломков, а также будет произведена аэросъемка.Решение о завершении или продлении поисковых работ национальное поисково-спасательное агентство примет в понедельник после подведения результатов.Ранее сообщалось, что со дна был поднят бортовой самописец и экспертам удалось извлечь из него все данные.Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air 9 января упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщалось, что найдены обломки самолета и части тел. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте сказал, что на борту были только граждане Индонезии.
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яванское море, boeing 737, индонезия, катастрофа пассажирского "боинга-737" в индонезии, в мире

Индонезия продлила поиски на месте крушения самолета

13:13 15.01.2021
 
© AP Photo / Tatan SyuflanaКрупный фрагмент самолета, найденный у берегов острова Ява, где потерпел крушение самолет Boeing 737-500
Крупный фрагмент самолета, найденный у берегов острова Ява, где потерпел крушение самолет Boeing 737-500 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© AP Photo / Tatan Syuflana
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Поиски жертв крушения Boeing 737-524 в Яванском море продлеваются до 18 января, сообщает издание Tempo со ссылкой на заявление национального поисково-спасательного агентства Индонезии.
"Было решено, что поиски жертв и обломков самолета авиакомпании Sriwijaya Air будут продлены на три дня до понедельника", - заявил министр транспорта Индонезии Буду Кариа Сумади.
По данным издания, поиски продолжатся в море, при этом зона поисковых работ сместится ближе к береговой линии, так как обломки лайнера может уносить течением. В операции будут задействованы судна с эхолокаторами для поиска речевого самописца и крупных обломков, а также будет произведена аэросъемка.
Решение о завершении или продлении поисковых работ национальное поисково-спасательное агентство примет в понедельник после подведения результатов.
Фрагмент самолета, найденный у берегов острова Ява, где потерпел крушение самолет Boeing 737-500 - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 04:49
В Индонезии назвали вероятную причину крушения Boeing 737
Ранее сообщалось, что со дна был поднят бортовой самописец и экспертам удалось извлечь из него все данные.
Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air 9 января упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщалось, что найдены обломки самолета и части тел. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте сказал, что на борту были только граждане Индонезии.
Поисковая операция на месте крушения самолета в Индонезии
© AP Photo / Achmad Ibrahim

Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение накануне днем. Он упал в воду недалеко от острова Лаки через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты.

Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
1 из 9

Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение накануне днем. Он упал в воду недалеко от острова Лаки через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты.

© AP Photo / Achmad Ibrahim
© AFP 2020 / Adek Berry

Сервис Flightradar24 сообщал, что самолет за короткое время потерял более десяти тысяч футов высоты.

Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
2 из 9

Сервис Flightradar24 сообщал, что самолет за короткое время потерял более десяти тысяч футов высоты.

© AFP 2020 / Adek Berry
© REUTERS / Antara Foto/Aditya Pradana Putra

В море между островами Лаки и Ланканг нашли части тел и металлические обломки.

Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
3 из 9

В море между островами Лаки и Ланканг нашли части тел и металлические обломки.

© REUTERS / Antara Foto/Aditya Pradana Putra
© AP Photo / Achmad Ibrahim

На борту Boeing, по данным авиапортала Airlive, находилось 62 человека, среди них семеро детей и трое младенцев. По другим данным, на борту было 65 человек.

Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
4 из 9

На борту Boeing, по данным авиапортала Airlive, находилось 62 человека, среди них семеро детей и трое младенцев. По другим данным, на борту было 65 человек.

© AP Photo / Achmad Ibrahim
© REUTERS / Antara Foto/M Risyal Hidayat

В компании Boeing внимательно следят за ситуацией и "пытаются собрать больше информации".

Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
5 из 9

В компании Boeing внимательно следят за ситуацией и "пытаются собрать больше информации".

© REUTERS / Antara Foto/M Risyal Hidayat
© AFP 2020 / Dany Krisnadhi

В посольстве России в Джакарте заявили, что, по предварительным данным, россиян на борту не было. Дипмиссия сделала официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии.

Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
6 из 9

В посольстве России в Джакарте заявили, что, по предварительным данным, россиян на борту не было. Дипмиссия сделала официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии.

© AFP 2020 / Dany Krisnadhi
© AP Photo / Achmad Ibrahim

Как рассказал заместитель главы отделения по операциям и готовности Поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Сурио Аджи, индонезийский самолет не подавал аварийных сигналов.

Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
7 из 9

Как рассказал заместитель главы отделения по операциям и готовности Поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Сурио Аджи, индонезийский самолет не подавал аварийных сигналов.

© AP Photo / Achmad Ibrahim
© REUTERS / WILLY KURNIAWAN

Командующий Вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто сообщил, что в Яванском море нашли вероятное место крушения самолета. Водолазы рассказали, что обнаружили обломки на глубине 23 метра.

Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
8 из 9

Командующий Вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто сообщил, что в Яванском море нашли вероятное место крушения самолета. Водолазы рассказали, что обнаружили обломки на глубине 23 метра.

© REUTERS / WILLY KURNIAWAN
© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana

Владимир Путин направил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета.

Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
9 из 9

Владимир Путин направил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета.

© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana
1 из 9

Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение накануне днем. Он упал в воду недалеко от острова Лаки через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты.

© AP Photo / Achmad Ibrahim
2 из 9

Сервис Flightradar24 сообщал, что самолет за короткое время потерял более десяти тысяч футов высоты.

© AFP 2020 / Adek Berry
3 из 9

В море между островами Лаки и Ланканг нашли части тел и металлические обломки.

© REUTERS / Antara Foto/Aditya Pradana Putra
4 из 9

На борту Boeing, по данным авиапортала Airlive, находилось 62 человека, среди них семеро детей и трое младенцев. По другим данным, на борту было 65 человек.

© AP Photo / Achmad Ibrahim
5 из 9

В компании Boeing внимательно следят за ситуацией и "пытаются собрать больше информации".

© REUTERS / Antara Foto/M Risyal Hidayat
6 из 9

В посольстве России в Джакарте заявили, что, по предварительным данным, россиян на борту не было. Дипмиссия сделала официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии.

© AFP 2020 / Dany Krisnadhi
7 из 9

Как рассказал заместитель главы отделения по операциям и готовности Поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Сурио Аджи, индонезийский самолет не подавал аварийных сигналов.

© AP Photo / Achmad Ibrahim
8 из 9

Командующий Вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто сообщил, что в Яванском море нашли вероятное место крушения самолета. Водолазы рассказали, что обнаружили обломки на глубине 23 метра.

© REUTERS / WILLY KURNIAWAN
9 из 9

Владимир Путин направил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета.

© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana
 
Яванское мореBoeing 737ИндонезияКатастрофа пассажирского "Боинга-737" в ИндонезииВ мире
 
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