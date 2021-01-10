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Поисковая операция на месте крушения самолета в Индонезии
Поисковая операция на месте крушения самолета в Индонезии
РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T10:03
2021-01-10T15:13
крушение индонезийского boeing 737-500
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крушение индонезийского boeing 737-500, фото, фото

Поисковая операция на месте крушения самолета в Индонезии

10:03 10.01.2021 (обновлено: 15:13 10.01.2021)
 
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© AP Photo / Achmad Ibrahim

Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение накануне днем. Он упал в воду недалеко от острова Лаки через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты.

Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
1 из 9

Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение накануне днем. Он упал в воду недалеко от острова Лаки через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты.

© AP Photo / Achmad Ibrahim
© AFP 2020 / Adek Berry

Сервис Flightradar24 сообщал, что самолет за короткое время потерял более десяти тысяч футов высоты.

Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
2 из 9

Сервис Flightradar24 сообщал, что самолет за короткое время потерял более десяти тысяч футов высоты.

© AFP 2020 / Adek Berry
© REUTERS / Antara Foto/Aditya Pradana Putra

В море между островами Лаки и Ланканг нашли части тел и металлические обломки.

Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
3 из 9

В море между островами Лаки и Ланканг нашли части тел и металлические обломки.

© REUTERS / Antara Foto/Aditya Pradana Putra
© AP Photo / Achmad Ibrahim

На борту Boeing, по данным авиапортала Airlive, находилось 62 человека, среди них семеро детей и трое младенцев. По другим данным, на борту было 65 человек.

Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
4 из 9

На борту Boeing, по данным авиапортала Airlive, находилось 62 человека, среди них семеро детей и трое младенцев. По другим данным, на борту было 65 человек.

© AP Photo / Achmad Ibrahim
© REUTERS / Antara Foto/M Risyal Hidayat

В компании Boeing внимательно следят за ситуацией и "пытаются собрать больше информации".

Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
5 из 9

В компании Boeing внимательно следят за ситуацией и "пытаются собрать больше информации".

© REUTERS / Antara Foto/M Risyal Hidayat
© AFP 2020 / Dany Krisnadhi

В посольстве России в Джакарте заявили, что, по предварительным данным, россиян на борту не было. Дипмиссия сделала официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии.

Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
6 из 9

В посольстве России в Джакарте заявили, что, по предварительным данным, россиян на борту не было. Дипмиссия сделала официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии.

© AFP 2020 / Dany Krisnadhi
© AP Photo / Achmad Ibrahim

Как рассказал заместитель главы отделения по операциям и готовности Поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Сурио Аджи, индонезийский самолет не подавал аварийных сигналов.

Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
7 из 9

Как рассказал заместитель главы отделения по операциям и готовности Поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Сурио Аджи, индонезийский самолет не подавал аварийных сигналов.

© AP Photo / Achmad Ibrahim
© REUTERS / WILLY KURNIAWAN

Командующий Вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто сообщил, что в Яванском море нашли вероятное место крушения самолета. Водолазы рассказали, что обнаружили обломки на глубине 23 метра.

Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
8 из 9

Командующий Вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто сообщил, что в Яванском море нашли вероятное место крушения самолета. Водолазы рассказали, что обнаружили обломки на глубине 23 метра.

© REUTERS / WILLY KURNIAWAN
© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana

Владимир Путин направил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета.

Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
9 из 9

Владимир Путин направил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета.

© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana
 
Крушение индонезийского Boeing 737-500Фото
 
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