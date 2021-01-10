Поисковая операция на месте крушения самолета в Индонезии

Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение накануне днем. Он упал в воду недалеко от острова Лаки через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты.
Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение накануне днем. Он упал в воду недалеко от острова Лаки через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты.
Сервис Flightradar24 сообщал, что самолет за короткое время потерял более десяти тысяч футов высоты.
Сервис Flightradar24 сообщал, что самолет за короткое время потерял более десяти тысяч футов высоты.
В море между островами Лаки и Ланканг нашли части тел и металлические обломки.
В море между островами Лаки и Ланканг нашли части тел и металлические обломки.
На борту Boeing, по данным авиапортала Airlive, находилось 62 человека, среди них семеро детей и трое младенцев. По другим данным, на борту было 65 человек.
На борту Boeing, по данным авиапортала Airlive, находилось 62 человека, среди них семеро детей и трое младенцев. По другим данным, на борту было 65 человек.
В компании Boeing внимательно следят за ситуацией и "пытаются собрать больше информации".
В компании Boeing внимательно следят за ситуацией и "пытаются собрать больше информации".
В посольстве России в Джакарте заявили, что, по предварительным данным, россиян на борту не было. Дипмиссия сделала официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии.
В посольстве России в Джакарте заявили, что, по предварительным данным, россиян на борту не было. Дипмиссия сделала официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии.
Как рассказал заместитель главы отделения по операциям и готовности Поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Сурио Аджи, индонезийский самолет не подавал аварийных сигналов.
Как рассказал заместитель главы отделения по операциям и готовности Поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Сурио Аджи, индонезийский самолет не подавал аварийных сигналов.
Командующий Вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто сообщил, что в Яванском море нашли вероятное место крушения самолета. Водолазы рассказали, что обнаружили обломки на глубине 23 метра.
Командующий Вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто сообщил, что в Яванском море нашли вероятное место крушения самолета. Водолазы рассказали, что обнаружили обломки на глубине 23 метра.
Владимир Путин направил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета.
Владимир Путин направил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета.