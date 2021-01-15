https://ria.ru/20210115/aliev-1593139896.html

Алиев впервые отправился в город Шуша в Карабахе

Алиев впервые отправился в город Шуша в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева отправились в город Шуша в Карабахе. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T09:50

2021-01-15T09:50

2021-01-15T11:37

ситуация в нагорном карабахе

мехрибан алиева

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

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БАКУ, 15 янв – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева отправились в город Шуша в Карабахе.Шуша (Шуши) перешла под контроль азербайджанской армии 8 ноября в ходе военной эскалации в Карабахе. Ранее Алиев объявил город культурной столицей страны."Выехали рано утром, направление - город Шуша" - сказал Алиев в опубликованном его супругой в соцсети видео.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210112/karabakh-1592673546.html

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армения

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Алиев впервые едет в Шушу Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ранним утром выехали в Шушу. Видео Алиева поделилась в своем Instagram. 2021-01-15T09:50 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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