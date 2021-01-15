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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210115/aliev-1593139896.html
Алиев впервые отправился в город Шуша в Карабахе
Алиев впервые отправился в город Шуша в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева отправились в город Шуша в Карабахе. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T09:50
2021-01-15T11:37
ситуация в нагорном карабахе
мехрибан алиева
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 15 янв – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева отправились в город Шуша в Карабахе.Шуша (Шуши) перешла под контроль азербайджанской армии 8 ноября в ходе военной эскалации в Карабахе. Ранее Алиев объявил город культурной столицей страны."Выехали рано утром, направление - город Шуша" - сказал Алиев в опубликованном его супругой в соцсети видео.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Алиев впервые едет в Шушу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ранним утром выехали в Шушу. Видео Алиева поделилась в своем Instagram.
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мехрибан алиева, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

Алиев впервые отправился в город Шуша в Карабахе

09:50 15.01.2021 (обновлено: 11:37 15.01.2021)
 
Читать ria.ru в
БАКУ, 15 янв – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева отправились в город Шуша в Карабахе.
Шуша (Шуши) перешла под контроль азербайджанской армии 8 ноября в ходе военной эскалации в Карабахе. Ранее Алиев объявил город культурной столицей страны.
"Выехали рано утром, направление - город Шуша" - сказал Алиев в опубликованном его супругой в соцсети видео.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеМехрибан АлиеваИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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