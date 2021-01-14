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Володин призвал США поучиться проводить выборы у Киргизии и Казахстана
Володин призвал США поучиться проводить выборы у Киргизии и Казахстана
Председатель Госдумы Вячеслав Володин посчитал, то США могут поучиться у Киргизии и Казахстана открытым и конкурентным выборам. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T20:36
2021-01-14T20:36
2021-01-14T20:36
выборы президента сша — 2020
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посчитал, то США могут поучиться у Киргизии и Казахстана открытым и конкурентным выборам.Володин напомнил, что депутаты Госдумы в январе в рамках ПА ОДКБ и СНГ находились в Казахстане и в Киргизии в качестве наблюдателей за выборами."И знаете, по итогам все они отметили, что выборы прошли в соответствии с национальным законодательством этих стран. Они были конкурентными, открытыми. И в этой связи Соединенным Штатам Америки можно было бы с их архаичной системой, с их закрытой системой выборов, где нет ни одного международного наблюдателя, поучиться у них", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".Он утверждает, что на сегодняшний день в странах бывшего Советского Союза, которые входят в ОДКБ и в СНГ, избирательные стандарты очень высоки.
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госдума рф, снг, одкб, вячеслав володин, киргизия, сша, казахстан, политика