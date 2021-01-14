https://ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1593038721.html

Паспорта вакцинации. Мировой опыт применения

Паспорта вакцинации. Мировой опыт применения

Паспорт вакцинации – это специальный цифровой документ с информацией о прививке от инфекционного заболевания. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:51

2021-01-14T15:51

2021-01-14T15:51

справки

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Паспорт вакцинации – это специальный цифровой документ с информацией о прививке от инфекционного заболевания.В разных странах мира существует опасность заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями, представляющими серьезную угрозу для здоровья человека. Риск заражения зависит от страны пребывания, длительности пребывания, наличия в это время неблагополучной эпидемиологической ситуации по болезням и соблюдения мер личной профилактики.В настоящее время в мире продолжают регистрироваться случаи холеры, малярии, лихорадки денге, лихорадки Зика, желтой лихорадки, лихорадки Эбола, Марбург, Ласса, менингококковой инфекции, сибирской язвы, чумы и такие опасные заболевания, как брюшной тиф, столбняк, вирусные гепатиты, менингококковая инфекция.Желтая лихорадка – единственное заболевание, требующее обязательного проведения вакцинации при въезде в страны, в которых существует риск заражения.В соответствии с требованиями Международных медико-санитарных правил (2005) лица, подвергшиеся вакцинации, получают международное свидетельство о вакцинации или профилактике, которое действительно в течение десяти лет, в дальнейшем проводится ревакцинация.Свидетельство о вакцинации полностью заполняется на английском или французском языках. В дополнение оно может быть заполнено на другом языке. На свидетельстве обязательно проставляется штамп учреждения, где проведена прививка. Свидетельство о вакцинации является индивидуальным документом и не выдается коллективно.Свидетельство действительно только в том случае, если применяемая вакцина или средство профилактики утверждены ВОЗ.По данным ВОЗ на 2019 год, в список стран, требующих наличия международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки у лиц, прибывающих из любой страны, входят: Ангола, Демократическая Республика Конго, Габон, Гана, Гвиана Французская, Гвинея-Бисау, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, Мали, Нигер, Нигерия, Сьерра-Леоне, Того, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Южный Судан. Большое число стран требуют свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки от лиц в возрасте старше одного года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.Кроме того, ряд стран устанавливают дополнительные обязательные прививки для въезжающих. В частности, Пакистан требует обязательную вакцинацию оральной полиовакциной (ОПВ) всех выезжающих на длительный срок (более четырех недель) независимо от возраста. В Гамбии требуется вакцинация против менингококкового менингита. Взрослые и дети в возрасте старше двух лет, прибывающие в Саудовскую Аравию для совершения умры, хаджа или для сезонной работы в зонах совершения хаджа, обязаны предъявить действующее свидетельство о прохождении не менее чем за 10 дней до планируемого прибытия в страну вакцинации четырехвалентной (ACYW) менингококковой вакциной. Иммунизация менингококковой вакциной также обязательна для паломников на Филиппинах.Многие страны обязывают лица, прибывающие из затронутых полиомиелитом стран, иметь международное свидетельство об иммунизации, подтверждающее прием одной дозы полиовакцины в течение срока от четырех недель до 12 месяцев до поездки.Роспотребнадзор рекомендует перед поездкой получать информацию об эпидемиологической ситуации в стране. Среди рекомендованных экспертами прививок путешественникам: холера, гепатит А и брюшной тиф – для экзотических путешествий, в которых придется питаться местной едой и пить местные напитки и воду; японский энцефалит – для длительных (больше месяца) поездок в сельские районы Индии и Юго-Восточной Азии; менингококковая инфекция – для поездок, подразумевающих тесное общение с жителями "менингитного пояса", расположенного в Африке к югу от Сахары: от Сенегала на западе до Эфиопии на востоке; бешенство и клещевой энцефалит – для любителей долгих походов в экзотической дикой природе. При этом эксперты отмечают, что эпидемиологическая ситуация в странах меняется и рекомендую уточнять список прививок, необходимых для посещения конкретной экзотической страны.Практически с начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 идея о введении паспортов иммунитета рассматривается некоторыми странами. В России с такой инициативой выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко в мае 2020 года. В России всех, кто делает прививку от коронавируса заносят в федеральный электронный регистр вакцинированных. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, электронный сертификат вакцинации формируется автоматически у всех, кто прошел оба этапа иммунизации.С 1 января 2021 года на портале госуслуг в личном кабинете все, сделавшие прививку от коронавируса, могут получить паспорт вакцинации в электронном виде. Документ содержит QR-код. Его легко предъявить в любое время, например, с телефона. Кроме того, такие паспорта невозможно подделать. По словам советника министра здравоохранения России Сергея Глаголева, российский сертификат о вакцинации против COVID-19 содержит всю необходимую информацию, которая потребуется для международного документа.Подобные паспорта вакцинации планировали выдавать в странах ЕС и Великобритании, однако пока их вводит только Израиль.Министерство здравоохранения Израиля с 17 января 2021 года начнет выдавать новый вид электронных документов – "зеленые паспорта" тем, кто прошел вакцинацию против коронавируса, "Зеленый паспорт" – мобильное приложение, которое загружается на смартфон. Его можно будет активировать через семь дней после введения второй дозы вакцины. Электронный документ станет разрешением для израильтян на вылеты за границу и освободит от необходимости соблюдения режима самоизоляции после возвращения из стран с высоким уровнем заболеваемости. Также он позволит израильтянам не соблюдать режим самоизоляции после контакта с зараженным внутри страны. Вопрос о введении в странах Евросоюза так называемых иммунных паспортов для тех, кто прошел вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, находится в стадии обсуждения. Одним из вариантов может стать включение дополнительной графы в "желтый буклет", который выдают лицам, привитым от желтой лихорадки.Другой вариант – это собственно электронный иммунный паспорт. Но против этого выступает Всемирная организация здравоохранения, которая указывает на то, что те, кто был вакцинирован от коронавируса и получил электронный сертификат, могут являться его переносчиками. Тем не менее вопрос о паспортах вакцинации для путешественников находится на повестке чрезвычайного комитета Международных медико-санитарных правил ВОЗ по коронавирусу.В октябре 2020 года с Эстонией был заключен договор на создание такого электронного паспорта. Кроме того, в Венгрии свою разработку уже представили. Это будет некое приложение, которое нужно скачать на мобильный телефон, и которое будет состоять из двух разделов – самого электронного паспорта и непосредственно сведений о прививках за последние две недели. Эта система уже тестируется. Данные будут закодированы в QR-код, и использовать его во время путешествий будет достаточно просто. Во Франции уже подготовлен законопроект об электронных иммунных сертификатах, к обсуждению которого законодатели приступят в апреле 2021 года.В Испании тоже решили вести учет людей, которые откажутся от вакцинации. В открытый доступ данные не выставят, но поделятся ими со всеми европейскими странами. Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин рассказал, что сейчас туристов требуют иметь зачастую оригиналы справок о сделанных прививках, заверенные печатями, но эта информация разрознена. Каждое государство создает свои порталы, куда путешественники могут загружать актуальную информацию. Эксперты предлагают их объединить на одной площадке. По задумке инициаторов, к системе должны быть подключены все клиники в мире, которые проводят вакцинацию. После прививки для человека заводится цифровой индивидуальный профиль и выдается QR-код. Его нужно предъявить на границе, и никаких других справок, тестов или обязательных карантинов по прибытию уже не понадобится. Медицинское сообщество настаивает, что цифровые паспорта путешественников можно выдавать не только тем, кто уже привился, но и тем, кто переболел и имеет антитела. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки