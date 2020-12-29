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В Израиле начнут выдавать "зеленые паспорта" вакцинированным гражданам
В Израиле начнут выдавать "зеленые паспорта" вакцинированным гражданам
Министерство здравоохранения Израиля с 17 января 2021 года начнет выдавать новый вид электронных документов – "зеленые паспорта" тем, кто прошел вакцинацию... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:59
2020-12-29T13:59
2020-12-29T14:20
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля с 17 января 2021 года начнет выдавать новый вид электронных документов – "зеленые паспорта" тем, кто прошел вакцинацию против коронавируса, сообщает министерство туризма страны."Зеленый паспорт" – мобильное приложение, которое загружается на смартфон. Его можно будет активировать через семь дней после введения второй дозы вакцины.Электронный документ станет разрешением для израильтян на вылеты за границу и освободит от необходимости соблюдения режима самоизоляции после возвращения из стран с высоким уровнем заболеваемости.Также он позволит израильтянам не соблюдать режим самоизоляции после контакта с зараженным внутри страны.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, израиль
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля с 17 января 2021 года начнет выдавать новый вид электронных документов – "зеленые паспорта" тем, кто прошел вакцинацию против коронавируса, сообщает министерство туризма страны.
"Речь идет о пропуске в жизнь без самоизоляции и территориальных ограничений. Многие страны обсуждают введение иммунных паспортов, — прокомментировал Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — Не исключено, что именно это решение позволит вернуть международный туризм в прежнее русло".
"Зеленый паспорт" – мобильное приложение, которое загружается на смартфон. Его можно будет активировать через семь дней после введения второй дозы вакцины.
Электронный документ станет разрешением для израильтян на вылеты за границу и освободит от необходимости соблюдения режима самоизоляции после возвращения из стран с высоким уровнем заболеваемости.
Также он позволит израильтянам не соблюдать режим самоизоляции после контакта с зараженным внутри страны.