https://ria.ru/20201229/izrail-1591365765.html

В Израиле начнут выдавать "зеленые паспорта" вакцинированным гражданам

В Израиле начнут выдавать "зеленые паспорта" вакцинированным гражданам

Министерство здравоохранения Израиля с 17 января 2021 года начнет выдавать новый вид электронных документов – "зеленые паспорта" тем, кто прошел вакцинацию... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T13:59

2020-12-29T13:59

2020-12-29T14:20

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля с 17 января 2021 года начнет выдавать новый вид электронных документов – "зеленые паспорта" тем, кто прошел вакцинацию против коронавируса, сообщает министерство туризма страны."Зеленый паспорт" – мобильное приложение, которое загружается на смартфон. Его можно будет активировать через семь дней после введения второй дозы вакцины.Электронный документ станет разрешением для израильтян на вылеты за границу и освободит от необходимости соблюдения режима самоизоляции после возвращения из стран с высоким уровнем заболеваемости.Также он позволит израильтянам не соблюдать режим самоизоляции после контакта с зараженным внутри страны.

https://ria.ru/20201228/zarubin-1590578552.html

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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, израиль