Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201229/izrail-1591365765.html
В Израиле начнут выдавать "зеленые паспорта" вакцинированным гражданам
В Израиле начнут выдавать "зеленые паспорта" вакцинированным гражданам
Министерство здравоохранения Израиля с 17 января 2021 года начнет выдавать новый вид электронных документов – "зеленые паспорта" тем, кто прошел вакцинацию... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:59
2020-12-29T14:20
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
новости - туризм
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152045/06/1520450659_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_c172859902e1c0af946b38ecb4d11d33.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля с 17 января 2021 года начнет выдавать новый вид электронных документов – "зеленые паспорта" тем, кто прошел вакцинацию против коронавируса, сообщает министерство туризма страны."Зеленый паспорт" – мобильное приложение, которое загружается на смартфон. Его можно будет активировать через семь дней после введения второй дозы вакцины.Электронный документ станет разрешением для израильтян на вылеты за границу и освободит от необходимости соблюдения режима самоизоляции после возвращения из стран с высоким уровнем заболеваемости.Также он позволит израильтянам не соблюдать режим самоизоляции после контакта с зараженным внутри страны.
https://ria.ru/20201228/zarubin-1590578552.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152045/06/1520450659_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_262c6373c8da4ee307e7488a8e431514.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, израиль

В Израиле начнут выдавать "зеленые паспорта" вакцинированным гражданам

13:59 29.12.2020 (обновлено: 14:20 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНабережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве
Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля с 17 января 2021 года начнет выдавать новый вид электронных документов – "зеленые паспорта" тем, кто прошел вакцинацию против коронавируса, сообщает министерство туризма страны.
"Речь идет о пропуске в жизнь без самоизоляции и территориальных ограничений. Многие страны обсуждают введение иммунных паспортов, — прокомментировал Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — Не исключено, что именно это решение позволит вернуть международный туризм в прежнее русло".
"Зеленый паспорт" – мобильное приложение, которое загружается на смартфон. Его можно будет активировать через семь дней после введения второй дозы вакцины.
Электронный документ станет разрешением для израильтян на вылеты за границу и освободит от необходимости соблюдения режима самоизоляции после возвращения из стран с высоким уровнем заболеваемости.
Также он позволит израильтянам не соблюдать режим самоизоляции после контакта с зараженным внутри страны.
Михаил Зарубин - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря, 08:00Туризм
Рекордсмен побывал во всех странах мира и рассказал, где жить хорошо
 
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыНовости - ТуризмИзраиль
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
05:56В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
05:54Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
05:39Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
05:36У россиянина Виктора Бута началось воспаление в американской тюрьме
04:56СМИ: в США уволят двух полицейских, причастных к гибели афроамериканки
04:38В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное меховое изделие
Лента новостейМолния