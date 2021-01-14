В ВОЗ прокомментировали идею о паспортах вакцинации для путешественников
12:42 14.01.2021 (обновлено: 22:27 14.01.2021)
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вопрос о паспортах вакцинации для путешественников находится на повестке чрезвычайного комитета Международных медико-санитарных правил ВОЗ по коронавирусу, сообщил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.
"С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции ВОЗ изучает вопросы и проблемы, связанные с вакцинацией международных путешественников. Хотелось бы напомнить, что использование международного сертификата вакцинации является вопросом, регулируемым международными медико-санитарными правилами", - сказал эксперт на пресс-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ для русскоязычных СМИ по вопросам COVID-19.
По его словам, комитет по международным медико-санитарным правилам периодически изучает вопросы, связанные с мерами борьбы против коронавируса.
"Данный вопрос также находится на повестке комитета, и мы ожидаем обсуждение этого вопроса в течение текущего дня", - отметил он.
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