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В ВОЗ прокомментировали идею о паспортах вакцинации для путешественников
В ВОЗ прокомментировали идею о паспортах вакцинации для путешественников
Вопрос о паспортах вакцинации для путешественников находится на повестке чрезвычайного комитета Международных медико-санитарных правил ВОЗ по коронавирусу,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:42
2021-01-14T22:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вопрос о паспортах вакцинации для путешественников находится на повестке чрезвычайного комитета Международных медико-санитарных правил ВОЗ по коронавирусу, сообщил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.По его словам, комитет по международным медико-санитарным правилам периодически изучает вопросы, связанные с мерами борьбы против коронавируса."Данный вопрос также находится на повестке комитета, и мы ожидаем обсуждение этого вопроса в течение текущего дня", - отметил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире

В ВОЗ прокомментировали идею о паспортах вакцинации для путешественников

12:42 14.01.2021 (обновлено: 22:27 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вопрос о паспортах вакцинации для путешественников находится на повестке чрезвычайного комитета Международных медико-санитарных правил ВОЗ по коронавирусу, сообщил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.

"С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции ВОЗ изучает вопросы и проблемы, связанные с вакцинацией международных путешественников. Хотелось бы напомнить, что использование международного сертификата вакцинации является вопросом, регулируемым международными медико-санитарными правилами", - сказал эксперт на пресс-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ для русскоязычных СМИ по вопросам COVID-19.

По его словам, комитет по международным медико-санитарным правилам периодически изучает вопросы, связанные с мерами борьбы против коронавируса.
"Данный вопрос также находится на повестке комитета, и мы ожидаем обсуждение этого вопроса в течение текущего дня", - отметил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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