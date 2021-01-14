https://ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1592999890.html

В ВОЗ прокомментировали идею о паспортах вакцинации для путешественников

В ВОЗ прокомментировали идею о паспортах вакцинации для путешественников

Вопрос о паспортах вакцинации для путешественников находится на повестке чрезвычайного комитета Международных медико-санитарных правил ВОЗ по коронавирусу,... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:42

2021-01-14T12:42

2021-01-14T22:27

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вопрос о паспортах вакцинации для путешественников находится на повестке чрезвычайного комитета Международных медико-санитарных правил ВОЗ по коронавирусу, сообщил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.По его словам, комитет по международным медико-санитарным правилам периодически изучает вопросы, связанные с мерами борьбы против коронавируса."Данный вопрос также находится на повестке комитета, и мы ожидаем обсуждение этого вопроса в течение текущего дня", - отметил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/pasporta-1591236484.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире