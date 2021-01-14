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ФСИН намерена задержать Навального
ФСИН намерена задержать Навального
Федеральная служба исполнения наказаний планирует задержать Алексея Навального в России до решения суда, который рассмотрит вопрос о замене ему условного срока... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:21
2021-01-14T16:50
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
германия
госпитализация алексея навального
алексей навальный
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний планирует задержать Алексея Навального в России до решения суда, который рассмотрит вопрос о замене ему условного срока на реальный.Сейчас основатель Фонда борьбы с коррупцией* находится в Германии. Ранее он заявил, что намерен вернуться в Россию авиарейсом 17 января.Как подчеркнули в УФСИН по Москве, фактическое местонахождение Навального с 24 сентября ведомству неизвестно. В релизе сказано, что 27 ноября в отношении него начали "первоначальные разыскные мероприятия", а 29 декабря осужденного Навального объявили в "розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию".Задержать россиянина планируют с учетом "фактов злостных нарушений" режима условного заключения и "руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан России".Как отметили в УФСИН, за последний год Навальный "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности минимум шесть раз не явился на регистрацию". По каждому случаю Навального официально предупреждали о возможности отмены условного осуждения и замены его на реальный срок, тем не менее с августа по декабрь он также не являлся на регистрацию.При этом в УФСИН учли, что Навальный "с 22 августа &lt;...&gt; находился на лечении в клинике "Шарите" в Берлине. Однако и после выписки 23 сентября (уведомление об этом УФСИН получило от клиники) он не ответил на уведомление о явке, а на регистрацию не явился. Только спустя месяц, 23 ноября, россиянин сообщил ведомству, что "проживает в Берлине, в Hotel Arabel", где "восстанавливает здоровье"."Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию", — отмечают в управлении.У Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Первое дело связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей.В конце декабря в УФСИН по Москве обратили внимание на статью в журнале Lancet, основанную на материалах немецкой клиники "Шарите". Из нее следовало, что Навального выписали 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия болезни". В этой связи ему и его адвокату направили уведомление о необходимости явки в уголовно-исполнительную инспекцию. Сообщалось, что в случае уклонения от контроля УИИ ведомство может принять меры.Кроме того, в декабре СК возбудил против Навального новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным ведомства, из 588 миллионов рублей, собранных в виде пожертвований на свои проекты, более 356 миллионов рублей Навальный потратил на личные цели.Все обвинения Навальный отвергает как политически мотивированные.*Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210114/navalnyy-1592915684.html
https://ria.ru/20201229/navalnyy-1591487745.html
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, германия, госпитализация алексея навального, алексей навальный

ФСИН намерена задержать Навального

15:21 14.01.2021 (обновлено: 16:50 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний планирует задержать Алексея Навального в России до решения суда, который рассмотрит вопрос о замене ему условного срока на реальный.
Сейчас основатель Фонда борьбы с коррупцией* находится в Германии. Ранее он заявил, что намерен вернуться в Россию авиарейсом 17 января.
Как подчеркнули в УФСИН по Москве, фактическое местонахождение Навального с 24 сентября ведомству неизвестно. В релизе сказано, что 27 ноября в отношении него начали "первоначальные разыскные мероприятия", а 29 декабря осужденного Навального объявили в "розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию".
Задержать россиянина планируют с учетом "фактов злостных нарушений" режима условного заключения и "руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан России".
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Как отметили в УФСИН, за последний год Навальный "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности минимум шесть раз не явился на регистрацию". По каждому случаю Навального официально предупреждали о возможности отмены условного осуждения и замены его на реальный срок, тем не менее с августа по декабрь он также не являлся на регистрацию.
При этом в УФСИН учли, что Навальный "с 22 августа <...> находился на лечении в клинике "Шарите" в Берлине. Однако и после выписки 23 сентября (уведомление об этом УФСИН получило от клиники) он не ответил на уведомление о явке, а на регистрацию не явился. Только спустя месяц, 23 ноября, россиянин сообщил ведомству, что "проживает в Берлине, в Hotel Arabel", где "восстанавливает здоровье".
"Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию", — отмечают в управлении.
У Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Первое дело связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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В конце декабря в УФСИН по Москве обратили внимание на статью в журнале Lancet, основанную на материалах немецкой клиники "Шарите". Из нее следовало, что Навального выписали 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия болезни". В этой связи ему и его адвокату направили уведомление о необходимости явки в уголовно-исполнительную инспекцию. Сообщалось, что в случае уклонения от контроля УИИ ведомство может принять меры.
Кроме того, в декабре СК возбудил против Навального новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным ведомства, из 588 миллионов рублей, собранных в виде пожертвований на свои проекты, более 356 миллионов рублей Навальный потратил на личные цели.
Все обвинения Навальный отвергает как политически мотивированные.
*Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваГерманияГоспитализация Алексея НавальногоАлексей Навальный
 
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