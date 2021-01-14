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"Разоблачили полицейского": что началось в Дагестане после убийств борцов
"Разоблачили полицейского": что началось в Дагестане после убийств борцов
"Ему угрожали, избивали и в итоге застрелили" — так комментируют гибель 23-летнего Вали Абдурагимова жители дагестанского поселка Тарки. Пару месяцев назад он... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T08:00
2021-01-14T08:00
трезвая россия
сергей меликов
следственный комитет россии (ск рф)
советский район
махачкала
убийство
происшествия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. "Ему угрожали, избивали и в итоге застрелили" — так комментируют гибель 23-летнего Вали Абдурагимова жители дагестанского поселка Тарки. Пару месяцев назад он обвинил сотрудника полиции Уллубия Амирова в наркоторговле, а в начале января получил пулю в голову. Следователи пока не спешат с выводами, но знакомые Вали уверены: это была месть. О том, как расправа над молодым человеком вызвала народные волнения и привела к еще одному убийству, — в материале РИА Новости.Удар по репутацииУтром 3 января Вали отправился на гору Тарки-Тау, чтобы покататься на лошадях, но до конюшен так и не добрался. Его тело с огнестрельным ранением головы нашли на горном склоне.Молодой человек родился и вырос в поселке Тарки на окраине Махачкалы. Как и большинство местных, с детства увлекался единоборствами, придерживался здорового образа жизни и пропагандировал его среди друзей. Когда пару лет назад мода на синтетические наркотики докатилась до Дагестана, Абдурагимов примкнул к активистам, объявившим войну закладчикам и их покровителям."В прошлом году Вали выяснил, что к продаже наркотиков в поселке может быть причастен оперативник уголовного розыска Советского райотдела Махачкалы Уллубий Амиров, тоже проживающий в Тарках, — рассказывает РИА Новости сотрудник местной администрации Заур. — Абдурагимов по-хорошему попросил Амирова завязать с этим делом. В ответ родственники Уллубия подстерегли Вали на улице и сильно избили. Тогда он поделился подозрениями со старейшинами".Созвали сход. Хотя формально поселок принадлежит Советскому району столицы республики, махачкалинцы считают Тарки чем-то вроде анклава. Все друг с другом хорошо знакомы, поэтому конфликтные ситуации здесь обычно разрешали, не вынося сор из избы и не привлекая внимание сотрудников силовых структур."На встречу пригласили старейшин, представителей духовенства, а также самого Амирова, — говорит местный житель Шамиль. — Тот во всем сознался и пообещал больше не продавать наркотики. Его пожурили и поставили жесткое условие — уволиться из органов. Уллубий согласился, но конфликт с Вали на этом исчерпан не был. Ведь такое обвинение — серьезный удар по репутации семьи, а родители Амирова очень уважаемые в поселке люди".Вторая смертьПодозреваемого в убийстве Вали — Джамалутдина Балатханова — задержали по горячим следам на следующий день. Двадцать восемь лет, ранее судимый за разбой, тоже из Тарки. По постановлению суда его отправили в СИЗО, с ним работают следователи. Местные не сомневаются: Балатханов действовал по указке Уллубия. Сам он пока твердит, что сводил с Вали личные счеты."У нас часто случались конфликты, — сообщил на допросе Балатханов. — Вечером 2 января произошла очередная серьезная ссора, а наутро я поехал кататься на лошадях и встретил Вали на горе. Он ударил меня головой. Тогда я добежал до машины, достал ружье и один раз выстрелил в землю. Абдурагимова это не остановило — он толкнул меня. Уже падая, я непроизвольно выстрелил в его сторону".О произошедшем заговорила вся республика. Шестого января в Тарки приехали мэр Махачкалы Салман Дадаев, глава Советского района Махачкалы Пахтрутдин Залибеков, а также замминистра республиканского МВД Ахмед Баталиев. На народном сходе представители духовенства попросили ближайших родственников Амирова покинуть поселок, чтобы избежать дальнейшего кровопролития. Но, к сожалению, ситуация развивалась по наихудшему сценарию."Когда сход завершился, несколько друзей погибшего отправились в местный спортзал, где вел секцию борьбы старший брат Уллубия Рамазан, — восстанавливает ход событий Заур. — Об этом узнали другие родственники Амирова и поспешили на помощь. Дело закончилось массовой дракой, в которой смертельное ножевое ранение получил 23-летний Керим Хайруллаев".Погибший профессионально занимался спортом, выступал на соревнованиях по ММА. Он тоже пытался вывести на чистую воду наркоторговцев. После убийства Керима в пабликах в соцсетях разошлась двухминутная аудиозапись. Там, как утверждают авторы публикации, Хайруллаев рассказывает близкому другу об угрозах со стороны тех, кого он подозревал в распространении наркотиков.По подозрению в убийстве Керима почти сразу задержали 16-летнего двоюродного брата Уллубия. Сейчас подросток ожидает суда в СИЗО.Новый поворотВ понедельник, 11 января, Советский районный суд Махачкалы отправил Амирова на два месяца за решетку по обвинению в хранении наркотиков в особо крупном размере. Расследованием пока занимаются сотрудники махачкалинского отдела полиции № 1. Однако не исключено, что материалы передадут в СК."По нашей информации, в уголовном розыске Уллубий отлавливал барыг, а затем принуждал работать на него, — уточняет Шамиль. — Другими словами, он просто крышевал наркобизнес".Но некоторые жители Тарков считают обвинения надуманными — дескать, сводят личные счеты. Появится ли в уголовном деле более тяжкая статья — сбыт наркотиков, пока неясно.Обстановка в Тарках по-прежнему крайне напряженная. По словам местных, близкие родственники Амирова согласились покинуть поселок. На это им дали десять дней.Народные сходы провели и в соседних населенных пунктах. Так, в Ленинкенте активисты призвали местные власти и полицию усилить борьбу с наркоторговлей. "Мы поддерживаем то, что начал Вали Абдурагимов, и хотим объявить 2021-й годом борьбы с наркотиками, — говорят жители поселка. — Пока заполняются кладбища и койки в психиатрических клиниках, барыги зарабатывают огромные деньги, и мы собираемся это прекратить".По информации активистов "Трезвой России", в Дагестане действительно очень обострилась проблема наркоторговли. Если раньше наркоманы предпочитали противосудорожный препарат "Лирика", продающийся в аптеках, то теперь большинство перешло на более сильнодействующий — запрещенный синтетический мефедрон. Основные потребители — молодежь от 16 до 25 лет, способ распространения — закладки в парках и подъездах.На события в Тарках отреагировал и врио главы республики Сергей Меликов. Он раскритиковал местную антинаркотическую комиссию и потребовал усилить меры против наркоторговцев.
советский район
махачкала
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трезвая россия, сергей меликов, следственный комитет россии (ск рф), советский район, махачкала, убийство, происшествия

"Разоблачили полицейского": что началось в Дагестане после убийств борцов

08:00 14.01.2021
 
© Фото предоставлено друзьями погибшегоВали Абдурагимов
Вали Абдурагимов - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото предоставлено друзьями погибшего
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. "Ему угрожали, избивали и в итоге застрелили" — так комментируют гибель 23-летнего Вали Абдурагимова жители дагестанского поселка Тарки. Пару месяцев назад он обвинил сотрудника полиции Уллубия Амирова в наркоторговле, а в начале января получил пулю в голову. Следователи пока не спешат с выводами, но знакомые Вали уверены: это была месть. О том, как расправа над молодым человеком вызвала народные волнения и привела к еще одному убийству, — в материале РИА Новости.

Удар по репутации

Утром 3 января Вали отправился на гору Тарки-Тау, чтобы покататься на лошадях, но до конюшен так и не добрался. Его тело с огнестрельным ранением головы нашли на горном склоне.
Молодой человек родился и вырос в поселке Тарки на окраине Махачкалы. Как и большинство местных, с детства увлекался единоборствами, придерживался здорового образа жизни и пропагандировал его среди друзей. Когда пару лет назад мода на синтетические наркотики докатилась до Дагестана, Абдурагимов примкнул к активистам, объявившим войну закладчикам и их покровителям.
© Instagram/МВД ДагестанаМесто убийства Вали Абдурагимова
Место убийства Вали Абдурагимова - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Instagram/МВД Дагестана
Место убийства Вали Абдурагимова
"В прошлом году Вали выяснил, что к продаже наркотиков в поселке может быть причастен оперативник уголовного розыска Советского райотдела Махачкалы Уллубий Амиров, тоже проживающий в Тарках, — рассказывает РИА Новости сотрудник местной администрации Заур. — Абдурагимов по-хорошему попросил Амирова завязать с этим делом. В ответ родственники Уллубия подстерегли Вали на улице и сильно избили. Тогда он поделился подозрениями со старейшинами".
Созвали сход. Хотя формально поселок принадлежит Советскому району столицы республики, махачкалинцы считают Тарки чем-то вроде анклава. Все друг с другом хорошо знакомы, поэтому конфликтные ситуации здесь обычно разрешали, не вынося сор из избы и не привлекая внимание сотрудников силовых структур.
"На встречу пригласили старейшин, представителей духовенства, а также самого Амирова, — говорит местный житель Шамиль. — Тот во всем сознался и пообещал больше не продавать наркотики. Его пожурили и поставили жесткое условие — уволиться из органов. Уллубий согласился, но конфликт с Вали на этом исчерпан не был. Ведь такое обвинение — серьезный удар по репутации семьи, а родители Амирова очень уважаемые в поселке люди".
© Instagram/МВД ДагестанаГильза, изъятая с места убийства Абдурагимова
Гильза, изъятая с места убийства Абдурагимова - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Instagram/МВД Дагестана
Гильза, изъятая с места убийства Абдурагимова

Вторая смерть

Подозреваемого в убийстве Вали — Джамалутдина Балатханова — задержали по горячим следам на следующий день. Двадцать восемь лет, ранее судимый за разбой, тоже из Тарки. По постановлению суда его отправили в СИЗО, с ним работают следователи. Местные не сомневаются: Балатханов действовал по указке Уллубия. Сам он пока твердит, что сводил с Вали личные счеты.
"У нас часто случались конфликты, — сообщил на допросе Балатханов. — Вечером 2 января произошла очередная серьезная ссора, а наутро я поехал кататься на лошадях и встретил Вали на горе. Он ударил меня головой. Тогда я добежал до машины, достал ружье и один раз выстрелил в землю. Абдурагимова это не остановило — он толкнул меня. Уже падая, я непроизвольно выстрелил в его сторону".
© Instagram/МВД ДагестанаПодозреваемый в убийстве Абдурагимова Джалутдин Балатханов
Подозреваемый в убийстве Абдурагимова Джалутдин Балатханов - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Instagram/МВД Дагестана
Подозреваемый в убийстве Абдурагимова Джалутдин Балатханов
О произошедшем заговорила вся республика. Шестого января в Тарки приехали мэр Махачкалы Салман Дадаев, глава Советского района Махачкалы Пахтрутдин Залибеков, а также замминистра республиканского МВД Ахмед Баталиев. На народном сходе представители духовенства попросили ближайших родственников Амирова покинуть поселок, чтобы избежать дальнейшего кровопролития. Но, к сожалению, ситуация развивалась по наихудшему сценарию.
"Когда сход завершился, несколько друзей погибшего отправились в местный спортзал, где вел секцию борьбы старший брат Уллубия Рамазан, — восстанавливает ход событий Заур. — Об этом узнали другие родственники Амирова и поспешили на помощь. Дело закончилось массовой дракой, в которой смертельное ножевое ранение получил 23-летний Керим Хайруллаев".
Погибший профессионально занимался спортом, выступал на соревнованиях по ММА. Он тоже пытался вывести на чистую воду наркоторговцев. После убийства Керима в пабликах в соцсетях разошлась двухминутная аудиозапись. Там, как утверждают авторы публикации, Хайруллаев рассказывает близкому другу об угрозах со стороны тех, кого он подозревал в распространении наркотиков.
По подозрению в убийстве Керима почти сразу задержали 16-летнего двоюродного брата Уллубия. Сейчас подросток ожидает суда в СИЗО.
© Фото : Официальный сайт Администрации МахачкалыМэр Махачкалы на встрече с жителями поселка Тарки
Мэр Махачкалы на встрече с жителями поселка Тарки - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Фото : Официальный сайт Администрации Махачкалы
Мэр Махачкалы на встрече с жителями поселка Тарки

Новый поворот

В понедельник, 11 января, Советский районный суд Махачкалы отправил Амирова на два месяца за решетку по обвинению в хранении наркотиков в особо крупном размере. Расследованием пока занимаются сотрудники махачкалинского отдела полиции № 1. Однако не исключено, что материалы передадут в СК.
"По нашей информации, в уголовном розыске Уллубий отлавливал барыг, а затем принуждал работать на него, — уточняет Шамиль. — Другими словами, он просто крышевал наркобизнес".
Но некоторые жители Тарков считают обвинения надуманными — дескать, сводят личные счеты. Появится ли в уголовном деле более тяжкая статья — сбыт наркотиков, пока неясно.
© Фото : Официальный сайт Администрации МахачкалыПосле первого убийства старейшины поселка собрались в мечети
После первого убийства старейшины поселка собрались в мечети - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Фото : Официальный сайт Администрации Махачкалы
После первого убийства старейшины поселка собрались в мечети
Обстановка в Тарках по-прежнему крайне напряженная. По словам местных, близкие родственники Амирова согласились покинуть поселок. На это им дали десять дней.
Народные сходы провели и в соседних населенных пунктах. Так, в Ленинкенте активисты призвали местные власти и полицию усилить борьбу с наркоторговлей. "Мы поддерживаем то, что начал Вали Абдурагимов, и хотим объявить 2021-й годом борьбы с наркотиками, — говорят жители поселка. — Пока заполняются кладбища и койки в психиатрических клиниках, барыги зарабатывают огромные деньги, и мы собираемся это прекратить".
По информации активистов "Трезвой России", в Дагестане действительно очень обострилась проблема наркоторговли. Если раньше наркоманы предпочитали противосудорожный препарат "Лирика", продающийся в аптеках, то теперь большинство перешло на более сильнодействующий — запрещенный синтетический мефедрон. Основные потребители — молодежь от 16 до 25 лет, способ распространения — закладки в парках и подъездах.
© Instagram/МВД ДагестанаПолицейские досматривают Балатханова
Полицейские досматривают Абдурагимова - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Instagram/МВД Дагестана
Полицейские досматривают Балатханова
На события в Тарках отреагировал и врио главы республики Сергей Меликов. Он раскритиковал местную антинаркотическую комиссию и потребовал усилить меры против наркоторговцев.
 
Трезвая РоссияСергей МеликовСледственный комитет России (СК РФ)Советский районМахачкалаУбийствоПроисшествия
 
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