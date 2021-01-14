https://ria.ru/20210114/twitter-1593106066.html

Twitter объяснил блокировку аккаунта вакцины "Спутник V"

Twitter объяснил блокировку аккаунта вакцины "Спутник V"

Социальная сеть Twitter объяснила временную блокировку аккаунта вакцины "Спутник V" возможной попыткой несанкционированного доступа из США, сообщается в... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T21:50

2021-01-14T21:50

2021-01-14T22:07

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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технологии

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Социальная сеть Twitter объяснила временную блокировку аккаунта вакцины "Спутник V" возможной попыткой несанкционированного доступа из США, сообщается в разблокированном аккаунте вакцины.Об ограничении доступа к аккаунту вакцины ранее в четверг сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). При посещении страницы "Спутник V" в Twitter появлялось сообщение о том, что действие учетной записи временно ограничено."Twitter восстановил доступ к учетной записи @sputnikvaccine, объяснив ограничение возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Виргиния, США", - написали разработчики."Большое спасибо, Twitter! Пожалуйста, подписывайтесь на наш эккаунт, чтобы узнать, как "Спутник V" помогает бороться с COVID-19, спасая жизни и способствуя восстановлению экономики", - добавили они.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/vaktsina-1592979550.html

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, twitter, технологии