https://ria.ru/20210114/twitter-1593106066.html
Twitter объяснил блокировку аккаунта вакцины "Спутник V"
Twitter объяснил блокировку аккаунта вакцины "Спутник V"
Социальная сеть Twitter объяснила временную блокировку аккаунта вакцины "Спутник V" возможной попыткой несанкционированного доступа из США, сообщается в... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T21:50
2021-01-14T21:50
2021-01-14T22:07
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Социальная сеть Twitter объяснила временную блокировку аккаунта вакцины "Спутник V" возможной попыткой несанкционированного доступа из США, сообщается в разблокированном аккаунте вакцины.Об ограничении доступа к аккаунту вакцины ранее в четверг сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). При посещении страницы "Спутник V" в Twitter появлялось сообщение о том, что действие учетной записи временно ограничено."Twitter восстановил доступ к учетной записи @sputnikvaccine, объяснив ограничение возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Виргиния, США", - написали разработчики."Большое спасибо, Twitter! Пожалуйста, подписывайтесь на наш эккаунт, чтобы узнать, как "Спутник V" помогает бороться с COVID-19, спасая жизни и способствуя восстановлению экономики", - добавили они.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210114/vaktsina-1592979550.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, twitter, технологии