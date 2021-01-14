https://ria.ru/20210114/twitter-1593100459.html
Twitter заблокировал аккаунт "Спутника V"
Twitter заблокировал аккаунт "Спутника V"
Twitter ограничил доступ к учетной записи российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает РФПИ. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T20:43
2021-01-14T20:43
2021-01-14T21:33
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
распространение коронавируса
российский фонд прямых инвестиций
twitter
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Twitter ограничил доступ к учетной записи российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает РФПИ.В Российском фонде прямых инвестиций разбираются в причинах произошедшего.РФПИ попросил всех подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть доступ к учетной записи."Спутник V"Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас завершаются пострегистрационные тесты. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. Пока что прививки могли сделать лишь отдельные категории граждан: врачи, учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.Накануне Владимир Путин поручил правительству перейти к массовой вакцинации. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ведомства готовы приступить к ней с понедельника, но потребуются дополнительные консультации с субъектами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210114/vaktsina-1592979550.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, twitter
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
Twitter ограничил доступ к учетной записи
российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
, сообщает РФПИ
.
В Российском фонде прямых инвестиций разбираются в причинах произошедшего.
Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины "Спутник V" и договорились о проведении совместных клинических исследований.
из сообщения Российского фонда прямых инвестиций
РФПИ попросил всех подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть доступ к учетной записи.
"Спутник V"
Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.
Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас завершаются пострегистрационные тесты. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.
Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. Пока что прививки могли сделать лишь отдельные категории граждан: врачи, учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.
Накануне Владимир Путин
поручил правительству перейти к массовой вакцинации. Вице-премьер Татьяна Голикова
отметила, что ведомства готовы приступить к ней с понедельника, но потребуются дополнительные консультации с субъектами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.