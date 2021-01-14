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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210114/twitter-1592955987.html
Глава Twitter назвал решение заблокировать аккаунт Трампа правильным
Глава Twitter назвал решение заблокировать аккаунт Трампа правильным
Глава Twitter Джек Дорси назвал решение заблокировать на постоянной основе учетную запись президента США Дональда Трампа правильным, но в то же время опасным,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T04:33
2021-01-14T05:12
захват капитолия в вашингтоне
джек дорси
дональд трамп
сша
twitter
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Twitter Джек Дорси назвал решение заблокировать на постоянной основе учетную запись президента США Дональда Трампа правильным, но в то же время опасным, признав, что оно является следствием неспособности компании способствовать здоровому общению.Ранее Twitter и Facebook объявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие соцсети."Необходимость принимать эти действия разделяет общественный диалог. Они разделяют нас. Они ограничивают возможность прояснения, исправления и усвоения урока. И создают прецедент, который, как я считаю, является опасным: власть одного человека или корпорации стоит выше части глобального общественного обсуждения", - заявил Дорси.Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
https://ria.ru/20210114/snapchat-1592954652.html
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джек дорси, дональд трамп, сша, twitter, в мире

Глава Twitter назвал решение заблокировать аккаунт Трампа правильным

04:33 14.01.2021 (обновлено: 05:12 14.01.2021)
 
© AP Photo / Richard DrewСооснователь и генеральный директор компании Twitter Джек Дорси
Сооснователь и генеральный директор компании Twitter Джек Дорси - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / Richard Drew
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Twitter Джек Дорси назвал решение заблокировать на постоянной основе учетную запись президента США Дональда Трампа правильным, но в то же время опасным, признав, что оно является следствием неспособности компании способствовать здоровому общению.
Ранее Twitter и Facebook объявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие соцсети.
"Я не праздную и не испытываю чувство гордости от того, что нам пришлось заблокировать аккаунт Дональда Трампа в Twitter … После ясного предупреждения, что мы предпримем это действие, мы приняли решение, основываясь на самой лучшей информации, которая была у нас по поводу угроз физической безопасности как в Twitter, так и вне его. Было ли это правильно? Я считаю, что это было правильное решение для Twitter", - написал Дорси в Twitter.
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"Я считаю, что блокировка - наша неспособность в конечном счете способствовать здоровому общению. И время для нас задуматься о наших действиях и окружающей нас среде", - подчеркнул глава компании.
"Необходимость принимать эти действия разделяет общественный диалог. Они разделяют нас. Они ограничивают возможность прояснения, исправления и усвоения урока. И создают прецедент, который, как я считаю, является опасным: власть одного человека или корпорации стоит выше части глобального общественного обсуждения", - заявил Дорси.
Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
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Захват Капитолия в ВашингтонеДжек ДорсиДональд ТрампСШАTwitterВ мире
 
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