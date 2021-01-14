Глава Twitter назвал решение заблокировать аккаунт Трампа правильным
04:33 14.01.2021 (обновлено: 05:12 14.01.2021)
© AP Photo / Richard DrewСооснователь и генеральный директор компании Twitter Джек Дорси
© AP Photo / Richard Drew
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Twitter Джек Дорси назвал решение заблокировать на постоянной основе учетную запись президента США Дональда Трампа правильным, но в то же время опасным, признав, что оно является следствием неспособности компании способствовать здоровому общению.
Ранее Twitter и Facebook объявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие соцсети.
"Я не праздную и не испытываю чувство гордости от того, что нам пришлось заблокировать аккаунт Дональда Трампа в Twitter … После ясного предупреждения, что мы предпримем это действие, мы приняли решение, основываясь на самой лучшей информации, которая была у нас по поводу угроз физической безопасности как в Twitter, так и вне его. Было ли это правильно? Я считаю, что это было правильное решение для Twitter", - написал Дорси в Twitter.
"Я считаю, что блокировка - наша неспособность в конечном счете способствовать здоровому общению. И время для нас задуматься о наших действиях и окружающей нас среде", - подчеркнул глава компании.
"Необходимость принимать эти действия разделяет общественный диалог. Они разделяют нас. Они ограничивают возможность прояснения, исправления и усвоения урока. И создают прецедент, который, как я считаю, является опасным: власть одного человека или корпорации стоит выше части глобального общественного обсуждения", - заявил Дорси.
Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.