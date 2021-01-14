https://ria.ru/20210114/twitter-1592955987.html

Глава Twitter назвал решение заблокировать аккаунт Трампа правильным

Глава Twitter назвал решение заблокировать аккаунт Трампа правильным

Глава Twitter Джек Дорси назвал решение заблокировать на постоянной основе учетную запись президента США Дональда Трампа правильным, но в то же время опасным,... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T04:33

2021-01-14T04:33

2021-01-14T05:12

захват капитолия в вашингтоне

джек дорси

дональд трамп

сша

twitter

в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Twitter Джек Дорси назвал решение заблокировать на постоянной основе учетную запись президента США Дональда Трампа правильным, но в то же время опасным, признав, что оно является следствием неспособности компании способствовать здоровому общению.Ранее Twitter и Facebook объявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие соцсети."Необходимость принимать эти действия разделяет общественный диалог. Они разделяют нас. Они ограничивают возможность прояснения, исправления и усвоения урока. И создают прецедент, который, как я считаю, является опасным: власть одного человека или корпорации стоит выше части глобального общественного обсуждения", - заявил Дорси.Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.

https://ria.ru/20210114/snapchat-1592954652.html

https://ria.ru/20210114/tramp-1592952641.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джек дорси, дональд трамп, сша, twitter, в мире