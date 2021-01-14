https://ria.ru/20210114/tvitter-1593105203.html
Twitter разблокировал аккаунт вакцины "Спутник V"
Twitter разблокировал аккаунт вакцины "Спутник V"
Twitter разблокировал учетную запись российской вакцины от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T21:33
2021-01-14T21:33
2021-01-14T22:26
татьяна голикова
владимир путин
сша
российский фонд прямых инвестиций
вакцина "спутник v"
twitter
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Twitter разблокировал учетную запись российской вакцины от коронавируса "Спутник V".При входе в аккаунт в приложении или с сайта сообщение об ограничении доступа больше не появляется.Как объяснили в Twitter, страницу заблокировали из-за попытки несанкционированного доступа к ней с территории США.Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что социальная сеть ограничила доступ к аккаунту вакцины. При посещении страницы "Спутник V" появлялось сообщение о том, что действие учетной записи временно ограничено. РФПИ попросил всех подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть доступ к учетной записи. В фонде добавили, что разберутся в причинах произошедшего."Спутник V"Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас завершаются пострегистрационные тесты. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. Пока что прививки могли сделать лишь отдельные категории граждан: врачи, учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.Накануне Владимир Путин поручил правительству перейти к массовой вакцинации. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ведомства готовы приступить к ней с понедельника, но потребуются дополнительные консультации с субъектами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592849619.html
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https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_24301d29f977c1153bf942083e020fc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, владимир путин, сша, российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", twitter
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Twitter
разблокировал учетную запись
российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
.
При входе в аккаунт в приложении или с сайта сообщение об ограничении доступа больше не появляется.
Как объяснили в Twitter, страницу заблокировали из-за попытки несанкционированного доступа к ней с территории США.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций
сообщил, что социальная сеть ограничила доступ к аккаунту вакцины. При посещении страницы "Спутник V" появлялось сообщение о том, что действие учетной записи временно ограничено. РФПИ попросил всех подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть доступ к учетной записи. В фонде добавили, что разберутся в причинах произошедшего.
"Спутник V"
Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.
Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас завершаются пострегистрационные тесты. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.
Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. Пока что прививки могли сделать лишь отдельные категории граждан: врачи, учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.
Накануне Владимир Путин
поручил правительству перейти к массовой вакцинации. Вице-премьер Татьяна Голикова
отметила, что ведомства готовы приступить к ней с понедельника, но потребуются дополнительные консультации с субъектами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.