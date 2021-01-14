https://ria.ru/20210114/tvitter-1593105203.html

Twitter разблокировал аккаунт вакцины "Спутник V"

Twitter разблокировал аккаунт вакцины "Спутник V"

Twitter разблокировал учетную запись российской вакцины от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T21:33

2021-01-14T21:33

2021-01-14T22:26

татьяна голикова

владимир путин

сша

российский фонд прямых инвестиций

вакцина "спутник v"

twitter

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Twitter разблокировал учетную запись российской вакцины от коронавируса "Спутник V".При входе в аккаунт в приложении или с сайта сообщение об ограничении доступа больше не появляется.Как объяснили в Twitter, страницу заблокировали из-за попытки несанкционированного доступа к ней с территории США.Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что социальная сеть ограничила доступ к аккаунту вакцины. При посещении страницы "Спутник V" появлялось сообщение о том, что действие учетной записи временно ограничено. РФПИ попросил всех подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть доступ к учетной записи. В фонде добавили, что разберутся в причинах произошедшего."Спутник V"Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас завершаются пострегистрационные тесты. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. Пока что прививки могли сделать лишь отдельные категории граждан: врачи, учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.Накануне Владимир Путин поручил правительству перейти к массовой вакцинации. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ведомства готовы приступить к ней с понедельника, но потребуются дополнительные консультации с субъектами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592849619.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, владимир путин, сша, российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", twitter