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https://ria.ru/20210114/tramp-1593034387.html
Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма "Один дома 2"
Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма "Один дома 2"
Актер Маколей Калкин, исполнивший главную роль в фильмах "Один дома" и "Один дома 2", поддержал предложения отредактировать вторую часть фильма, чтобы убрать из РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:30
2021-01-14T15:34
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Актер Маколей Калкин, исполнивший главную роль в фильмах "Один дома" и "Один дома 2", поддержал предложения отредактировать вторую часть фильма, чтобы убрать из него нынешнего президента США Дональда Трампа.Один из пользователей сети микроблогов Twitter опубликовал отредактированный отрывок из фильма, в котором в эпизоде в фойе отеля нет Трампа."Браво!" - прокомментировал актер в Twitter. Он также поддержал пользователя, призвавшего создать петицию о замене Трампа в фильме "Один дома 2" на 40-летнего Маколея Калкина.Пользователи соцсети предложили и другие варианты: на месте Трампа они видят избранного президента США Джо Байдена и актера Киану Ривза.Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить Трампа в фильме "Один дома 2" на себя, отметив, что во время съёмок фильма делегация ЛДПР как раз посещала Нью-Йорк.
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маколей калкин, дональд трамп, лдпр, джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире

Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма "Один дома 2"

15:30 14.01.2021 (обновлено: 15:34 14.01.2021)
 
© 20th Century Fox Film Corporation (1992)Кадр из фильма "Один дома - 2"
Кадр из фильма Один дома - 2 - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© 20th Century Fox Film Corporation (1992)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Актер Маколей Калкин, исполнивший главную роль в фильмах "Один дома" и "Один дома 2", поддержал предложения отредактировать вторую часть фильма, чтобы убрать из него нынешнего президента США Дональда Трампа.
Один из пользователей сети микроблогов Twitter опубликовал отредактированный отрывок из фильма, в котором в эпизоде в фойе отеля нет Трампа.
"Браво!" - прокомментировал актер в Twitter. Он также поддержал пользователя, призвавшего создать петицию о замене Трампа в фильме "Один дома 2" на 40-летнего Маколея Калкина.
Пользователи соцсети предложили и другие варианты: на месте Трампа они видят избранного президента США Джо Байдена и актера Киану Ривза.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить Трампа в фильме "Один дома 2" на себя, отметив, что во время съёмок фильма делегация ЛДПР как раз посещала Нью-Йорк.
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Маколей КалкинДональд ТрампЛДПРДжо БайденНью-Йорк (город)СШАВ мире
 
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