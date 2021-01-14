https://ria.ru/20210114/tramp-1593034387.html

Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма "Один дома 2"

Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма "Один дома 2"

Актер Маколей Калкин, исполнивший главную роль в фильмах "Один дома" и "Один дома 2", поддержал предложения отредактировать вторую часть фильма, чтобы убрать из РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:30

2021-01-14T15:30

2021-01-14T15:34

маколей калкин

дональд трамп

лдпр

джо байден

нью-йорк (город)

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в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Актер Маколей Калкин, исполнивший главную роль в фильмах "Один дома" и "Один дома 2", поддержал предложения отредактировать вторую часть фильма, чтобы убрать из него нынешнего президента США Дональда Трампа.Один из пользователей сети микроблогов Twitter опубликовал отредактированный отрывок из фильма, в котором в эпизоде в фойе отеля нет Трампа."Браво!" - прокомментировал актер в Twitter. Он также поддержал пользователя, призвавшего создать петицию о замене Трампа в фильме "Один дома 2" на 40-летнего Маколея Калкина.Пользователи соцсети предложили и другие варианты: на месте Трампа они видят избранного президента США Джо Байдена и актера Киану Ривза.Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить Трампа в фильме "Один дома 2" на себя, отметив, что во время съёмок фильма делегация ЛДПР как раз посещала Нью-Йорк.

https://ria.ru/20210114/impichment-1592981063.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маколей калкин, дональд трамп, лдпр, джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире