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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210114/tramp-1592982231.html
МИД Китая назвал импичмент Трампу внутренним делом США
МИД Китая назвал импичмент Трампу внутренним делом США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал решение палаты представителей конгресса об импичменте президенту Дональду Трампу внутренним делом США,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:15
2021-01-14T12:24
захват капитолия в вашингтоне
чжао лицзянь
нэнси пелоси
капитолий
мид кнр
джо байден
сша
в мире
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ПЕКИН, 14 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал решение палаты представителей конгресса об импичменте президенту Дональду Трампу внутренним делом США, отказавшись от дальнейших комментариев.Палата представителей США в среду проголосовала за импичмент Трампу. Решение принято 232 голосами против 197. Это решение еще должен одобрить сенат, однако республиканцы до настоящего времени не согласились отозвать сенат с каникул до инаугурации Джо Байдена 20 января. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл уже заявил, что шансов на серьезный процесс над Трампом до истечения его полномочий нет."Это внутреннее дело США, мы не делаем комментариев по этому вопросу", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.Импичмент объявлен по единственной статье - подстрекательство к мятежу. В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки", за которые президенту может быть вынесен импичмент.Трамп 6 января на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Байдена на выборах президента. Погибли пять человек.В минуту, когда спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси начала церемонию подписания статьи об импичменте Трампу, в сети появилось выступление Трампа. В нем он вновь осудил насилие, призвал к примирению и заявил, что виновные в недавних беспорядках будут привлечены к ответственности.
https://ria.ru/20210114/tramp-1592977104.html
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чжао лицзянь, нэнси пелоси, капитолий, мид кнр, джо байден, сша, в мире

МИД Китая назвал импичмент Трампу внутренним делом США

11:15 14.01.2021 (обновлено: 12:24 14.01.2021)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал решение палаты представителей конгресса об импичменте президенту Дональду Трампу внутренним делом США, отказавшись от дальнейших комментариев.
Палата представителей США в среду проголосовала за импичмент Трампу. Решение принято 232 голосами против 197. Это решение еще должен одобрить сенат, однако республиканцы до настоящего времени не согласились отозвать сенат с каникул до инаугурации Джо Байдена 20 января. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл уже заявил, что шансов на серьезный процесс над Трампом до истечения его полномочий нет.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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"Это внутреннее дело США, мы не делаем комментариев по этому вопросу", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
Импичмент объявлен по единственной статье - подстрекательство к мятежу. В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки", за которые президенту может быть вынесен импичмент.
Сторонники Дональда Трампа у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 04:34Захват Капитолия в Вашингтоне
Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий
Трамп 6 января на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Байдена на выборах президента. Погибли пять человек.
В минуту, когда спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси начала церемонию подписания статьи об импичменте Трампу, в сети появилось выступление Трампа. В нем он вновь осудил насилие, призвал к примирению и заявил, что виновные в недавних беспорядках будут привлечены к ответственности.
Опасен и должен уйти: Трампу вынесли второй импичмент
© AP Photo / J. Scott Applewhite

За отстранение Дональда Трампа было отдано 232 голоса, против — 197. С требованием об импичменте согласились десять конгрессменов-республиканцев.

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на окончательном голосовании по импичменту президента Дональда Трампа
1 из 12

За отстранение Дональда Трампа было отдано 232 голоса, против — 197. С требованием об импичменте согласились десять конгрессменов-республиканцев.

© AP Photo / J. Scott Applewhite
© AP Photo / Alex Brandon

Слушания в палате представителей продолжались всю среду.

Лидер большинства в Палате представителей Конгресса США демократ Стени Хойер в Кэпитал-Хилл, Вашингтон
2 из 12

Слушания в палате представителей продолжались всю среду.

© AP Photo / Alex Brandon
© AP Photo / Alex Brandon

Спикер Нэнси Пелоси заявила, что Трамп опасен. "Мы знаем, что президент Соединенных Штатов разжигал этот мятеж, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти", — сказала она.

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси подписывает документ об импичменте президенту Дональду Трампу
3 из 12

Спикер Нэнси Пелоси заявила, что Трамп опасен. "Мы знаем, что президент Соединенных Штатов разжигал этот мятеж, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти", — сказала она.

© AP Photo / Alex Brandon
© AP Photo / Alex Brandon

Импичмент объявили по единственной статье —подстрекательство к мятежу.

Подпись спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в документе об импичменте президенту Дональду Трампу
4 из 12

Импичмент объявили по единственной статье —подстрекательство к мятежу.

© AP Photo / Alex Brandon
© REUTERS / Brandon Bell

В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки".

Вид на Капитолий в Вашингтоне
5 из 12

В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки".

© REUTERS / Brandon Bell
© REUTERS / Joshua Roberts

Для досрочного отстранения Трампа от власти нужно, чтобы ему объявили импичмент в сенате.

Джейми Раскин перед подписанием статьи об импичменте президенту США Дональду Трампу в Вашингтоне, США. 13 января 2021 года
6 из 12

Для досрочного отстранения Трампа от власти нужно, чтобы ему объявили импичмент в сенате.

© REUTERS / Joshua Roberts
© REUTERS / Jonathan Ernst

Однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы государства 20 января.

Электронное табло с голосованием по второму импичменту президента Дональда Трампа в Капитолии США
7 из 12

Однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы государства 20 января.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© AP Photo / Alex Brandon

Можно ли будет вынести Трампу импичмент задним числом, после его ухода с поста, неясно: такой практики в истории конгресса не было.

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси демонстрирует подписанный документ об импичменте президенту Дональду Трампу
8 из 12

Можно ли будет вынести Трампу импичмент задним числом, после его ухода с поста, неясно: такой практики в истории конгресса не было.

© AP Photo / Alex Brandon
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Для обеспечения безопасности инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтон прибыли бойцы Нацгвардии. Солдаты разместились в Капитолии впервые с Гражданской войны.

Член палаты представителей США Вики Хартцлер и Майкл Уолтц угощают пиццей военнослужащих Национальной гвардии в здании Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Для обеспечения безопасности инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтон прибыли бойцы Нацгвардии. Солдаты разместились в Капитолии впервые с Гражданской войны.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
© AP Photo / Alex Brandon

В соцсетях появились фотографии бойцов, спящих вповалку в коридорах Капитолия.

Военнослужащие отдыхают в здании Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

В соцсетях появились фотографии бойцов, спящих вповалку в коридорах Капитолия.

© AP Photo / Alex Brandon
© AP Photo / Gerald Herbert

Трамп после голосования выступил с видеообращением, в котором осудил насилие и призвал к примирению, но никак не прокомментировал импичмент.

Мониторы в конференц-зале Белого дома показывают процесс импичмента против президента Дональда Трампа, проходящий в Капитолии в Вашингтоне
11 из 12

Трамп после голосования выступил с видеообращением, в котором осудил насилие и призвал к примирению, но никак не прокомментировал импичмент.

© AP Photo / Gerald Herbert
© AP Photo / Susan Walsh

Президент подчеркнул необходимость сосредоточиться на интересах страны и призвал американцев объединиться, "преодолев страсти момента".

Американский флаг в здании Капитолия в Вашингтоне
12 из 12

Президент подчеркнул необходимость сосредоточиться на интересах страны и призвал американцев объединиться, "преодолев страсти момента".

© AP Photo / Susan Walsh
1 из 12

За отстранение Дональда Трампа было отдано 232 голоса, против — 197. С требованием об импичменте согласились десять конгрессменов-республиканцев.

© AP Photo / J. Scott Applewhite
2 из 12

Слушания в палате представителей продолжались всю среду.

© AP Photo / Alex Brandon
3 из 12

Спикер Нэнси Пелоси заявила, что Трамп опасен. "Мы знаем, что президент Соединенных Штатов разжигал этот мятеж, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти", — сказала она.

© AP Photo / Alex Brandon
4 из 12

Импичмент объявили по единственной статье —подстрекательство к мятежу.

© AP Photo / Alex Brandon
5 из 12

В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки".

© REUTERS / Brandon Bell
6 из 12

Для досрочного отстранения Трампа от власти нужно, чтобы ему объявили импичмент в сенате.

© REUTERS / Joshua Roberts
7 из 12

Однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы государства 20 января.

© REUTERS / Jonathan Ernst
8 из 12

Можно ли будет вынести Трампу импичмент задним числом, после его ухода с поста, неясно: такой практики в истории конгресса не было.

© AP Photo / Alex Brandon
9 из 12

Для обеспечения безопасности инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтон прибыли бойцы Нацгвардии. Солдаты разместились в Капитолии впервые с Гражданской войны.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
10 из 12

В соцсетях появились фотографии бойцов, спящих вповалку в коридорах Капитолия.

© AP Photo / Alex Brandon
11 из 12

Трамп после голосования выступил с видеообращением, в котором осудил насилие и призвал к примирению, но никак не прокомментировал импичмент.

© AP Photo / Gerald Herbert
12 из 12

Президент подчеркнул необходимость сосредоточиться на интересах страны и призвал американцев объединиться, "преодолев страсти момента".

© AP Photo / Susan Walsh
 
Захват Капитолия в ВашингтонеЧжао ЛицзяньНэнси ПелосиКапитолийМИД КНРДжо БайденСШАВ мире
 
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