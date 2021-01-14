МИД Китая назвал импичмент Трампу внутренним делом США
За отстранение Дональда Трампа было отдано 232 голоса, против — 197. С требованием об импичменте согласились десять конгрессменов-республиканцев.
За отстранение Дональда Трампа было отдано 232 голоса, против — 197. С требованием об импичменте согласились десять конгрессменов-республиканцев.
Слушания в палате представителей продолжались всю среду.
Слушания в палате представителей продолжались всю среду.
Спикер Нэнси Пелоси заявила, что Трамп опасен. "Мы знаем, что президент Соединенных Штатов разжигал этот мятеж, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти", — сказала она.
Спикер Нэнси Пелоси заявила, что Трамп опасен. "Мы знаем, что президент Соединенных Штатов разжигал этот мятеж, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти", — сказала она.
Импичмент объявили по единственной статье —подстрекательство к мятежу.
Импичмент объявили по единственной статье —подстрекательство к мятежу.
В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки".
В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки".
Для досрочного отстранения Трампа от власти нужно, чтобы ему объявили импичмент в сенате.
Для досрочного отстранения Трампа от власти нужно, чтобы ему объявили импичмент в сенате.
Однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы государства 20 января.
Однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы государства 20 января.
Можно ли будет вынести Трампу импичмент задним числом, после его ухода с поста, неясно: такой практики в истории конгресса не было.
Можно ли будет вынести Трампу импичмент задним числом, после его ухода с поста, неясно: такой практики в истории конгресса не было.
Для обеспечения безопасности инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтон прибыли бойцы Нацгвардии. Солдаты разместились в Капитолии впервые с Гражданской войны.
Для обеспечения безопасности инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтон прибыли бойцы Нацгвардии. Солдаты разместились в Капитолии впервые с Гражданской войны.
В соцсетях появились фотографии бойцов, спящих вповалку в коридорах Капитолия.
В соцсетях появились фотографии бойцов, спящих вповалку в коридорах Капитолия.
Трамп после голосования выступил с видеообращением, в котором осудил насилие и призвал к примирению, но никак не прокомментировал импичмент.
Трамп после голосования выступил с видеообращением, в котором осудил насилие и призвал к примирению, но никак не прокомментировал импичмент.
Президент подчеркнул необходимость сосредоточиться на интересах страны и призвал американцев объединиться, "преодолев страсти момента".
Президент подчеркнул необходимость сосредоточиться на интересах страны и призвал американцев объединиться, "преодолев страсти момента".
За отстранение Дональда Трампа было отдано 232 голоса, против — 197. С требованием об импичменте согласились десять конгрессменов-республиканцев.
Слушания в палате представителей продолжались всю среду.
Спикер Нэнси Пелоси заявила, что Трамп опасен. "Мы знаем, что президент Соединенных Штатов разжигал этот мятеж, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти", — сказала она.
Импичмент объявили по единственной статье —подстрекательство к мятежу.
В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки".
Для досрочного отстранения Трампа от власти нужно, чтобы ему объявили импичмент в сенате.
Однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы государства 20 января.
Можно ли будет вынести Трампу импичмент задним числом, после его ухода с поста, неясно: такой практики в истории конгресса не было.
Для обеспечения безопасности инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтон прибыли бойцы Нацгвардии. Солдаты разместились в Капитолии впервые с Гражданской войны.
В соцсетях появились фотографии бойцов, спящих вповалку в коридорах Капитолия.
Трамп после голосования выступил с видеообращением, в котором осудил насилие и призвал к примирению, но никак не прокомментировал импичмент.
Президент подчеркнул необходимость сосредоточиться на интересах страны и призвал американцев объединиться, "преодолев страсти момента".