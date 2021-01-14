https://ria.ru/20210114/tramp-1592982231.html

МИД Китая назвал импичмент Трампу внутренним делом США

МИД Китая назвал импичмент Трампу внутренним делом США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал решение палаты представителей конгресса об импичменте президенту Дональду Трампу внутренним делом США,... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T11:15

2021-01-14T11:15

2021-01-14T12:24

захват капитолия в вашингтоне

чжао лицзянь

нэнси пелоси

капитолий

мид кнр

джо байден

сша

в мире

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ПЕКИН, 14 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал решение палаты представителей конгресса об импичменте президенту Дональду Трампу внутренним делом США, отказавшись от дальнейших комментариев.Палата представителей США в среду проголосовала за импичмент Трампу. Решение принято 232 голосами против 197. Это решение еще должен одобрить сенат, однако республиканцы до настоящего времени не согласились отозвать сенат с каникул до инаугурации Джо Байдена 20 января. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл уже заявил, что шансов на серьезный процесс над Трампом до истечения его полномочий нет."Это внутреннее дело США, мы не делаем комментариев по этому вопросу", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.Импичмент объявлен по единственной статье - подстрекательство к мятежу. В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки", за которые президенту может быть вынесен импичмент.Трамп 6 января на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Байдена на выборах президента. Погибли пять человек.В минуту, когда спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси начала церемонию подписания статьи об импичменте Трампу, в сети появилось выступление Трампа. В нем он вновь осудил насилие, призвал к примирению и заявил, что виновные в недавних беспорядках будут привлечены к ответственности.

https://ria.ru/20210114/tramp-1592977104.html

https://ria.ru/20210114/kapitoliy-1592956130.html

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чжао лицзянь, нэнси пелоси, капитолий, мид кнр, джо байден, сша, в мире