https://ria.ru/20210114/telegram-1593015892.html

Дуров рассказал, у скольких мировых лидеров есть аккаунт в Telegram

Дуров рассказал, у скольких мировых лидеров есть аккаунт в Telegram

Свои каналы в Telegram есть уже у лидеров девяти стран, в том числе его завел президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:00

2021-01-14T14:00

2021-01-14T16:13

жаир болсонару

telegram (приложение)

павел дуров

технологии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Свои каналы в Telegram есть уже у лидеров девяти стран, в том числе его завел президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.Кроме Болсонару, в Telegram есть каналы президентов Турции, Мексики, Франции, Украины, Узбекистана, премьер-министров и ряда других политиков.Проверенные учетные записи маркируются синей галочкой, которую видно в результатах поиска, в описании канала и в списке чатов.Ранее Twitter и Facebook объявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов. В итоге палата представителей внесла в конгресс статью об импичменте Трампу. Для вынесения такого решения его должны одобрить не менее двух третей (67) сенаторов.

https://ria.ru/20210112/messendzhery-1592715064.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жаир болсонару, telegram (приложение), павел дуров, технологии, в мире