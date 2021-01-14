https://ria.ru/20210114/tekhnologii-1593058514.html

США ужесточили контроль за передачей технологий российским военным

США ужесточили контроль за передачей технологий российским военным

США ужесточили экспортный контроль над американскими технологиями, чтобы они не попали в руки иностранных военных и разведчиков. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T17:17

2021-01-14T17:17

2021-01-14T18:04

вооруженные силы рф

корпус стражей исламской революции

сирия

кндр (северная корея)

иран

россия

минторг сша

куба

китай

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ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. США ужесточили экспортный контроль над американскими технологиями, чтобы они не попали в руки иностранных военных и разведчиков. Кроме того, усиливается контроль над технологиями, которые могут использоваться в программах создания оружия массового поражения и средств его доставки.Новые правила касаются не только поставок, но и таких услуг, как сервисное обслуживание, ремонт и совершенствование. В частности, ограничения коснутся компонентов химического и биологического оружия, ракетных систем, беспилотных летательных аппаратов. Они вступают в силу 16 марта 2021 года.В список организаций, поставки которым будут еще больше ограничены, вошло, в частности, Главное управление Генштаба российской армии (ГРУ), службы КНР по военной разведке и военной контрразведке, разведбюро при Генштабе КНР, разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции и разведподразделение "Артеш" из Ирана, а также разведывательные службы КНДР, Сирии и Венесуэлы.

https://ria.ru/20210107/rossiya-1592125779.html

сирия

кндр (северная корея)

иран

россия

куба

китай

венесуэла

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы рф, корпус стражей исламской революции, сирия, кндр (северная корея), иран, россия, минторг сша, куба, китай, венесуэла, сша, в мире