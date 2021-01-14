США ужесточили контроль за передачей технологий российским военным
17:17 14.01.2021 (обновлено: 18:04 14.01.2021)
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. США ужесточили экспортный контроль над американскими технологиями, чтобы они не попали в руки иностранных военных и разведчиков.
"Сегодня бюро промышленности и безопасности Министерства торговли ввело новый контроль над любыми американскими технологиями и действиями лиц США, которые могут поддерживать конечных пользователей или конечное использование, связанное с военными разведками Китая, Кубы, России и Венесуэлы, а также поддерживающих терроризм стран", — говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, усиливается контроль над технологиями, которые могут использоваться в программах создания оружия массового поражения и средств его доставки.
Новые правила касаются не только поставок, но и таких услуг, как сервисное обслуживание, ремонт и совершенствование. В частности, ограничения коснутся компонентов химического и биологического оружия, ракетных систем, беспилотных летательных аппаратов. Они вступают в силу 16 марта 2021 года.
"Мы не можем позволить, чтобы иностранные военные разведки наших противников Китая, Кубы, России, Венесуэлы, Ирана и других поддерживающих терроризм стран пользовались американской технологией или сервисами для поддержки своей дестабилизирующей деятельности", — заявил в этой связи министр труда США Уилбур Росс.
В список организаций, поставки которым будут еще больше ограничены, вошло, в частности, Главное управление Генштаба российской армии (ГРУ), службы КНР по военной разведке и военной контрразведке, разведбюро при Генштабе КНР, разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции и разведподразделение "Артеш" из Ирана, а также разведывательные службы КНДР, Сирии и Венесуэлы.
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