"Ситимобил" заблокировал таксопарк, водитель которого смотрел порно
19:17 14.01.2021 (обновлено: 19:18 14.01.2021)
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Онлайн-сервис заказа такси "Ситимобил" заблокировал таксопарк, в котором работал водитель, просматривавший порно при пассажирках в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Во вторник "Ситимобил" заблокировала таксиста без права на восстановление после жалобы девушки на его развратные действия, когда мужчина вез ее в аэропорт Пулково. В "Ситимобил" поступила информация об еще одной жертве водителя, из чего компания сделала вывод, что таксист использовал чужой аккаунт. Ранее в интернете появилось видео, на котором девушка из Петербурга заявила, что подвозивший ее в Пулково таксист смотрел порно и совершал развратные действия.
"Мы проверили таксопарк, в котором работал петербургский водитель, и заблокировали его за нарушение правил. В ходе изучения информации, в том числе случая со второй пострадавшей от действий того же водителя, мы выяснили, что таксопарк допускал этого водителя на линию под другим аккаунтом", - рассказали в пресс-службе.
Собеседник агентства пояснил, что в компании существует уникальный ID для каждого водителя, благодаря которому пресекаются все попытки повторной регистрации в другом таксопарке после блокировки. "Обойти отслеживание по ID возможно только при помощи фрода: по договоренности с таксопарком или украв аккаунт другого водителя. Оба эти случая являются злостным нарушением, поэтому мы приняли решение заблокировать таксопарк", - указал он.
"Мы будем следить за подключением новых водителей в Санкт-Петербурге, чтобы не допустить заблокированного водителя к подключению по подобной схеме через другой таксопарк", - резюмировали в сервисе такси.