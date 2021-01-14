https://ria.ru/20210114/taksi-1593089454.html

"Ситимобил" заблокировал таксопарк, водитель которого смотрел порно

"Ситимобил" заблокировал таксопарк, водитель которого смотрел порно

Онлайн-сервис заказа такси "Ситимобил" заблокировал таксопарк, в котором работал водитель, просматривавший порно при пассажирках в Петербурге, сообщили РИА... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T19:17

2021-01-14T19:17

2021-01-14T19:18

ситимобил

пулково (аэропорт)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Онлайн-сервис заказа такси "Ситимобил" заблокировал таксопарк, в котором работал водитель, просматривавший порно при пассажирках в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.Во вторник "Ситимобил" заблокировала таксиста без права на восстановление после жалобы девушки на его развратные действия, когда мужчина вез ее в аэропорт Пулково. В "Ситимобил" поступила информация об еще одной жертве водителя, из чего компания сделала вывод, что таксист использовал чужой аккаунт. Ранее в интернете появилось видео, на котором девушка из Петербурга заявила, что подвозивший ее в Пулково таксист смотрел порно и совершал развратные действия."Мы проверили таксопарк, в котором работал петербургский водитель, и заблокировали его за нарушение правил. В ходе изучения информации, в том числе случая со второй пострадавшей от действий того же водителя, мы выяснили, что таксопарк допускал этого водителя на линию под другим аккаунтом", - рассказали в пресс-службе.Собеседник агентства пояснил, что в компании существует уникальный ID для каждого водителя, благодаря которому пресекаются все попытки повторной регистрации в другом таксопарке после блокировки. "Обойти отслеживание по ID возможно только при помощи фрода: по договоренности с таксопарком или украв аккаунт другого водителя. Оба эти случая являются злостным нарушением, поэтому мы приняли решение заблокировать таксопарк", - указал он."Мы будем следить за подключением новых водителей в Санкт-Петербурге, чтобы не допустить заблокированного водителя к подключению по подобной схеме через другой таксопарк", - резюмировали в сервисе такси.

https://ria.ru/20210113/arest-1592855612.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситимобил, пулково (аэропорт), санкт-петербург, происшествия