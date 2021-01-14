Всплеск физических повреждений. Ученые о последствиях новой зависимости
08:00 14.01.2021 (обновлено: 09:29 14.01.2021)
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. Сегодня мобильными телефонами пользуются 67 процентов населения Земли. Обычно это смартфоны, к которым, как показали исследования, может сформироваться настоящая зависимость — наподобие табачной. Кроме того, среди ученых не утихают споры о вероятном вреде гаджетов здоровью — о повышенном риске рака, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
Замкнутый круг
Порой кажется, что смартфон звонит или вибрирует, приняв сообщение, хотя на самом деле это не так. Чаще всего на это жалуются те, кто находится в состоянии стресса или повышенной тревожности.
В большинстве случаев источник стресса — именно "зависание" в смартфоне. Получается замкнутый круг, из которого выбраться практически невозможно. Человек впадает в зависимость — подобно тому, как это происходит с игроманом или заядлым курильщиком.
Дело в том, что процесс получения информации (а любой смартфон — это неограниченный доступ к соцсетям, электронной почте и новостям) активирует систему вознаграждения мозга и приводит к выбросу дофамина — "гормона радости". В результате формируется поведение, направленное на удовлетворение потребности: люди с головой уходят в интернет. Результат — стресс и депрессия.
© Иллюстрация РИА НовостиЧисло обладателей смартфонов в мире и количество подключенных абонентских номеров (мобильные телефоны) в России на конец 2020 года
© Иллюстрация РИА Новости
Число обладателей смартфонов в мире и количество подключенных абонентских номеров (мобильные телефоны) в России на конец 2020 года
Причем особенно страдают те, кто осознает, что угодил в западню. Как выяснили ученые Ланкастерского университета (Великобритания), уровень стресса и депрессивности зависит прежде всего от того, как человек оценивает время, потраченное на смартфон. Один считает, что пять часов — нормально, для другого это слишком много, и он начинает тревожиться по этому поводу.
Правда, такие работы критикуют за методологические недочеты. Кроме того, есть исследования, показывающие, что гаджетами, в том числе смартфонами, объясняются лишь 0,4 процента различий в показателях психического здоровья молодежи.
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Утечка мозгов
"Смартфонная зависимость" может негативно сказаться на мозге, особенно если речь идет о детях и подростках. Так, в прошлом году канадские ученые, наблюдая за 2441 ребенком, обнаружили, что злоупотребление гаджетами, в том числе планшетами и смартфонами, способно затормозить умственное развитие. У детей, проводивших много времени перед экранами в возрасте двух-трех лет, через два года были низкие результаты в когнитивных тестах.
В другом исследовании 12-17-летние подростки, не выпускающие из рук смартфонов, хуже запоминали информацию, особенно абстрактные образы. Тогда, правда, предположили, что на мозг больше влияло электромагнитное излучение во время разговоров, а не общение в соцсетях. Тем более что ранее биологи уже показали (правда, на крысах), что излучение действительно уменьшает когнитивную активность и повышает риск опухоли мозга. В экспериментах животных облучали радиоволнами с частотами, соответствующими стандартам GSM и CDMA в сетях 2G и 3G.
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Есть данные, что смартфон может влиять на умственные способности, даже если просто лежит выключенный рядом на столе. Ученые Техасского университета (США) попросили 800 добровольцев пройти несколько тестов, оценивающих способность концентрировать внимание, хранить и обрабатывать информацию. В эксперименте участники либо выключали свои телефоны, либо переводили в беззвучный режим. При этом одни клали гаджеты на стол рядом с собой, другие — в карман или сумку, а некоторые относили в другую комнату — и у них результаты были наилучшие. Хуже всего с заданиями справились те, кто положил смартфон в карман или сумку.
Авторы исследования объяснили это тем, что людям приходилось сознательно не думать о телефонах и на это тратилась часть когнитивных ресурсов.
Килограммочасы
Еще одно вероятное косвенное следствие "смартфонной зависимости" — лишний вес. К такому выводу пришли сотрудники медицинского факультета Университета Симона Боливара (Колумбия), изучив данные о привычках и здоровье более тысячи студентов. Выяснилось, что у тех, кто проводил более пяти часов в день в телефонах, риск ожирения возрастал на 43 процента. Ведь, как правило, чрезмерное увлечение гаджетами соседствовало с низкой физической активностью и нездоровыми перекусами — фастфудом и сладкой газировкой.
Как отмечают авторы работы, слишком тесная дружба со смартфоном подталкивает к сидячему образу жизни. Вместе с вредными пищевыми привычками это увеличивает риск диабета, нескольких видов рака, заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. В итоге это все может закончиться преждевременной смертью.
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Похожие данные получили и американские специалисты на основании сведений о почти 25 тысячах подростков. Кроме того, установили, что 79 процентов из них в среднем спали меньше положенных восьми часов в сутки, а недосып, как показывают исследования, часто связан с лишним весом.
Травмоопасные смартфоны
Исследователи из Медицинского института Нью-Джерси при Ратгерском университете (США) утверждают: чрезмерное увлечение смартфоном наносит и прямой ущерб здоровью. Статистика с января 1998-го по декабрь 2017-го свидетельствует, что теперь травм головы и шеи гораздо больше. Это может быть связано с массовым распространением смартфонов.
© Иллюстрация РИА НовостиРост числа травм головы и шеи, связанных с использованием мобильного телефона (США, 1998-2017 годы)
© Иллюстрация РИА Новости
Рост числа травм головы и шеи, связанных с использованием мобильного телефона (США, 1998-2017 годы)
Если в 2007-м таких травм было 8,99 на миллион человеко-лет, то в 2016-м — 29,19. Причем медики исключили из выборки случаи, когда физические повреждения не были связаны с техникой непосредственно — например, человек потерял сознание, разговаривая по телефону. А первый всплеск случился как раз в 2007-м, когда на американском рынке появился iPhone.
Смартфоны с тех пор становились все популярнее и вытеснили кнопочные телефоны, использовавшиеся главным образом для звонков. Теперь люди чаще смотрят в экран и не следят за окружающей обстановкой, что, вероятно, и объясняет повышенный травматизм.