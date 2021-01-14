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https://ria.ru/20210114/serbiya-1593078743.html
В горнолыжном центре Сербии открыли самую длинную в мире канатную дорогу
В горнолыжном центре Сербии открыли самую длинную в мире канатную дорогу
На горном массиве на западе Сербии открыли длиннейшую канатную дорогу в мире, протяженностью около девяти километров, сообщили строители и местные власти. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:34
2021-01-14T18:34
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БЕЛГРАД, 14 янв – РИА Новости. На горном массиве на западе Сербии открыли длиннейшую канатную дорогу в мире, протяженностью около девяти километров, сообщили строители и местные власти.Златибор в 200 километрах на запад от Белграда является одним из крупнейших туристических центров страны. Открытие там панорамной канатной дороги Gold Gondola при участии президента Сербии Александра Вучича в местных СМИ уже назвали "проектом десятилетия".По словам главы муниципалитета Чаетина – Милана Стаматовича – идея появилась сразу при восстановлении горнолыжного комплекса после бомбардировок НАТО 1999 года, при которых на Златиборе погибли три человека. Необходимые вложения около — 13 миллионов евро —обеспечили местные власти, без участия госбюджета.Представитель французской компании-подрядчика Кристиан Бувье также подтвердил, что "Gold gondola сейчас – самая длинная канатная дорога в мире". По данным компании, предыдущий рекорд принадлежал канатке Tianmen Shan Cable Car в КНР протяженностью 7,4 километра.Gold gondola фактически начала работать еще в понедельник. Ее максимальная пропускная способность – 600 пассажиров в час, со временем планируется увеличить ее до тысячи человек. Верхняя точка находится на горе Торник на высоте 1496 метров, откуда спускаются лыжные трассы. Ожидается, что инвестиции будут возвращены в течение десяти лет, когда планируется достигнуть показатель в миллион туристов в год и десять миллионов ночевок.
https://ria.ru/20201221/kurorty-1589896388.html
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В горнолыжном центре Сербии открыли самую длинную в мире канатную дорогу

18:34 14.01.2021
 
© Фото : Pixabay / PhotoMIX-CompanyКанатная дорога в горах
Канатная дорога в горах - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : Pixabay / PhotoMIX-Company
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 14 янв – РИА Новости. На горном массиве на западе Сербии открыли длиннейшую канатную дорогу в мире, протяженностью около девяти километров, сообщили строители и местные власти.
Златибор в 200 километрах на запад от Белграда является одним из крупнейших туристических центров страны. Открытие там панорамной канатной дороги Gold Gondola при участии президента Сербии Александра Вучича в местных СМИ уже назвали "проектом десятилетия".
По словам главы муниципалитета Чаетина – Милана Стаматовича – идея появилась сразу при восстановлении горнолыжного комплекса после бомбардировок НАТО 1999 года, при которых на Златиборе погибли три человека. Необходимые вложения около — 13 миллионов евро —обеспечили местные власти, без участия госбюджета.
"Это самая длинная канатная дорога такого типа в мире, одна из самых крупных инвестиций последних лет в туризм", — заявил собравшимся глава муниципалитета.
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Представитель французской компании-подрядчика Кристиан Бувье также подтвердил, что "Gold gondola сейчас – самая длинная канатная дорога в мире". По данным компании, предыдущий рекорд принадлежал канатке Tianmen Shan Cable Car в КНР протяженностью 7,4 километра.
Gold gondola фактически начала работать еще в понедельник. Ее максимальная пропускная способность – 600 пассажиров в час, со временем планируется увеличить ее до тысячи человек. Верхняя точка находится на горе Торник на высоте 1496 метров, откуда спускаются лыжные трассы. Ожидается, что инвестиции будут возвращены в течение десяти лет, когда планируется достигнуть показатель в миллион туристов в год и десять миллионов ночевок.
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