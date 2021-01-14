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Названы приложения, которые лучше немедленно удалить со смартфона
Названы приложения, которые лучше немедленно удалить со смартфона
Специалисты по IT-безопасности из компании Check Point перечислили приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона. Об этом сообщает Forbes. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T19:06
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Специалисты по IT-безопасности из компании Check Point перечислили приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона. Об этом сообщает Forbes.Эксперты приводят два наименования каждой программы. Первое можно увидеть в меню телефона под ярлыком, а второе отображается в свойствах приложения. Эти программы могут быть носителями нового вредоносного трояна под названием Rogue:Вредоносный троян с возможностью удаленного доступа под названием Rogue способен "захватить" устройство и украсть данные, фотографии, информацию о местоположении пользователя, контакты и сообщения. Программа маскируется под администратора устройства в качестве стандартного сервиса Google. Если владелец смартфона попытается ограничить доступ вредоносного ПО к своим данным, на экране появится предупреждение: "Вы действительно хотите стереть все данные?".В Check Point предупредили, что новый троян запрограммирован на получение доступа к микрофону и камере устройства. Список задач, которые Rogue может выполнять на зараженном телефоне, обширен. Среди них звонки и отправка СМС, кража сообщений и контактов, запись звука, создание снимков экрана, отслеживание местоположения, удаление файлов и установка приложений. В компании уточнили, что троян также может получить доступ к базе данных WhatsApp на телефоне и удалить все сохраненные сообщения.Как пишет Forbes, если вы нашли какие-то из перечисленных приложений на своем смартфоне, их следует немедленно удалить. Рекомендуется также установить на телефон надежный антивирус и просканировать устройство, говорится в статье.
https://ria.ru/20210112/messendzhery-1592715064.html
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whatsapp inc., google, forbes, технологии

Названы приложения, которые лучше немедленно удалить со смартфона

19:06 14.01.2021 (обновлено: 19:36 14.01.2021)
 
CC0 / TeroVesalainen / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
CC0 / TeroVesalainen /
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МОСКВА, 14 янв РИА Новости. Специалисты по IT-безопасности из компании Check Point перечислили приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона. Об этом сообщает Forbes.
Эксперты приводят два наименования каждой программы. Первое можно увидеть в меню телефона под ярлыком, а второе отображается в свойствах приложения. Эти программы могут быть носителями нового вредоносного трояна под названием Rogue:
  • AppleProtect, [se.spitfire.appleprotect.it]
  • Axgle, [com.absolutelycold.axgle]
  • Buzz, [org.thoughtcrime.securesms]
  • Google Play Service, [com.demo.testinh]
  • Idea Security, [com.demo.testing]
  • SecurIt, [se.joscarsson.privify.spitfire]
  • SecurIt, [sc.phoenix.securit]
  • Service, [com.demo.testing]
  • Settings, [com.demo.testing]
  • Settings, [com.hawkshawspy]
  • Settings, [com.services.deamon]
  • Wallpaper girls, [com.demo.testing]
  • Wifi Pasword Cracker, [com.services.deamon]
Вредоносный троян с возможностью удаленного доступа под названием Rogue способен "захватить" устройство и украсть данные, фотографии, информацию о местоположении пользователя, контакты и сообщения. Программа маскируется под администратора устройства в качестве стандартного сервиса Google. Если владелец смартфона попытается ограничить доступ вредоносного ПО к своим данным, на экране появится предупреждение: "Вы действительно хотите стереть все данные?".
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В Check Point предупредили, что новый троян запрограммирован на получение доступа к микрофону и камере устройства. Список задач, которые Rogue может выполнять на зараженном телефоне, обширен. Среди них звонки и отправка СМС, кража сообщений и контактов, запись звука, создание снимков экрана, отслеживание местоположения, удаление файлов и установка приложений. В компании уточнили, что троян также может получить доступ к базе данных WhatsApp на телефоне и удалить все сохраненные сообщения.
Как пишет Forbes, если вы нашли какие-то из перечисленных приложений на своем смартфоне, их следует немедленно удалить. Рекомендуется также установить на телефон надежный антивирус и просканировать устройство, говорится в статье.
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