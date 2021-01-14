https://ria.ru/20210114/prilozheniya-1593086986.html

Названы приложения, которые лучше немедленно удалить со смартфона

Названы приложения, которые лучше немедленно удалить со смартфона

Специалисты по IT-безопасности из компании Check Point перечислили приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона. Об этом сообщает Forbes. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T19:06

2021-01-14T19:06

2021-01-14T19:36

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Специалисты по IT-безопасности из компании Check Point перечислили приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона. Об этом сообщает Forbes.Эксперты приводят два наименования каждой программы. Первое можно увидеть в меню телефона под ярлыком, а второе отображается в свойствах приложения. Эти программы могут быть носителями нового вредоносного трояна под названием Rogue:Вредоносный троян с возможностью удаленного доступа под названием Rogue способен "захватить" устройство и украсть данные, фотографии, информацию о местоположении пользователя, контакты и сообщения. Программа маскируется под администратора устройства в качестве стандартного сервиса Google. Если владелец смартфона попытается ограничить доступ вредоносного ПО к своим данным, на экране появится предупреждение: "Вы действительно хотите стереть все данные?".В Check Point предупредили, что новый троян запрограммирован на получение доступа к микрофону и камере устройства. Список задач, которые Rogue может выполнять на зараженном телефоне, обширен. Среди них звонки и отправка СМС, кража сообщений и контактов, запись звука, создание снимков экрана, отслеживание местоположения, удаление файлов и установка приложений. В компании уточнили, что троян также может получить доступ к базе данных WhatsApp на телефоне и удалить все сохраненные сообщения.Как пишет Forbes, если вы нашли какие-то из перечисленных приложений на своем смартфоне, их следует немедленно удалить. Рекомендуется также установить на телефон надежный антивирус и просканировать устройство, говорится в статье.

https://ria.ru/20210112/messendzhery-1592715064.html

https://ria.ru/20210113/htc-1592886566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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