https://ria.ru/20210114/postavki-1592997674.html
Ретейлеры не зафиксировали перебоев с поставками масла и сахара
Ретейлеры не зафиксировали перебоев с поставками масла и сахара
Запасы продуктов - как сахара и подсолнечного масла, так и других социальных товаров - в крупнейших российских торговых сетях находятся на высоком уровне, при... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:29
2021-01-14T12:29
2021-01-14T12:29
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Запасы продуктов - как сахара и подсолнечного масла, так и других социальных товаров - в крупнейших российских торговых сетях находятся на высоком уровне, при этом перебоев с поставкой продукции нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ)."Торговые сети-члены АКОРТ не фиксируют перебоев с поставкой продукции. ... Запасы продукции, в крупнейших торговых сетях АКОРТ, как по сахару и растительному маслу, так и по всем социально-значимым товарам поддерживаются, как и в течение всего прошлого года, на высоком уровне, гарантирующем удовлетворение любого покупательского спроса", - сообщили в ассоциации.Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно."И поставщики, и торговые сети-участники соглашения реализуют продукцию по установленным ценам. Все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке, оперативно, с активным участием Минпромторга, Минсельхоза и Федеральной антимонопольной службы", - отметили в АКОРТ.В четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в розничной компании сообщила, что у некоторых торговых сетей появились сложности с закупкой подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам. Минпромторг РФ в свою очередь сообщил, что в министерство официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой сахара и масла.
https://ria.ru/20210114/tseny-1592948195.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Запасы продуктов - как сахара и подсолнечного масла, так и других социальных товаров - в крупнейших российских торговых сетях находятся на высоком уровне, при этом перебоев с поставкой продукции нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциация компаний розничной торговли
(АКОРТ).
"Торговые сети-члены АКОРТ не фиксируют перебоев с поставкой продукции. ... Запасы продукции, в крупнейших торговых сетях АКОРТ, как по сахару и растительному маслу, так и по всем социально-значимым товарам поддерживаются, как и в течение всего прошлого года, на высоком уровне, гарантирующем удовлетворение любого покупательского спроса", - сообщили в ассоциации.
Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
"И поставщики, и торговые сети-участники соглашения реализуют продукцию по установленным ценам. Все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке, оперативно, с активным участием Минпромторга
, Минсельхоза
и Федеральной антимонопольной службы", - отметили в АКОРТ.
В четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в розничной компании сообщила, что у некоторых торговых сетей появились сложности с закупкой подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам. Минпромторг РФ в свою очередь сообщил, что в министерство официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой сахара и масла.