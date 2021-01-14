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Ретейлеры не зафиксировали перебоев с поставками масла и сахара
Ретейлеры не зафиксировали перебоев с поставками масла и сахара
Запасы продуктов - как сахара и подсолнечного масла, так и других социальных товаров - в крупнейших российских торговых сетях находятся на высоком уровне, при... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:29
2021-01-14T12:29
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Запасы продуктов - как сахара и подсолнечного масла, так и других социальных товаров - в крупнейших российских торговых сетях находятся на высоком уровне, при этом перебоев с поставкой продукции нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ)."Торговые сети-члены АКОРТ не фиксируют перебоев с поставкой продукции. ... Запасы продукции, в крупнейших торговых сетях АКОРТ, как по сахару и растительному маслу, так и по всем социально-значимым товарам поддерживаются, как и в течение всего прошлого года, на высоком уровне, гарантирующем удовлетворение любого покупательского спроса", - сообщили в ассоциации.Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно."И поставщики, и торговые сети-участники соглашения реализуют продукцию по установленным ценам. Все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке, оперативно, с активным участием Минпромторга, Минсельхоза и Федеральной антимонопольной службы", - отметили в АКОРТ.В четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в розничной компании сообщила, что у некоторых торговых сетей появились сложности с закупкой подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам. Минпромторг РФ в свою очередь сообщил, что в министерство официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой сахара и масла.
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Ретейлеры не зафиксировали перебоев с поставками масла и сахара

12:29 14.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПродавец расставляет бутылки с растительным маслом на полке магазина
Продавец расставляет бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Запасы продуктов - как сахара и подсолнечного масла, так и других социальных товаров - в крупнейших российских торговых сетях находятся на высоком уровне, при этом перебоев с поставкой продукции нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
"Торговые сети-члены АКОРТ не фиксируют перебоев с поставкой продукции. ... Запасы продукции, в крупнейших торговых сетях АКОРТ, как по сахару и растительному маслу, так и по всем социально-значимым товарам поддерживаются, как и в течение всего прошлого года, на высоком уровне, гарантирующем удовлетворение любого покупательского спроса", - сообщили в ассоциации.
Магазин - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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Эксперт рассказал, на сколько вырастут цены в 2021 году
Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
"И поставщики, и торговые сети-участники соглашения реализуют продукцию по установленным ценам. Все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке, оперативно, с активным участием Минпромторга, Минсельхоза и Федеральной антимонопольной службы", - отметили в АКОРТ.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
В четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в розничной компании сообщила, что у некоторых торговых сетей появились сложности с закупкой подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам. Минпромторг РФ в свою очередь сообщил, что в министерство официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой сахара и масла.
 
РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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