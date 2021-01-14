https://ria.ru/20210114/podarok-1593021689.html
Глава Удмуртии отправил Путину в подарок сотовый мед
Глава Удмуртии отправил Путину в подарок сотовый мед
Глава Удмуртии Александр Бречалов направил в подарок президенту РФ Владимиру Путину сотовый мед, произведенный на сельскохозяйственном микропредприятии в... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T14:27
2021-01-14T14:27
2021-01-14T14:27
александр бречалов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
снг
владимир путин
каракулинский район
сша
монголия
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов направил в подарок президенту РФ Владимиру Путину сотовый мед, произведенный на сельскохозяйственном микропредприятии в Каракулинском районе, и рассказал, что крупная партия такого же меда была отправлена в Швейцарию в рамках освоения новых рынков сбыта."Хочу показать, я направил вам (тоже надеюсь, что дойдет) упакованный сотовый мед. Особенность его в том, что производит его микропредприятие, сельскохозяйственное предприятие, которое находится в деревне Вятское Каракулинского района. В деревне проживают 380 человек. Так вот два брата при поддержке Минсельхоза России, при поддержке команды Удмуртии смогли реализовать свой проект, и 2,5 тонны меда в таких упаковках отправились в Швейцарию", - рассказал Бречалов на встрече с главой государства, которая проходила в режиме видеосвязи, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.Он отметил, что в регионе есть возможность не только для крупного и среднего бизнеса, но и для микро- и малого бизнеса завоевывать новые рынки сбыта."С гордостью могу сказать, что предприятия Удмуртии осваивают европейские и азиатские рынки. Продукцию наших сельхозпроизводителей покупают в США, Германии, Швейцарии, Австрии, странах СНГ и в Китае. Один из лидеров в агропромышленном комплексе, в переработке молочной продукции в частности, агрохолдинг "КОМОС", не только стал экспортировать молоко и мороженое в Китай, но и мясо в Монголию. И сейчас у нас планы по экспорту куриного яйца в Саудовскую Аравию", - сказал Бречалов.
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каракулинский район
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александр бречалов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), снг, владимир путин, каракулинский район, сша, монголия, экономика
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
направил в подарок президенту РФ Владимиру Путину
сотовый мед, произведенный на сельскохозяйственном микропредприятии в Каракулинском районе, и рассказал, что крупная партия такого же меда была отправлена в Швейцарию в рамках освоения новых рынков сбыта.
"Хочу показать, я направил вам (тоже надеюсь, что дойдет) упакованный сотовый мед. Особенность его в том, что производит его микропредприятие, сельскохозяйственное предприятие, которое находится в деревне Вятское Каракулинского района. В деревне проживают 380 человек. Так вот два брата при поддержке Минсельхоза России, при поддержке команды Удмуртии смогли реализовать свой проект, и 2,5 тонны меда в таких упаковках отправились в Швейцарию", - рассказал Бречалов на встрече с главой государства, которая проходила в режиме видеосвязи, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
Он отметил, что в регионе есть возможность не только для крупного и среднего бизнеса, но и для микро- и малого бизнеса завоевывать новые рынки сбыта.
"С гордостью могу сказать, что предприятия Удмуртии осваивают европейские и азиатские рынки. Продукцию наших сельхозпроизводителей покупают в США, Германии, Швейцарии, Австрии, странах СНГ и в Китае. Один из лидеров в агропромышленном комплексе, в переработке молочной продукции в частности, агрохолдинг "КОМОС", не только стал экспортировать молоко и мороженое в Китай, но и мясо в Монголию. И сейчас у нас планы по экспорту куриного яйца в Саудовскую Аравию", - сказал Бречалов.