https://ria.ru/20210114/podarok-1593021689.html

Глава Удмуртии отправил Путину в подарок сотовый мед

Глава Удмуртии отправил Путину в подарок сотовый мед

Глава Удмуртии Александр Бречалов направил в подарок президенту РФ Владимиру Путину сотовый мед, произведенный на сельскохозяйственном микропредприятии в... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:27

2021-01-14T14:27

2021-01-14T14:27

александр бречалов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

снг

владимир путин

каракулинский район

сша

монголия

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов направил в подарок президенту РФ Владимиру Путину сотовый мед, произведенный на сельскохозяйственном микропредприятии в Каракулинском районе, и рассказал, что крупная партия такого же меда была отправлена в Швейцарию в рамках освоения новых рынков сбыта."Хочу показать, я направил вам (тоже надеюсь, что дойдет) упакованный сотовый мед. Особенность его в том, что производит его микропредприятие, сельскохозяйственное предприятие, которое находится в деревне Вятское Каракулинского района. В деревне проживают 380 человек. Так вот два брата при поддержке Минсельхоза России, при поддержке команды Удмуртии смогли реализовать свой проект, и 2,5 тонны меда в таких упаковках отправились в Швейцарию", - рассказал Бречалов на встрече с главой государства, которая проходила в режиме видеосвязи, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.Он отметил, что в регионе есть возможность не только для крупного и среднего бизнеса, но и для микро- и малого бизнеса завоевывать новые рынки сбыта."С гордостью могу сказать, что предприятия Удмуртии осваивают европейские и азиатские рынки. Продукцию наших сельхозпроизводителей покупают в США, Германии, Швейцарии, Австрии, странах СНГ и в Китае. Один из лидеров в агропромышленном комплексе, в переработке молочной продукции в частности, агрохолдинг "КОМОС", не только стал экспортировать молоко и мороженое в Китай, но и мясо в Монголию. И сейчас у нас планы по экспорту куриного яйца в Саудовскую Аравию", - сказал Бречалов.

https://ria.ru/20200818/1575937993.html

каракулинский район

сша

монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), снг, владимир путин, каракулинский район, сша, монголия, экономика