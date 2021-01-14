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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/peterburg-1593092005.html
Власти Петербурга оценили вероятность снижения распространения COVID-19
Власти Петербурга оценили вероятность снижения распространения COVID-19
Предпосылок для устойчивого снижения распространения новой коронавирусной инфекции в Петербурге пока не наблюдается, говорится в материалах межведомственного... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T19:31
2021-01-14T19:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Предпосылок для устойчивого снижения распространения новой коронавирусной инфекции в Петербурге пока не наблюдается, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса."Предпосылок для устойчивой тенденции к снижению распространения новой коронавирусной инфекции пока нет. Тот факт, что пока не наблюдается рост госпитализаций и не увеличивается количество активных больных, можно связать с разобщением граждан в праздничные дни, а также с ограничениями, введенными правительством города для мест общественного питания и массовых мероприятий", - указано в материалах.После окончания инкубационного периода заболевания, который отсчитывается с момента завершения длительных выходных, координационный совет и комитет по здравоохранению ожидают роста индикаторов эпидемического процесса, в том числе количества суточных госпитализаций.По данным совета, сейчас в Петербурге продолжает расти число обращений в медицинские организации - как по поводу новых случаев заболевания, так и для оформления выписки выздоровевших. Количество активных больных остается относительно стабильным с тенденцией к снижению, при этом отмечается относительно стабильно ежедневное число госпитализаций пациентов с COVID-19 и пневмониями – оно снизилось по сравнению с прошлым четвергом на 1,1%.На сегодняшний день в Петербурге развернуто 12 488 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, из них свободны более 20%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, санкт-петербург, общество

Власти Петербурга оценили вероятность снижения распространения COVID-19

19:31 14.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Предпосылок для устойчивого снижения распространения новой коронавирусной инфекции в Петербурге пока не наблюдается, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
"Предпосылок для устойчивой тенденции к снижению распространения новой коронавирусной инфекции пока нет. Тот факт, что пока не наблюдается рост госпитализаций и не увеличивается количество активных больных, можно связать с разобщением граждан в праздничные дни, а также с ограничениями, введенными правительством города для мест общественного питания и массовых мероприятий", - указано в материалах.
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После окончания инкубационного периода заболевания, который отсчитывается с момента завершения длительных выходных, координационный совет и комитет по здравоохранению ожидают роста индикаторов эпидемического процесса, в том числе количества суточных госпитализаций.
По данным совета, сейчас в Петербурге продолжает расти число обращений в медицинские организации - как по поводу новых случаев заболевания, так и для оформления выписки выздоровевших. Количество активных больных остается относительно стабильным с тенденцией к снижению, при этом отмечается относительно стабильно ежедневное число госпитализаций пациентов с COVID-19 и пневмониями – оно снизилось по сравнению с прошлым четвергом на 1,1%.
На сегодняшний день в Петербурге развернуто 12 488 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, из них свободны более 20%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСанкт-ПетербургОбщество
 
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