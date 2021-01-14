https://ria.ru/20210114/peterburg-1592980596.html

В Петербурге задержали подозреваемых в конфликте со стрельбой

В Петербурге задержали подозреваемых в конфликте со стрельбой

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в конфликте со стрельбой из-за парковочного места во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T11:04

2021-01-14T11:04

2021-01-14T13:27

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ленинградская область

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в конфликте со стрельбой из-за парковочного места во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Задержаны подозреваемые в конфликте со стрельбой во Фрунзенском районе", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, ранее в полицию поступило сообщение о конфликте из-за парковочного места у дома 104 корпус 2 по Будапештской улице."В ходе инцидента на 65-летнего мужчину напали двое неизвестных. В ходе завязавшейся потасовки один из злоумышленников произвел выстрел из неустановленного пистолета в воздух", - говорится в сообщении.Потерпевший в удовлетворительном состоянии был доставлен в больницу. Полицейские задержали предполагаемых участников конфликта, мужчин 23 и 27 лет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

https://ria.ru/20210103/strelba-1591857256.html

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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия