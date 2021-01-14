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В Петербурге задержали подозреваемых в конфликте со стрельбой
В Петербурге задержали подозреваемых в конфликте со стрельбой
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в конфликте со стрельбой из-за парковочного места во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД РИА Новости, 14.01.2021
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в конфликте со стрельбой из-за парковочного места во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Задержаны подозреваемые в конфликте со стрельбой во Фрунзенском районе", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, ранее в полицию поступило сообщение о конфликте из-за парковочного места у дома 104 корпус 2 по Будапештской улице."В ходе инцидента на 65-летнего мужчину напали двое неизвестных. В ходе завязавшейся потасовки один из злоумышленников произвел выстрел из неустановленного пистолета в воздух", - говорится в сообщении.Потерпевший в удовлетворительном состоянии был доставлен в больницу. Полицейские задержали предполагаемых участников конфликта, мужчин 23 и 27 лет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
https://ria.ru/20210103/strelba-1591857256.html
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в конфликте со стрельбой

11:04 14.01.2021 (обновлено: 13:27 14.01.2021)
 
© Фото : ГУМВД по Петербургу и Ленинградской областиЗадержаны участники конфликта со стрельбой во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Задержаны участники конфликта со стрельбой во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в конфликте со стрельбой из-за парковочного места во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Задержаны подозреваемые в конфликте со стрельбой во Фрунзенском районе", - сказано в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 00:55
РЕН ТВ: в Москве задержали 35 человек после массовой драки со стрельбой
По данным пресс-службы, ранее в полицию поступило сообщение о конфликте из-за парковочного места у дома 104 корпус 2 по Будапештской улице.
"В ходе инцидента на 65-летнего мужчину напали двое неизвестных. В ходе завязавшейся потасовки один из злоумышленников произвел выстрел из неустановленного пистолета в воздух", - говорится в сообщении.
Потерпевший в удовлетворительном состоянии был доставлен в больницу. Полицейские задержали предполагаемых участников конфликта, мужчин 23 и 27 лет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
Водитель протаранил 11 припаркованных автомобилей на автостоянке в Соловьином проезде, 1 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 10:01
В Москве водитель повредил десять автомобилей на парковке
 
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