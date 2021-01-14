Полиция в Петербурге занялась созданной подростками "группой смерти"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов у здания посольства Республики Армения в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту создания в мессенджере "группы смерти" после обращения родителей написавших предсмертные записки девочек-подростков в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полиция проводит проверку по факту создания так называемой группы смерти в одном из мессенджеров", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 13 января около пяти часов вечера в полицию поступило сообщение от матери 13-летней школьницы из Красногвардейского района о том, что ее дочь не вернулась домой, оставив предсмертную записку. Полицейские установили, что девочка ушла вместе с двумя одноклассницами, одна из которых оставила матери такую же записку. Они при содействии ФСБ вовремя выяснили местонахождение подростков и передали их врачам, возможную трагедию удалось предотвратить.
"Выясняя обстоятельства произошедшего, сотрудники полиции установили, что еще в конце декабря эти школьницы создали так называемую группу смерти в одном из мессенджеров. Там подростки активно обсуждали свои намерения покончить жизнь самоубийством. При этом необходимо отметить, что семьи школьниц исключительно благополучные и ранее никаких сигналов о девиантном поведении несовершеннолетних в полицию не поступало", - добавляется в релизе.
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