https://ria.ru/20210114/peterburg-1592975467.html

Полиция в Петербурге занялась созданной подростками "группой смерти"

Полиция в Петербурге занялась созданной подростками "группой смерти"

Полиция проводит проверку по факту создания в мессенджере "группы смерти" после обращения родителей написавших предсмертные записки девочек-подростков в... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T10:32

2021-01-14T10:32

2021-01-14T10:32

гумвд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592575477_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_0f6b341f71a0df58562d58455ec1234d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту создания в мессенджере "группы смерти" после обращения родителей написавших предсмертные записки девочек-подростков в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция проводит проверку по факту создания так называемой группы смерти в одном из мессенджеров", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 13 января около пяти часов вечера в полицию поступило сообщение от матери 13-летней школьницы из Красногвардейского района о том, что ее дочь не вернулась домой, оставив предсмертную записку. Полицейские установили, что девочка ушла вместе с двумя одноклассницами, одна из которых оставила матери такую же записку. Они при содействии ФСБ вовремя выяснили местонахождение подростков и передали их врачам, возможную трагедию удалось предотвратить."Выясняя обстоятельства произошедшего, сотрудники полиции установили, что еще в конце декабря эти школьницы создали так называемую группу смерти в одном из мессенджеров. Там подростки активно обсуждали свои намерения покончить жизнь самоубийством. При этом необходимо отметить, что семьи школьниц исключительно благополучные и ранее никаких сигналов о девиантном поведении несовершеннолетних в полицию не поступало", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20200620/1573186152.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, происшествия