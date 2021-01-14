https://ria.ru/20210114/peregovory-1593084115.html

МИД сообщил послам США и Франции о переговорах Путина-Алиева-Пашиняна

МИД сообщил послам США и Франции о переговорах Путина-Алиева-Пашиняна

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко принял послов США и Франции в Москве Джона Салливана и Пьера Леви, их проинформировали... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T18:51

2021-01-14T18:51

2021-01-14T18:51

ситуация в нагорном карабахе

россия

пьер леви

никол пашинян

джон салливан

обсе

андрей руденко

нагорный карабах

ильхам алиев

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко принял послов США и Франции в Москве Джона Салливана и Пьера Леви, их проинформировали об итогах прошедших в понедельник переговоров по Нагорному Карабаху, сообщил МИД РФ.Россия, США и Франция - сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию."Послы были проинформированы об итогах переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном 11 января. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о дальнейших совместных усилиях стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) по нагорно-карабахскому урегулированию", - сообщил МИД РФ.В понедельник в Москве прошли переговоры Путина, Алиева и Пашиняна. Российский лидер после переговоров заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна в ближайшее время представить планы по развитию Нагорного Карабаха.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210113/karabakh-1592928560.html

россия

нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

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