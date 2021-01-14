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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210114/peregovory-1593084115.html
МИД сообщил послам США и Франции о переговорах Путина-Алиева-Пашиняна
МИД сообщил послам США и Франции о переговорах Путина-Алиева-Пашиняна
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко принял послов США и Франции в Москве Джона Салливана и Пьера Леви, их проинформировали... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:51
2021-01-14T18:51
ситуация в нагорном карабахе
россия
пьер леви
никол пашинян
джон салливан
обсе
андрей руденко
нагорный карабах
ильхам алиев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко принял послов США и Франции в Москве Джона Салливана и Пьера Леви, их проинформировали об итогах прошедших в понедельник переговоров по Нагорному Карабаху, сообщил МИД РФ.Россия, США и Франция - сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию."Послы были проинформированы об итогах переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном 11 января. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о дальнейших совместных усилиях стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) по нагорно-карабахскому урегулированию", - сообщил МИД РФ.В понедельник в Москве прошли переговоры Путина, Алиева и Пашиняна. Российский лидер после переговоров заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна в ближайшее время представить планы по развитию Нагорного Карабаха.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210113/karabakh-1592928560.html
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нагорный карабах
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россия, пьер леви, никол пашинян, джон салливан, обсе, андрей руденко, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, сша, азербайджан, армения, в мире

МИД сообщил послам США и Франции о переговорах Путина-Алиева-Пашиняна

18:51 14.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко принял послов США и Франции в Москве Джона Салливана и Пьера Леви, их проинформировали об итогах прошедших в понедельник переговоров по Нагорному Карабаху, сообщил МИД РФ.
Россия, США и Франция - сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 20:02Ситуация в Нагорном Карабахе
МИД опроверг слова Пашиняна о нежелании России определить статус Карабаха
"Послы были проинформированы об итогах переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном 11 января. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о дальнейших совместных усилиях стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) по нагорно-карабахскому урегулированию", - сообщил МИД РФ.
В понедельник в Москве прошли переговоры Путина, Алиева и Пашиняна. Российский лидер после переговоров заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна в ближайшее время представить планы по развитию Нагорного Карабаха.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября 2020, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияПьер ЛевиНикол ПашинянДжон СалливанОБСЕАндрей РуденкоНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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