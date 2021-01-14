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В Москве продлили ограничения по коронавирусу, кроме обучения школьников
В Москве продлили ограничения по коронавирусу, кроме обучения школьников
Все ограничения по коронавирусу, кроме обучения школьников, продлили до 21 января, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T09:16
2021-01-14T09:16
2021-01-14T14:47
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Все ограничения по коронавирусу, кроме обучения школьников, продлили до 21 января, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.Учащиеся всех классов вернутся в школы. Если кто-то из них заболеет, одноклассников снова отправят на удаленку. Студенты вузов, колледжей, а также учащиеся других образовательных учреждений на этой неделе будут либо на дистанционке, либо на каникулах.Рестораны, как и прежде, могут принимать посетителей с шести утра до одиннадцати часов вечера. Музеи не проводят выставок и публичных лекций, театры и кинотеатры могут продавать до четверти билетов от вместимости своих залов. Также в силе предписание мэрии для предприятий оставить на удаленке 30 процентов сотрудников.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва