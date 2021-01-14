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Рособрнадзор прокомментировал сообщения о возможной отмене ОГЭ
Рособрнадзор прокомментировал сообщения о возможной отмене ОГЭ
Отмена основного государственного экзамена на постоянной основе не рассматривается, заявили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T09:55
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Отмена основного государственного экзамена на постоянной основе не рассматривается, заявили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.Ранее депутат Госдумы Максим Зайцев сообщил газете "Известия" о работе над такой инициативой. По его словам, законопроект подготовят к весне."Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися", — отметили в Рособрнадзоре.В ведомстве добавили, что считают ОГЭ объективным показателем уровня знаний детей, поэтому нужно не искать альтернативы экзамену, а обсуждать варианты его усовершенствования. "Позиция Рособрнадзора будет подготовлена и направлена в соответствии с установленными процедурами. Однако на сегодняшний день мы не видим необходимости в отмене ОГЭ и полагаем, что при отмене экзаменов показатели результатов обучения могут быть снижены", — отметили в пресс-службе.Ведомство напомнило, что отмена ОГЭ в 2020 году и сокращение количества сдаваемых ОГЭ в 2021 году продиктованы исключительно ситуацией с распространением коронавируса и эпидемиологической обстановкой в стране в целом.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, общество

Рособрнадзор прокомментировал сообщения о возможной отмене ОГЭ

09:55 14.01.2021 (обновлено: 11:46 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУченик школы №1580 8 "Д" класса Федор Пятаков во время онлайн занятий у себя дома в Москве
Ученик школы №1580 8 Д класса Федор Пятаков во время онлайн занятий у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Отмена основного государственного экзамена на постоянной основе не рассматривается, заявили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
Ранее депутат Госдумы Максим Зайцев сообщил газете "Известия" о работе над такой инициативой. По его словам, законопроект подготовят к весне.
"Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися", — отметили в Рособрнадзоре.
В ведомстве добавили, что считают ОГЭ объективным показателем уровня знаний детей, поэтому нужно не искать альтернативы экзамену, а обсуждать варианты его усовершенствования.
"Позиция Рособрнадзора будет подготовлена и направлена в соответствии с установленными процедурами. Однако на сегодняшний день мы не видим необходимости в отмене ОГЭ и полагаем, что при отмене экзаменов показатели результатов обучения могут быть снижены", — отметили в пресс-службе.
Ведомство напомнило, что отмена ОГЭ в 2020 году и сокращение количества сдаваемых ОГЭ в 2021 году продиктованы исключительно ситуацией с распространением коронавируса и эпидемиологической обстановкой в стране в целом.
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