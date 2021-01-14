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Умерла почетный председатель организации "Жители блокадного Ленинграда"
Умерла почетный председатель организации "Жители блокадного Ленинграда"
Почетный председатель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Ираида Скрипачева скончалась на 90-м году жизни после тяжелой болезни, сообщает... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:08
2021-01-14T16:11
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ленинград
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Почетный председатель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Ираида Скрипачева скончалась на 90-м году жизни после тяжелой болезни, сообщает городской комитет по социальной политике."Четырнадцатого января на 90-м году жизни после тяжелой болезни скончалась почетный председатель Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Ираида Борисовна Скрипачева", - говорится в сообщении.Отмечается, что большую часть жизни Скрипачева посвятила защите интересов жителей блокадного Ленинграда.Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Скрипачевой, отметив, что она оставалась примером жизненной стойкости, человеколюбия и преданности родному городу. "Через всю жизнь она пронесла память о тех тяжелейших испытаниях. Ираида Борисовна умела объединять людей, многие годы возглавляла Санкт‑Петербургскую общественную организацию "Жители блокадного Ленинграда". Была душой, одним из самых активных участников ветеранского движения. Она не только отстаивала интересы блокадников, но и своей активной позицией помогала в воспитании подрастающего поколения", - говорится в тексте соболезнования.Ираида Скрипачева родилась 14 июня 1931 года в Ленинграде. Здесь окончила школу и Ленинградский инженерно-экономический институт, все 900 дней блокады прожила в городе. Свою общественную деятельность по созданию общественного движения она начала в 1990 году совместно с инициативной группой в Кировском районе, где было создано первое районное общество "Жители блокадного Ленинграда". От районного общества она избиралась в состав президиума городского добровольного общества "Жители блокадного Ленинграда", а с 2003 года возглавляла Санкт-Петербургскую общественную организацию "Жители блокадного Ленинграда". Последние годы жизни была почетным председателем правления общественной организации.
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ленинград, александр беглов, санкт-петербург, общество

Умерла почетный председатель организации "Жители блокадного Ленинграда"

16:08 14.01.2021 (обновлено: 16:11 14.01.2021)
 
© Фото : Администрация Санкт‑Петербурга Почетный председатель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Ираида Скрипачева
 Почетный председатель общественной организации Жители блокадного Ленинграда Ираида Скрипачева - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : Администрация Санкт‑Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Почетный председатель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Ираида Скрипачева скончалась на 90-м году жизни после тяжелой болезни, сообщает городской комитет по социальной политике.
"Четырнадцатого января на 90-м году жизни после тяжелой болезни скончалась почетный председатель Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Ираида Борисовна Скрипачева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большую часть жизни Скрипачева посвятила защите интересов жителей блокадного Ленинграда.
Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Скрипачевой, отметив, что она оставалась примером жизненной стойкости, человеколюбия и преданности родному городу. "Через всю жизнь она пронесла память о тех тяжелейших испытаниях. Ираида Борисовна умела объединять людей, многие годы возглавляла Санкт‑Петербургскую общественную организацию "Жители блокадного Ленинграда". Была душой, одним из самых активных участников ветеранского движения. Она не только отстаивала интересы блокадников, но и своей активной позицией помогала в воспитании подрастающего поколения", - говорится в тексте соболезнования.
Ираида Скрипачева родилась 14 июня 1931 года в Ленинграде. Здесь окончила школу и Ленинградский инженерно-экономический институт, все 900 дней блокады прожила в городе. Свою общественную деятельность по созданию общественного движения она начала в 1990 году совместно с инициативной группой в Кировском районе, где было создано первое районное общество "Жители блокадного Ленинграда". От районного общества она избиралась в состав президиума городского добровольного общества "Жители блокадного Ленинграда", а с 2003 года возглавляла Санкт-Петербургскую общественную организацию "Жители блокадного Ленинграда". Последние годы жизни была почетным председателем правления общественной организации.
Один из экспонатов в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда - РИА Новости, 1920, 27.01.2020
27 января 2020, 10:00Фото - Радио Sputnik
Блокада Ленинграда в фотографиях27 января 1944 года благодаря героической стойкости и мужеству жителей Ленинграда блокадное кольцо было разорвано окончательно. Фотолента радио Sputnik посвящена подвигу ленинградцев во времена Великой Отечественной войны.
 
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