https://ria.ru/20210114/obschestvo-1593042450.html

Умерла почетный председатель организации "Жители блокадного Ленинграда"

Умерла почетный председатель организации "Жители блокадного Ленинграда"

Почетный председатель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Ираида Скрипачева скончалась на 90-м году жизни после тяжелой болезни, сообщает... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:08

2021-01-14T16:08

2021-01-14T16:11

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ленинград

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Почетный председатель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Ираида Скрипачева скончалась на 90-м году жизни после тяжелой болезни, сообщает городской комитет по социальной политике."Четырнадцатого января на 90-м году жизни после тяжелой болезни скончалась почетный председатель Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Ираида Борисовна Скрипачева", - говорится в сообщении.Отмечается, что большую часть жизни Скрипачева посвятила защите интересов жителей блокадного Ленинграда.Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Скрипачевой, отметив, что она оставалась примером жизненной стойкости, человеколюбия и преданности родному городу. "Через всю жизнь она пронесла память о тех тяжелейших испытаниях. Ираида Борисовна умела объединять людей, многие годы возглавляла Санкт‑Петербургскую общественную организацию "Жители блокадного Ленинграда". Была душой, одним из самых активных участников ветеранского движения. Она не только отстаивала интересы блокадников, но и своей активной позицией помогала в воспитании подрастающего поколения", - говорится в тексте соболезнования.Ираида Скрипачева родилась 14 июня 1931 года в Ленинграде. Здесь окончила школу и Ленинградский инженерно-экономический институт, все 900 дней блокады прожила в городе. Свою общественную деятельность по созданию общественного движения она начала в 1990 году совместно с инициативной группой в Кировском районе, где было создано первое районное общество "Жители блокадного Ленинграда". От районного общества она избиралась в состав президиума городского добровольного общества "Жители блокадного Ленинграда", а с 2003 года возглавляла Санкт-Петербургскую общественную организацию "Жители блокадного Ленинграда". Последние годы жизни была почетным председателем правления общественной организации.

https://radiosputnik.ria.ru/20200127/1563220573.html

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ленинград, александр беглов, санкт-петербург, общество